Контрактное производство в 2025 году: новая реальность или временный тренд?
Методолог Рахметова: контрактное производство не уступает другим бизнес-моделям
Контрактное производство в 2025-2026 годах не временный тренд, а сформировавшаяся новая реальность. Это утверждение основано на структурных изменениях в экономике России, которые носят долгосрочный характер. Главные причины — дороговизна кредитных средств и их труднодоступность из-за высоких ключевых ставок Центрального банка, а также высокая инфляция, которая вынуждает бизнес повсеместно снижать постоянные издержки.
Собственное изготовление с его огромными затратами на завод, оборудование и персонал становится непозволительной роскошью и неоправданным риском в условиях нестабильности.
В этой новой реальности преимущества контрактного производства выходят на первый план. Оно позволяет резко снизить постоянные издержки, отказавшись от капитальных вложений в активы. Гибкость становится ключевым преимуществом: можно начинать с небольших пробных партий, быстро масштабируясь без лишних рисков и затрат. Такой подход эффективно решает проблему перепроизводства.
Кроме того, компания получает возможность сфокусироваться на своих сильных сторонах — разработке продукта, маркетинге и управлении брендом, передав производственные заботы специализированному партнеру.
Крупный контрактный изготовитель уже обладает оптимизированными бизнес-процессами, построенными для минимизации всех видов потерь, таких как брак, излишние запасы или неэффективные операции.
Безусловно, такая модель сопряжена с критическими рисками, главный из которых — потеря контроля над качеством продукта. Также существуют вероятности утечки интеллектуальной собственности, зависимости от одного подрядчика и логистических сбоев, но именно эти вызовы и определяют переход к новой реальности.
Компании перестают воспринимать контрактное производство как просто дешевую альтернативу. Теперь это стратегическое партнерство, которое требует профессионализации на всех уровнях.
В том числе тщательный аудит подрядчика, проверку его системы менеджмента качества и репутации, детальное оформление всех параметров сотрудничества в соглашениях об уровне услуг (SLA), совместную работу над улучшением процессов и диверсификацию рисков за счет работы с несколькими производителями.
Контрактное производство в 2025-2026 годах — это новая реальность для большинства игроков FMCG-сегмента (особенно в косметике, пищевых продуктах, БАДах, бытовой химии).
Таким образом, этот вид производства перестает быть просто альтернативой и становится основной, а зачастую и единственно разумной бизнес-моделью для стартапов, действующих организаций и даже крупных корпораций.
При такой форме организации производственных процессов стартапы и новые бренды получают низкий порог входа, а действующие компании — уменьшение затрат и повышение гибкости.
Контрактное производство позволяет быстро настраивать создание продукта в любой точке мира, оптимизируя расходы на логистику.
Эффективность этой модели будет зависеть не от самого факта аутсорсинга, а от качества выстроенных партнерских отношений. Организации, которые научатся создавать прозрачные долгосрочные и технологичные альянсы с производителями, получат максимальное преимущество.
Как итог — устойчивая структурная перестройка рынка, движимая экономической необходимостью и эволюцией бизнес-моделей, станет нормой.
Автор статьи: Владлена Рахметова, консультант по управлению рисками, директор по методологии и управлению рисками ООО «Вместе.ПРО»