Когда тревога не отпускает даже в отпуске. Почему беспокойство не проходит после отдыха и что с этим делать

Каждому знакомо состояние, когда хочется уехать — куда угодно, лишь бы подальше от дел, новостей, обязанностей, думая, что это поможет упокоить мысли и расслабиться. Но случается, что даже на морском побережье тревога не отпускает: мысли возвращаются к рабочим задачам, семейным ссорам, прочитанным новостям. Возможно, это тревожное расстройство — и пляж, массаж или вечерние посиделки с друзьями здесь не помогут. А что действительно улучшит ситуацию?

Тревога: защитный механизм или сигнал бедствия?

По оценке Всемирной организации здравоохранения, тревожными расстройствами страдают более 300 миллионов человек во всем мире и эта цифра ежегодно растет. Россия не является исключением: согласно исследованию Института психологии РАН, каждый четвертый россиянин испытывает симптомы трудноуправляемой тревоги.

Тревога — это естественная и важная реакция организма. Она помогает распознавать угрозу, мобилизоваться и принимать решения в сложных ситуациях. Но если тревожность сохраняется без видимой причины и становится постоянным фоном, она перестает быть защитным механизмом и начинает истощать — как психически, так и физически.

Владимир Эрнстович Медведев, к. м. н., доцент, заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН, объясняет, что человек может не осознавать проблему — тревожное расстройство часто маскируется под усталость или эмоциональное выгорание. Люди не связывают плохой сон, головокружение, скачки давления, напряжение в теле и другие симптомы с психоэмоциональным состоянием. И напрасно — тревожные симптомы не стоит игнорировать. Важно вовремя обратить на них внимание, чтобы обойтись без тяжелых форм терапии.

Почему отпуск не помогает

По наблюдениям Владимира Медведева, люди склонны бороться с тревогой с помощью «бытовой терапии» — уехать в отпуск, встретиться с друзьями, заняться шопингом. Но такие меры, по его словам, дают лишь временное облегчение, поскольку не устраняют причины тревожного состояния.

Как объясняет эксперт, тревожное расстройство — это не просто плохое настроение, а сбой в работе нервной системы. При этом тревога часто проявляется и на психическом, и на физическом уровнях как повышенная раздражительность, гневливость, неустойчивость настроения, нарушение сна. Туда же входят все функциональные расстройства — например, учащенное сердцебиение, ощущение перебоев в работе сердца, проблемы с ЖКТ и т. д., которые не подтверждаются соответствующим диагнозом после обследования у профильного специалиста. То есть если не устранена причина, эти симптомы сохраняются, где бы ни находился человек. По сути, тревога «едет» в отпуск вместе с ним, потому что не находится снаружи — она внутри.

Как помочь себе побороть тревогу

Первый шаг к восстановлению — это признание проблемы. Многие долго не обращаются за помощью, считая, что «у всех так», или надеясь, что тревога пройдет сама. Но тревога, которую не распознали вовремя, может перейти в хроническую форму. К сожалению, большинство пациентов обращаются за помощью уже тогда, когда расстройство мешает им жить — работать, строить отношения и даже просто выходить из дома.

Важно вовремя обратиться за помощью. Бояться назначения противотревожных препаратов не стоит. Сегодня существуют современные средства, которые не вызывают зависимости, не провоцируют синдрома отмены, хорошо переносятся, не дают побочных эффектов и не мешают привычному ритму жизни. Один из таких препаратов — Афобазол Ретард. Он не вызывает сонливости и заторможенности, а потому его можно применять даже тем, кто водит автомобиль. По мнению специалистов, в любом случае важен комплексный подход: сочетание медикаментозной терапии и психотерапии дает наиболее устойчивый результат.

Действуем на опережение

Тревожное расстройство — не слабость, не временное недомогание. Это состояние, которое мешает жить, но оно поддается терапии. Главное — вовремя распознать симптомы и начать действовать.