График проверки плит в Москве и области: когда придут газовщики в 2026 году

С 1 марта 2026 года смогут отключать газ в квартирах, владельцы которых не допускают газовые компании для проверки оборудования или систематически нарушают правила эксплуатации. Какой штраф рискуют получить такие собственники и когда будут проверять плиты в многоквартирных домах в Москве и Подмосковье, разбирался 360.ru.

График проверки газовых плит в Москве

В столице техническое обслуживание газовых плит в многоквартирных домах лежит на плечах специалистов АО «Мосгаз».

«Особое внимание уделяется состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. Незначительные неполадки устраняются на месте, при обнаружении серьезных нарушений газовики исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту», — рассказал замглавы Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Чтобы узнать сроки проверок, необходимо перейти по ссылке и ввести свой адрес в поисковой строке.

Сегодня газовыми плитами пользуются примерно 1,8 миллиона семей в столице. Они обязаны впускать специалистов как минимум раз в год для осмотра оборудования и его технического обслуживания. В среднем срок службы газовой плиты составляет 10-12 лет.