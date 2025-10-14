Сегодня 12:47 Холод не по сезону: когда в Москве и Подмосковье закончатся аномальные дожди? Метеоролог Позднякова: конец октября в Московском регионе будет дождливым 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

В столичном регионе за прошедшие сутки выпало 80% месячной нормы осадков. Почему на столицу обрушились дожди, ждать ли потепления и когда в столице появится устойчивый снежный покров — в материале 360.ru.

Какая сейчас погода в Москве и области На Москву и Подмосковье обрушились аномальные дожди, которые продолжаются до сих пор. Накануне за день местами выпало по 49 литров осадков на метр площади — это 80% от всего октябрьского объема небесной влаги, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В Можайске установлен суточный рекорд осадков — 33 миллиметра (пал прежний рекорд 1960 года — 17 миллиметров). Также обновлен дождливый рекорд в Коломне (10 миллиметров 2025 года против восьми миллиметров 2012-го)», — отметил синоптик. В Москве на главной метеостанции ВДНХ обошлось без сенсации: за сутки там зафиксировали 15 литров воды на квадратный метр.

Фото: РИА «Новости»

В столице России сейчас холодно не по сезону, заявил Тишковец. Фактическая температура — +3,6 градуса, пасмурно. Над городом нависли облака с нижней границей 300-600 метров.

Дождь. Видимость — девять километров. Ветер западный, северо-западный, один метр в секунду. Влажность — 94%. Атмосферное давление пониженное — 740,7 миллиметра ртутного столба. Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды «Фобос»

Прогноз погоды в Москве и Подмосковье В течение дня в тылу циклона сохранится пасмурная погода, временами ожидаются осадки, но уже меньшей интенсивности. Местами пройдет мокрый снег, рассказал Тишковец. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Столбики термометров днем покажут +3… +6 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 743 миллиметра ртутного столба. «До четверга сохранится не по сезону холодная погода, и только к выходным температурный фон вернется в климатическое русло середины осени: столбики максимальных термометров поднимутся до +6… +9», — подчеркнул метеоролог. По его мнению, на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Глубокая осень пришла окончательно и бесповоротно.

Фото: РИА «Новости»

Когда в Москве и Подмосковье закончатся дожди Уже 14 октября дождей в столичном регионе будет значительно меньше, чем накануне: влияние циклона все еще сохраняется, но интенсивность осадков начинает уменьшаться, рассказала 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. «Если сегодня мы ожидаем до четырех миллиметров по региону, то завтра — до двух миллиметров в течение дня и ночи. Завтра дожди будут небольшие. В четверг погода без существенных осадков со значительными прояснениями, поэтому ночь будет более холодной, не исключено местами до -1 градуса. Дневная температура будет повыше — +6… +8 градусов», — отметила она. В пятницу и субботу ожидается до +8… +10 градусов — температура приблизится к климатической норме. Этот период закончится в воскресенье с приходом нового атлантического циклона, который принесет следующую порцию дождя и похолодание. Столбики термометров опустятся до +2… +7 градусов.

Фото: РИА «Новости»

Ждать ли солнечной и теплой погоды в Москве и Подмосковье в октябре Солнце в октябре обычно не связано с потеплением, отметила Позднякова. «Потепление в этом месяце всегда связано с циклонами, а циклоны в октябре несут влагу и тепло. Касаемо солнышка, рассчитывать нужно, что погоду будет определять либо антициклон, либо гребень антициклона. Повышенный фон атмосферного давления должен быть», — объяснила метеоролог. Согласно долгосрочному прогнозу, в начале последней декады октября атмосферное давление несколько дней будет держаться выше климатической нормы, а погоду определит антициклон.

Поэтому температура воздуха 22–23 октября в дневные часы вновь повысится до значения +8 градусов. Надеяться на волну тепла можно, но эти волны условные. Уже +20 градусов ждать не приходится, да и +15 тоже. Татьяна Позднякова метеоролог

С чем связана дождливая погода в Москве В России метеорологи не присваивают имена собственные циклонам и антициклонам, ведь их слишком много. Такая тенденция — коммерческий проект зарубежных служб. Например, недавно в СМИ появились новости о циклоне «Барбара», но он оказал влияние лишь на погоду на черноморском побережье, рассказала Позднякова.

Фото: РИА «Новости»

«У нас циклон нырнул с севера, с Белого моря, и практически на Московскую область. Мы позавчера и вчера находились вблизи его центра. В Сибири, на Урале погоду уже определяет антициклон, и ему некуда деваться. Поэтому пришлось снова возвращаться на север. Этот циклон был у нас, а теперь он в Вологодской области», — добавила она. Затем циклон вольется в систему следующего атлантического циклона, который своим центром пройдет по северу европейской части России.

На холодном фронте этого циклона сформируется небольшой циклончик, с которым мы и ожидаем всплеск повышения температуры в пятницу и субботу. Это частный циклончик, он тоже надолго не задержится, но мы будем находиться в зоне пониженного атмосферного давления. Потом он вновь отойдет на восток, поэтому повышение будет непродолжительным. В воскресенье вновь хлынет холодный воздух и начнутся дожди. Процесс связан с циклонической деятельностью в северных районах европейской части России. Татьяна Позднякова метеоролог

Когда в Москве появится устойчивый снежный покров и каким будет конец октября Изначально модели прогнозировали снег в конце октября, но теперь все изменилось. Последние дни месяца будут дождливыми, предупредила Позднякова. «Как правило, устойчивый снежный покров в наших широтах формируется только в конце ноября — начале декабря. Скорее всего, это и произойдет в указанные сроки, потому что декабрь по долгосрочному прогнозу не обещает быть очень теплым. Будем надеяться, что зима установится хотя бы в первых числах декабря», — отметила специалист. Она подчеркнула, что прогнозы пересчитываются каждые 12 часов. Неизвестно, какой фактор может повлиять на погоду, ведь атмосфера очень подвижна, заключила метеоролог.