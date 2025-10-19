Контрактное производство в 2025 году: новая реальность или временный тренд?

Контрактное производство в 2025-2026 годах не временный тренд, а сформировавшаяся новая реальность. Это утверждение основано на структурных изменениях в экономике России, которые носят долгосрочный характер. Главные причины — дороговизна кредитных средств и их труднодоступность из-за высоких ключевых ставок Центрального банка, а также высокая инфляция, которая вынуждает бизнес повсеместно снижать постоянные издержки.

Собственное изготовление с его огромными затратами на завод, оборудование и персонал становится непозволительной роскошью и неоправданным риском в условиях нестабильности.

В этой новой реальности преимущества контрактного производства выходят на первый план. Оно позволяет резко снизить постоянные издержки, отказавшись от капитальных вложений в активы. Гибкость становится ключевым преимуществом: можно начинать с небольших пробных партий, быстро масштабируясь без лишних рисков и затрат. Такой подход эффективно решает проблему перепроизводства.

Кроме того, компания получает возможность сфокусироваться на своих сильных сторонах — разработке продукта, маркетинге и управлении брендом, передав производственные заботы специализированному партнеру.