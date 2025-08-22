Сегодня 13:51 Конфликт в школе. В России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей Педагог Ворсина: учитель часто остается один на один с проблемой 0 0 0 Фото: Wei Mengjia/XinHua / www.globallookpress.com Эксклюзив

Минпросвещения России и Госдума разрабатывают специальные комиссии для защиты чести и достоинства учителей. Новый механизм предоставит инструменты для эффективной защиты педагогов, поможет справляться с трудными конфликтами и поддерживать их на местах. Подробности — в материале 360.ru.

Комиссии по защите чести и достоинства учителей: что это Минпросвещения России заявило, что создаст комиссии по защите чести и достоинства педагогов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. «Новый механизм даст нам новые инструменты для реальной защиты педагогов, поможет решать сложные конфликты и оказывать поддержку на местах. Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — процитировало его РБК. Комиссии будут заниматься рассмотрением нарушений этики среди педагогов, трудовых прав и обжалованием дисциплинарных взысканий. Под руководством министра просвещения создадут Совет по защите интересов учителей.

Нужна ли комиссия для защиты чести и достоинства учителей и кто должен войти в ее состав? Идея создания комиссий по защите учителей — актуальная как никогда, заявила в беседе с 360.ru преподаватель истории, обществознания и права в Московском президентском кадетском училище имени М. А. Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации Евгения Ворсина.

Инициатива правильная и давно назревшая. Но ее успех на 100% будет зависеть от реального наполнения: от полномочий, независимости и качества работы людей в этих комиссиях. Если это будет еще одна «бумажная» структура — толку не будет. Если же комиссии получат реальные рычаги влияния и будут состоять из уважаемых, независимых профессионалов, это может стать переломным моментом для восстановления статуса учителя в России Евгения Ворсина преподаватель

Ситуация в последние годы изменилась кардинально, подчеркнула Ворсина. Авторитет учителя, который раньше был непререкаем, сегодня часто подвергается сомнению и даже целенаправленному разрушению. В правах наблюдается серьезный дисбаланс: интересы ребенка и родителя защищают несколько инстанций — администрация, прокуратура, Рособрнадзор, уполномоченный по правам ребенка. Учитель же часто остается один на один с проблемой, ведь директору — его главному защитнику — приходится занимать сторону родителя, а не педагога, чтобы избежать скандала и жалоб.

Поэтому идея создания такого инструмента актуальна как никогда. Крайне важно, чтобы комиссия не превратилась в очередной кабинетный орган или в инструмент для „показухи“. Ее состав должен быть сбалансированным и авторитетным. Евгения Ворсина преподаватель

Ворсина рассказала, каким видит состав такой комиссии. По ее мнению, в первую очередь в нее должен входить юрист/правозащитник, специализирующийся на трудовом и административном праве. «Без грамотной юридической поддержки любая комиссия будет бесполезна», — сказала она. Также в составе комиссии должен быть представитель профсоюза работников образования, который действительно защищает права учителей, а не формально. Педагог-психолог, который может оценить психологический климат и аспекты конфликта. Представитель родительской общественности (но тщательно отобранный, адекватный, способный на диалог, а не на конфронтацию). «Это важно для обеспечения объективности», — пояснила она. Представитель администрации школы, но он, по мнению преподавателя, должен воздерживаться от голосования в случаях, касающихся его учреждения, чтобы избежать конфликта интересов.

Оскорбления, жалобы и угрозы: с чем сталкиваются учителя в российских школах Учителям нередко приходится сталкиваться с публичными оскорблениями, необоснованными жалобами и даже прямыми угрозами от родителей.

Родители создают чаты без учителя, где в грубой форме обсуждают его действия, внешность, методы работы, выкладывают переписку без согласия. Это самое частое и самое болезненное. Евгения Ворсина преподаватель

Иногда родители, недовольные оценкой ребенка или замечанием о его поведении, сразу обращаются в вышестоящие органы — Рособрнадзор, прокуратуру, министерство, минуя общение с учителем и директором, отметила собеседница 360.ru. Это ставит учителей в положение «виновных», вынуждая их писать бесконечные объяснительные записки. «Бывают случаи, когда разгневанный родитель в коридоре школы позволяет себе агрессивное поведение и прямые угрозы в адрес учителя (было на моих глазах с коллегой-учителем, правда, несколько лет назад)», — добавила она. По ее мнению, помимо прямой защиты чести и достоинства, комиссия могла бы стать многофункциональным органом. И первое, что она должна выполнять, — медитативную функцию. «Не просто установить виновного, а примирить стороны. Организовывать переговоры между учителем, родителем и учеником с участием психолога для нахождения компромисса», — пояснила преподаватель. Следующее — превентивные меры и просветительская деятельность. Комиссия, считает Ворсина, должна организовывать в школах встречи и тренинги не только для педагогов о правовых нормах, но и для родителей об уважении к учителям, о границах дозволенного и о конструктивных способах решения конфликтов. И третье, не менее важная функция — психологическая поддержка. В структуре комиссии должна быть возможность оперативно направить педагога, столкнувшегося с травлей, к психологу для срочной помощи.