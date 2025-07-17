Сегодня 19:12 «Коммунизма нет, дома остались»: как получить жилье по реновации в Москве 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Недвижимость

Реновация в Москве

Москва

Программа реновации действует в столице почти восемь лет. Планируется, что в рамках этого масштабного проекта в новостройки из ветхих пятиэтажек переедут более миллиона москвичей. Как узнать, что твой дом попадает под реновацию, и правильно принять новую квартиру перед переездом, разбирался 360.ru.

Реновация жилья в Москве: суть и условия программы Реновацию жилищного фонда власти столицы запустили 1 августа 2017 года. По ее условиям участники имеют право бесплатно получить квартиры с отделкой в новых домах в том же районе, где жили ранее. Изначально в программу включили дома первого периода индустриального домостроения, которые возводили по типовым проектам с 1957 по 1968 год, а также дома с аналогичными характеристиками конструктивных элементов. «К 2017 году значительная часть таких жилых зданий достигла высокой степени морального и физического износа, а конструктивные особенности не позволяют делать в них капитальный ремонт», — поясняют в пресс-службе градостроительного комплекса города.

Интересно Решение о включении домов в программу реновации принимали сами москвичи. Голосование проводили на электронной площадке «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы» с 15 мая по 15 июня 2017 года. Решение о включении домов в программу реновации принимали сами москвичи. Голосование проводили на электронной площадке «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы» с 15 мая по 15 июня 2017 года.

Под реновацию попадут не только пятиэтажки На минувшей неделе мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с точки зрения безопасности конструкций многие 9- и 12-этажные дома «еще хуже хрущевских пятиэтажек», поэтому власти города думают о работе и с ними.

При этом, по его словам, хотя в пятиэтажках «просто жить невозможно», представить, что они рухнут, довольно сложно.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«А 12-этажный панельный дом — это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Поэтому, конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов», — уточнил он в беседе с РИА «Новости».

У нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30–40–50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались. Сергей Собянин

На Западе проблему старого жилья решают совсем иначе, обратил внимание мэр. Там дом просто признают аварийным, всех выселяют. И на этом все — до свидания. Но для столицы такой подход применять нельзя. В противном случае возникнет градостроительный хаос, убежден Собянин. «Точечно то тут, то там начнут выселять дома, переселять, как раньше говорили, за 101-й километр. Так не должно быть», — добавил он.

Фото: Пятиэтажки попавшие в программу реновации / Медиасток.рф

Три этапа реновации в Москве В общей сложности в программу реновации включили 5176 домов, в которых расположено более 350 тысяч квартир общей площадью около 16,4 миллиона «квадратов». Реализовать ее решили в три волны: 1 этап — с 2020 по 2024 год. Эта волна затронула почти 170 тысяч человек, проживающих в 930 устаревших домах.

2 этап — с 2025 по 2028 год. В рамках этой волны планируется переселить 330 тысяч москвичей из более чем 1630 домов.

3 этап — с 2029 по 2032 год. В этот период переехать из старого жилья должны около 380 тысяч жителей столицы (более 1800 домов).

Интересно С начала старта реновации в 89 районах города построили порядка шести миллионов квадратных метров жилья. Такие данные на полях ПМЭФ в июне представил заммэра Владимир Ефимов. «Новые ЖК расположены во всех округах столицы. В частности, в Восточном административном округе по программе реновации построили 63 дома, в Юго-Восточном — 56, а в Северном — 55 новостроек», — рассказал он. С начала старта реновации в 89 районах города построили порядка шести миллионов квадратных метров жилья. Такие данные на полях ПМЭФ в июне представил заммэра Владимир Ефимов. «Новые ЖК расположены во всех округах столицы. В частности, в Восточном административном округе по программе реновации построили 63 дома, в Юго-Восточном — 56, а в Северном — 55 новостроек», — рассказал он.

Как узнать, попадает ли дом под реновацию в Москве Проверить, попадает ли дом, в котором вы живете, в программу, можно, в частности, на сайте Фонда реновации. Там есть карта с поисковой строкой, куда пользователь вбивает адрес и получает ответ на этот вопрос.

Помимо этого, можно проверить, запущено ли голосование о включении того или дома в программу реновации. Сделать это можно на сайте мэра Москвы. Если у вас есть право участвовать в голосовании, это можно сделать либо на сайте «Активный гражданин», в ближайшем МФЦ, либо на собрании собственников.

Интересно Если против сноса старого дома выступят более 1/3 собственников квартир, дом под реновацию попасть не сможет. Но есть и обратная сторона: если хотя бы кто-то из владельцев уже заключил договор на получение новой квартиры по этой программе, блокировать снос здания нельзя. Если против сноса старого дома выступят более 1/3 собственников квартир, дом под реновацию попасть не сможет. Но есть и обратная сторона: если хотя бы кто-то из владельцев уже заключил договор на получение новой квартиры по этой программе, блокировать снос здания нельзя.

Какие квартиры предлагают по реновации в Москве

По программе реновации жильцам старых домов предлагают переехать в квартиры в новостройках. Выбирать новую жилплощадь на замену старой можно до тех пор, пока вас не устроит тот или иной вариант. История о том, что на выбор дают посмотреть только три квартиры — миф.

Фото: Как выглядит первый дом по программе реновации в Москве / Медиасток.рф

Вместе с тем нужно учитывать, что, если предложенная квартира не устраивает, отказываться от нее нужно аргументированно, а также учитывать, что к ней, вероятнее всего, нельзя будет вернуться позже, осмотрев другие. «Как показывает практика, сейчас Департамент городского имущества делает достаточно хорошие предложения, и редко когда лицо, получающее квартиру, просматривает более трех вариантов», — отметил в беседе с 360.ru специалист по недвижимости Владимир Шмелев.

Но тут тоже нужно понимать, что под каждого участника программы реновации невозможно держать бесчисленный пул квартир, чтобы он ходил и выбирал. Здравый смысл все-таки должен присутствовать. И, отказываясь от определенного варианта, человеку стоит понимать, что, возможно, он будет недоступен через какой-то период времени. Владимир Шмелев

На выбор москвичам предлагают только равнозначную или равноценную недвижимость. Под равнозначной квартирой понимается объект с числом комнат и общим метражом не меньше, чем в старой. То есть сценарий, что вы жили в трешке, а вам предложили переехать в новостройку, но в двушку — исключен. По району расположения она тоже должна быть, как старая, или лучше.

Интересно Если дом находится в ЦАО, жильцам предлагают новые квартиры в том же районе. Если речь идет о Зеленограде и ТиНАО — новое жилье переселенцам предлагают в пределах административного округа. Если дом находится в ЦАО, жильцам предлагают новые квартиры в том же районе. Если речь идет о Зеленограде и ТиНАО — новое жилье переселенцам предлагают в пределах административного округа.

Второй вариант — получить равноценную жилплощадь (то есть ее рыночная стоимость будет равна рыночной стоимости старого жилища). Наконец, можно рассчитывать и на денежную компенсацию. Для этого нужно подать заявление о ее получении в ДГИ. Но есть нюанс: получить деньги можно при условии, если в квартире не прописаны недееспособные жильцы и дети.

Интересно У переселенцев по реновации есть возможность докупить метры, но есть и ограничение — не более 100 квадратных метров. Оформить заявление об этом можно после получения проекта договора, предусматривающего переход права собственности на равнозначную квартиру. У переселенцев по реновации есть возможность докупить метры, но есть и ограничение — не более 100 квадратных метров. Оформить заявление об этом можно после получения проекта договора, предусматривающего переход права собственности на равнозначную квартиру.

Переезд по программе реновации: инструкции На сайте mos.ru в разделе «Московский стандарт реновации» доступен сервис «Персональная инструкция». Важно, что им могут пользоваться только участники программы с полной учетной записью.

Фото: Пятиэтажные дома попавшие в программу реновации / Медиасток.рф

Если это условие соблюдено, в инструкцию можно подгружать нужные документы, и она будет обновляться по мере прохождения этапов переселения. Там же есть «Общая инструкция». Она доступна еще до начала переезда и содержит его общее описание. Выглядит этот процесс так: как только новый дом готов к заселению, сотрудники ДГИ доставляют переселенцам письма с предложением новой квартиры, в них указывают ее адрес, метраж, количество комнат, порядок и осмотр недвижимости и адрес, где можно получить ключи. Письмо могут либо передать лично, либо положить в почтовый ящик, если адресата не будет дома.

Интересно Если письмо не приходит, а соседи его уже получили, можно забрать его самостоятельно в центре информирования по переселению вашего дома. Не забудьте взять с собой паспорт. Если письмо не приходит, а соседи его уже получили, можно забрать его самостоятельно в центре информирования по переселению вашего дома. Не забудьте взять с собой паспорт.

Осмотр квартиры по реновации С момента получения письма от ДГИ есть пять рабочих дней, чтобы осмотреть предложенную квартиру. Если квартира устраивает, вы подписываете заявление с согласием на нее. Там же должны поставить свои подписи все собственники и люди, зарегистрированные в старом жилье.

Фото: Как выглядит первый дом по программе реновации в Москве / Медиасток.рф

Если при осмотре есть замечания, нужно обратиться к представителю управляющей компании в центре информирования по переселению вашего дома. После этого вместе с представителем подрядчика составляется акт, где указываются нарушения, которые нашли при осмотре, и сроки для их устранения.

Интересно При условии что замена материалов и оборудования не нужна, замечания обязаны устранить за семь дней. Если же замена нужна, то на исправление есть 15 дней с момента их поставки. При условии что замена материалов и оборудования не нужна, замечания обязаны устранить за семь дней. Если же замена нужна, то на исправление есть 15 дней с момента их поставки.

После того как замечания устранят, переселенцев должны повторно пригласить на осмотр квартиры.

Фото: Как выглядит первый дом по программе реновации в Москве / Медиасток.рф

«При приемке любой квартиры, даже без отделки, а с отделкой тем более, всегда рекомендовано обращаться к профессионалам, которые по определенному, достаточно обширному чек-листу проверяют все технические и прочие аспекты помещения», — советует Шмелев.

Нередко бывает, что окна, например, смонтированы неправильно застройщиком, то есть идет некое расхождение, щели могут поддувать. И при визуальном осмотре не всегда простой обыватель способен заметить, что что-то не так. Владимир Шмелев

Отдельный этап при осмотре квартиры — проверка коммуникаций: важно посмотреть, в каком состоянии находятся водопроводные и канализационные трубы, трубы отопления, батареи. «Проверяется ровность стен и правильность углов: нередко бывают серьезные расхождения, что и мебель в итоге невозможно нормально поставить. Поэтому неважно, реновация это или приобретение квартиры у застройщика, всегда лучше обратиться в специализированную компанию, которая по установленному чек-листу проверит объект по всем возможным параметрам», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: Как выглядит первый дом по программе реновации в Москве / Медиасток.рф

Нюансов огромное количество, продолжил он. Следует проверить и корректное открывание и закрывание дверей, окон, работу розеток, электрооборудования, сантехнического оборудования, проверить, как смонтирована ванна, нет ли подтекания, убедиться в отсутствии щелей и поддувания в помещениях.

Выделять что-то, на что нужно в первую очередь обращать внимание, я бы не стал. На мой взгляд, в этом вопросе нет каких-то мелочей. Так что обращать внимание нужно на все. Владимир Шмелев

Во время осмотра лучше делать фото или фиксировать недочеты на видео. Нелишним будет проверить и состояние общедомового имущества, посмотреть, как работают лифты, осмотреть подъезд и здание в целом. Поискать технического специалиста по приемке квартир можно либо в Сети, либо обратиться по рекомендации: у специалистов по недвижимости, добавил Шмелев. Как правило, у них есть достаточно обширный круг подобных контактов, и они могут посоветовать проверенных экспертов.

Фото: Первый дом по программе реновации жилфонда Москвы готов под заселение в Северном Измайлове / Медиасток.рф

Как предоставляют квартиры по реновации Новое жилье переселенцы получают бесплатно в собственность. Если в старой пятиэтажке в квартире жили по договору социального найма, то новую квартиру по желанию жителей тоже могут дать на том же основании. Переселение в квартиру по реновации оформляют как договор мены.