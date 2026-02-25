График проверки плит в Москве и области: когда придут газовщики в 2026 году
С 1 марта 2026 года смогут отключать газ в квартирах, владельцы которых не допускают газовые компании для проверки оборудования или систематически нарушают правила эксплуатации. Какой штраф рискуют получить такие собственники и когда будут проверять плиты в многоквартирных домах в Москве и Подмосковье, разбирался 360.ru.
График проверки газовых плит в Москве
В столице техническое обслуживание газовых плит в многоквартирных домах лежит на плечах специалистов АО «Мосгаз».
«Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — рассказал замглавы Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Чтобы узнать сроки проверок, необходимо перейти по ссылке и ввести свой адрес в поисковой строке.
Сегодня газовыми плитами пользуются примерно 1,8 миллиона семей в столице. Они обязаны впускать специалистов как минимум раз в год для осмотра оборудования и его технического обслуживания. В среднем срок службы газовой плиты составляет 10-12 лет.
График проверки газовых плит в Подмосковье
В Московской области за газовым оборудованием следят специалисты Мособлгаза.
На данный момент на сайте организации есть график осмотра газовых плит на февраль 2026-го. Расписание на оставшуюся часть года появится позднее. Узнать информацию по своему адресу можно по ссылке.
«Если проведение техобслуживания в вашем доме запланировано в течение ближайших 40 дней, то на сайте вы увидите точную дату и время», — уточнили в Мособлгазе.
В прошлом году сотрудники компании обслужили газовое оборудование в 1,9 миллиона квартир и 380 тысячах частных домов региона.
Какие штрафы за недопуск газовщиков
Согласно постановлению правительства № 1967 от 29 ноября 2025 года, если не впустить сотрудника газовой компании для проверки оборудования более двух раз, квартиру могут отключить от газоснабжения, а ее владельцу придется заплатить штраф до 10 тысяч рублей.
Ранее сумма наказания не превышала двух тысяч.
Кроме того, без газа рискуют остаться те, кто систематически не соблюдает правила эксплуатации и предписания специализированной службы.