«Коммунизма нет, дома остались»: как получить жилье по реновации в Москве
Программа реновации действует в столице почти восемь лет. Планируется, что в рамках этого масштабного проекта в новостройки из ветхих пятиэтажек переедут более миллиона москвичей. Как узнать, что твой дом попадает под реновацию, и правильно принять новую квартиру перед переездом, разбирался 360.ru.
Реновация жилья в Москве: суть и условия программы
Реновацию жилищного фонда власти столицы запустили 1 августа 2017 года. По ее условиям участники имеют право бесплатно получить квартиры с отделкой в новых домах в том же районе, где жили ранее.
Изначально в программу включили дома первого периода индустриального домостроения, которые возводили по типовым проектам с 1957 по 1968 год, а также дома с аналогичными характеристиками конструктивных элементов.
«К 2017 году значительная часть таких жилых зданий достигла высокой степени морального и физического износа, а конструктивные особенности не позволяют делать в них капитальный ремонт», — поясняют в пресс-службе градостроительного комплекса города.
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Под реновацию попадут не только пятиэтажки
На минувшей неделе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с точки зрения безопасности конструкций многие 9- и 12-этажные дома «еще хуже хрущевских пятиэтажек», поэтому власти города думают о работе и с ними.
При этом, по его словам, хотя в пятиэтажках «просто жить невозможно», представить, что они рухнут, довольно сложно.
«А 12-этажный панельный дом — это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Поэтому, конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов», — уточнил он в беседе с РИА «Новости».
У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30–40–50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались.
Сергей Собянин
На Западе проблему старого жилья решают совсем иначе, обратил внимание мэр. Там дом просто признают аварийным, всех выселяют. И на этом все — до свидания. Но для столицы такой подход применять нельзя. В противном случае возникнет градостроительный хаос, убежден Собянин.
«Точечно то тут, то там начнут выселять дома, переселять, как раньше говорили, за 101-й километр. Так не должно быть», — добавил он.
Три этапа реновации в Москве
В общей сложности в программу реновации включили 5176 домов, в которых расположено более 350 тысяч квартир общей площадью около 16,4 миллиона «квадратов». Реализовать ее решили в три волны:
- 1 этап — с 2020 по 2024 год. Эта волна затронула почти 170 тысяч человек, проживающих в 930 устаревших домах.
- 2 этап — с 2025 по 2028 год. В рамках этой волны планируется переселить 330 тысяч москвичей из более чем 1630 домов.
- 3 этап — с 2029 по 2032 год. В этот период переехать из старого жилья должны около 380 тысяч жителей столицы (более 1800 домов).
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Как узнать, попадает ли дом под реновацию в Москве
Проверить, попадает ли дом, в котором вы живете, в программу, можно, в частности, на сайте Фонда реновации. Там есть карта с поисковой строкой, куда пользователь вбивает адрес и получает ответ на этот вопрос.
Помимо этого, можно проверить, запущено ли голосование о включении того или дома в программу реновации. Сделать это можно на сайте мэра Москвы. Если у вас есть право участвовать в голосовании, это можно сделать либо на сайте «Активный гражданин», в ближайшем МФЦ, либо на собрании собственников.
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Какие квартиры предлагают по реновации в Москве
По программе реновации жильцам старых домов предлагают переехать в квартиры в новостройках. Выбирать новую жилплощадь на замену старой можно до тех пор, пока вас не устроит тот или иной вариант. История о том, что на выбор дают посмотреть только три квартиры — миф.
Вместе с тем нужно учитывать, что, если предложенная квартира не устраивает, отказываться от нее нужно аргументированно, а также учитывать, что к ней, вероятнее всего, нельзя будет вернуться позже, осмотрев другие.
«Как показывает практика, сейчас Департамент городского имущества делает достаточно хорошие предложения, и редко когда лицо, получающее квартиру, просматривает более трех вариантов», — отметил в беседе с 360.ru специалист по недвижимости Владимир Шмелев.
Но тут тоже нужно понимать, что под каждого участника программы реновации невозможно держать бесчисленный пул квартир, чтобы он ходил и выбирал. Здравый смысл все-таки должен присутствовать. И, отказываясь от определенного варианта, человеку стоит понимать, что, возможно, он будет недоступен через какой-то период времени.
Владимир Шмелев
На выбор москвичам предлагают только равнозначную или равноценную недвижимость. Под равнозначной квартирой понимается объект с числом комнат и общим метражом не меньше, чем в старой. То есть сценарий, что вы жили в трешке, а вам предложили переехать в новостройку, но в двушку — исключен. По району расположения она тоже должна быть, как старая, или лучше.
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Второй вариант — получить равноценную жилплощадь (то есть ее рыночная стоимость будет равна рыночной стоимости старого жилища).
Наконец, можно рассчитывать и на денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление о ее получении в ДГИ. Но есть нюанс: получить деньги можно при условии, если в квартире не прописаны недееспособные жильцы и дети.
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Переезд по программе реновации: инструкции
На сайте mos.ru в разделе «Московский стандарт реновации» доступен сервис «Персональная инструкция». Важно, что им могут пользоваться только участники программы с полной учетной записью.
Если это условие соблюдено, в инструкцию можно подгружать нужные документы, и она будет обновляться по мере прохождения этапов переселения. Там же есть «Общая инструкция». Она доступна еще до начала переезда и содержит его общее описание.
Выглядит этот процесс так: как только новый дом готов к заселению, сотрудники ДГИ доставляют переселенцам письма с предложением новой квартиры, в них указывают ее адрес, метраж, количество комнат, порядок и осмотр недвижимости и адрес, где можно получить ключи.
Письмо могут либо передать лично, либо положить в почтовый ящик, если адресата не будет дома.
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Осмотр квартиры по реновации
С момента получения письма от ДГИ есть пять рабочих дней, чтобы осмотреть предложенную квартиру.
Если квартира устраивает, вы подписываете заявление с согласием на нее. Там же должны поставить свои подписи все собственники и люди, зарегистрированные в старом жилье.
Если при осмотре есть замечания, нужно обратиться к представителю управляющей компании в центре информирования по переселению вашего дома. После этого вместе с представителем подрядчика составляется акт, где указываются нарушения, которые нашли при осмотре, и сроки для их устранения.
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После того как замечания устранят, переселенцев должны повторно пригласить на осмотр квартиры.
«При приемке любой квартиры, даже без отделки, а с отделкой тем более, всегда рекомендовано обращаться к профессионалам, которые по определенному, достаточно обширному чек-листу проверяют все технические и прочие аспекты помещения», — советует Шмелев.
Нередко бывает, что окна, например, смонтированы неправильно застройщиком, то есть идет некое расхождение, щели могут поддувать. И при визуальном осмотре не всегда простой обыватель способен заметить, что что-то не так.
Владимир Шмелев
Отдельный этап при осмотре квартиры — проверка коммуникаций: важно посмотреть, в каком состоянии находятся водопроводные и канализационные трубы, трубы отопления, батареи.
«Проверяется ровность стен и правильность углов: нередко бывают серьезные расхождения, что и мебель в итоге невозможно нормально поставить. Поэтому неважно, реновация это или приобретение квартиры у застройщика, всегда лучше обратиться в специализированную компанию, которая по установленному чек-листу проверит объект по всем возможным параметрам», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Нюансов огромное количество, продолжил он. Следует проверить и корректное открывание и закрывание дверей, окон, работу розеток, электрооборудования, сантехнического оборудования, проверить, как смонтирована ванна, нет ли подтекания, убедиться в отсутствии щелей и поддувания в помещениях.
Выделять что-то, на что нужно в первую очередь обращать внимание, я бы не стал. На мой взгляд, в этом вопросе нет каких-то мелочей. Так что обращать внимание нужно на все.
Владимир Шмелев
Во время осмотра лучше делать фото или фиксировать недочеты на видео. Нелишним будет проверить и состояние общедомового имущества, посмотреть, как работают лифты, осмотреть подъезд и здание в целом.
Поискать технического специалиста по приемке квартир можно либо в Сети, либо обратиться по рекомендации: у специалистов по недвижимости, добавил Шмелев. Как правило, у них есть достаточно обширный круг подобных контактов, и они могут посоветовать проверенных экспертов.
Как предоставляют квартиры по реновации
Новое жилье переселенцы получают бесплатно в собственность. Если в старой пятиэтажке в квартире жили по договору социального найма, то новую квартиру по желанию жителей тоже могут дать на том же основании.
Переселение в квартиру по реновации оформляют как договор мены.