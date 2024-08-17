Компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Оборудование для военных медиков и гуманитарную помощь перевезенным в пункты временного размещения жителям доставил Народный фронт в рамках сбора «Все для Победы!». Десять медицинских подразделений получили восемь автомобилей УАЗ с полным набором для эвакуационных групп, семь квадроциклов, три мотоцикла, волокуши, рюкзаки с аптечками, расходные материалы и многое другое.

Приехавший в Курск главный иммунолог Московской области и представитель Народного фронта Андрей Продеус отметил, что подготовка военных медиков значительно улучшилась благодаря техническим средствам, которые привозят активисты.

«Как врач знаю, что каждая сэкономленная минута — это жизнь и здоровье конкретного человека и скорейшее возвращение его к полноценной жизни. При этом важно сохранять здоровье самих медиков», — подчеркнул он.

Ставший участником гуманитарной миссии вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов передал женщине-медику из эвакуационной бригады квадроцикл с защитой от ударов беспилотников. Ранее она потеряла своих коллег, которые погибли после атаки дронов ВСУ.

Кроме того, военные, волонтеры и перемещенные в пункты временного размещения жители Суджанского района получили от компании более 1000 порций мороженого.

«Мы уверены, что все эти трудности пройдут, потому что наш народ неоднократно проходил через сложные периоды, и всегда это заканчивалось еще большим усилением, еще большими победами. А пока мы делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — заявил Бениаминов.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой передал волонтерам народных полков медицинские аптечки, а также комплекты защиты для инструкторов, работающих близко к местам боевых действий.

«Мы все — одна большая цепь: от первого звена, которое находится на линии боевого соприкосновения, до человека, который шьет, изготавливает оборудование, помогает руками или финансово. Каждый делает свой вклад в победу. Только вместе мы сможем победить», — сказал военный медик с позывным Вулкан.

В пунктах временного размещения Андрей Продеус осмотрел приехавших в областной центр из Суджи 12 детей и четырех взрослых. Врач подчеркнул, что им следует пройти глубокую диагностику у прибывших в регион специалистов из федеральных медицинских учреждений.

«Пока вы находитесь в ПВР, займитесь своим здоровьем, здоровьем своих детей. Дообследуйте то, на что раньше не было времени, не было возможности сделать это у себя в селе или деревне», — дал совет Продеус.

Кроме доставки помощи жителям приграничных районов и бойцам, которые находятся в Курской области, активисты Народного фронта вывозят людей, не способных добраться самостоятельно из-под обстрелов до пунктов временного размещения. Волонтеры отметили, что основное внимание оказывают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями здоровья.