Коллекторы перешли черту? Как законно утихомирить выбивателей долга Адвокат Сазанов: коллекторское агентство должно действовать в рамках закона

Что разрешено, а что запрещено коллекторским агентствам и куда на них можно пожаловаться? Федеральный закон № 230 «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», принятый в 2016 году, признал право кредитора на внесудебный возврат долга, в том числе с привлечением третьего лица — профессионального взыскателя (коллектора).

Документ описывает права и обязанности специалистов по взысканию долгов и заемщиков, допустивших просрочки. Согласно закону, коллекторы и кредиторы могут требовать погасить долг при личной встрече, по телефону, через текстовые и голосовые сообщения, а также по почте. Однако делать это они должны добросовестно и разумно. Основные ограничения для коллекторов выглядят следующим образом. Запрещено применять физическую силу, оскорблять должников, самовольно проникать в жилье, общаться с родственниками без согласия. Есть ограничения по звонкам: только с 08:00 до 22:00 в будние дни, с 09:00 до 20:00 в выходные и праздники, но не более двух в неделю и восьми в месяц. По текстовым и голосовым сообщениям: не более двух в сутки, четырех в неделю и 16 в месяц.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Личные визиты — один раз в неделю, не более. Коллектор также обязан представиться, сообщить свой идентификационный номер и название организации, от имени которой звонит. Должник может запросить у коллектора копию агентского соглашения с банком или микрофинансовой организацией, ее ИНН — для проверки, действительно ли существует такая коллекторская компания и законна ли ее деятельность.

Важно понимать, что коллекторское агентство должно действовать строго в рамках закона. Помимо ограничений по количеству контактов, существуют и другие важные моменты.

Коллекторы не имеют права вводить должника в заблуждение относительно размера долга, начисляемых процентов и штрафов. Вся информация должна быть предоставлена четко и прозрачно, а требования о погашении обоснованы документально. Если коллектор угрожает, оказывает психологическое давление или распространяет информацию о просрочке платежа третьим лицам (например, сообщает на работе должника), то это прямое нарушение закона.

Фото: РИА «Новости»

Должник имеет право запретить коллекторам взаимодействовать с ним с помощью звонков или личных встреч — для этого достаточно направить коллекторской организации письменное заявление. В таком случае ему смогут присылать только заказные письма с напоминанием об уплате долга.

Важно отметить, что заявление имеет силу после того, как долг просужен и есть решение суда о его взыскании. До этого момента коллекторы имеют право продолжать взаимодействие, соблюдая установленные законом ограничения. Важно сохранять спокойный, уверенный тон — не делиться лишними деталями, эмоциями или оправданиями. Если собеседник начинает грубить, завершите разговор.

Не обещайте того, что не сможете исполнить. Когда коллектор спрашивает, планируете ли вы внести оплату, в какой срок и в каком объеме, не кормите пустыми обещаниями и не оправдывайтесь.

Просто скажите, что в настоящее время нет возможности произвести оплату, но как только ситуация изменится, обязательно свяжетесь с ними. Если коллекторы нарушают законодательные нормы, должник может обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) — основной орган, контролирующий деятельность коллекторов. Жалобу можно подать онлайн через специальный сервис на официальном сайте организации или почтой — направить заказное письмо с уведомлением в управление ФССП вашего региона.

Фото: РИА «Новости»

В жалобе необходимо подробно описать все факты нарушений, указав дату, время и обстоятельства каждого инцидента. Приложите копии всех имеющихся документов, подтверждающих ваши слова (например, записи телефонных разговоров, скриншоты СМС-сообщений, письма от коллекторов). Чем больше конкретной информации предоставите, тем выше вероятность того, что вашу жалобу рассмотрят оперативно и эффективно. Помимо ФССП, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор (если нарушены права потребителя финансовых услуг) и в прокуратуру (когда действия коллекторов содержат признаки уголовного преступления). Помните, что знание своих прав и умение их отстаивать — это лучшая защита от неправомерных действий коллекторов. Не бойтесь обращаться за помощью к юристам и правозащитным организациям, если столкнулись с нарушениями закона. Автор публикации: адвокат Михаил Сазанов