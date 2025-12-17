17 декабря 2025 17:18 Когда начнет дорожать вторичка? Прогнозы брокеров и риелторов после краха Долиной Брокер Ракута объяснил, когда выгоднее брать квартиру на вторичном рынке 0 0 0 Общество

Заседания Верховного суда по квартирному делу Ларисы Долиной 16 декабря ждала без преувеличения вся страна. Теперь эти материалы включат в обзор судебной практики по оспариванию сделок с недвижимостью, чтобы при рассмотрении подобных кейсов был единый подход. Параллельно начали звучать прогнозы о том, что застывший от «эффекта Долиной» рынок вторички совсем скоро воспрянет и цены на жилье начнут расти. Так ли это на самом деле, разбирался 360.ru.

Методичка для судов Обзор судебной практики по рассмотрению дел об оспаривании сделок с недвижимостью начали готовить сразу три коллегии Верховного суда — по гражданским делам, по административным делам и по экономическим спорам. «В него войдет и принятое накануне ВС РФ решение, окончательно закрепившее за Полиной Лурье право собственности на квартиру в центре Москвы», — подчеркнули сегодня в пресс-службе высшей судебной инстанции.

Шестнадцатого декабря судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда определила, что ранее принятые по делу Долиной судебные акты должны быть отменены. Квартиру оставили за Полиной Лурье. В ближайшее время нижестоящий суд должен будет рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. Решение вступило в силу немедленно.

Когда покупать вторичку? По прогнозу экономиста Алексея Кричевского, на фоне действий ВС вторичка постепенно начнет оживать. Также скажется на этом тренде и плавное снижение ставок Банка России. Так что тем, кто планировал купить квартиру на вторичном рынке, нужно иметь в виду, что сейчас, вероятно, может быть самое время, поскольку в дальнейшем гигантский разрыв в цене на вторичку и первичку начнет постепенно сокращаться, рекомендовал он в беседе с агентством «Прайм».

Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута при этом выразил уверенность, что Долинагейт не окажет влияние на стоимость квартир на вторичном рынке. «На самом деле, это, скорее всего, заблуждение. На рынок вторичной недвижимости у нас влияет ключевая ставка и недоступная ипотека. И пока у нас как была стагнация на рынке, так и есть. Может быть, покупатели стали более избирательными с точки зрения покупки у пенсионеров и стали отказываться в пользу других квартир, но не более», — пояснил собеседник 360.ru.

Нельзя сказать, что вся эта ситуация в корне изменила рынок вторичной недвижимости. Например, цены рухнули. Такого нет. Но и говорить, что теперь они взлетят из-за того, что сделки якобы стали безопасными, тоже заблуждение. Дмитрий Ракута

Впереди заседание ЦБ, напомнил эксперт, и, по прогнозам, ключевая ставка, скорее всего, будет продолжать снижаться. Соответственно, чем ниже будет этот показатель, тем больше спрос и сильнее рост стоимости вторички. «Таким образом, сейчас действительно хорошее время для покупки, потому что цены неплохие. Как только ситуация поменяется с точки зрения ипотеки на вторичном рынке и спрос станет выше, цены поползут вверх», — подчеркнул Ракута. Произойдет все не в ближайшие два месяца, но для первой половины 2026 года это высоковероятный сценарий.

От полной стагнации к медленному росту Риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова согласилась с мнением коллеги о том, что кейс народной артистки никак не скажется на стоимость жилья на вторичном рынке. «Дело Долиной не настолько масштабное, чтобы влиять так глубоко на рынок недвижимости и оказывать воздействие на ценообразование. Обычно на цены влияет в первую очередь политическая и экономическая ситуация, а не Лариса Долина — при всем моем уважении к ней или неуважении», — пояснила специалист. Вместе с тем, продолжила она, весь этот скандал, безусловно, оказал воздействие на отрасль, и эксперты по недвижимости, опытные риелторы делали все для того, чтобы обезопасить своих клиентов. И хотя проверка на юридические риски всегда была обязательной составляющей сделок с жильем, после этого прецедента стало ясно, что невнимательность может стоить очень дорого.

«Безусловно, из-за „эффекта Долиной“ люди стали опасаться покупать недвижимость на вторичном рынке. Теперь по этому делу вынес решение Верховный суд. Слава богу, Лурье победила. А вместе с ней победил весь народ. Потому что, по сути, если бы не было такого общественного резонанса, то я не знаю, какое решение было бы. Думаю, что благодаря поддержке всего народа, благодаря вот такому яркому общественному резонансу в том числе судьи вынесли правильное решение», — добавила Перескокова.

И конечно, здесь отдельная благодарность Игорю Краснову, который, надеюсь, наведет порядок в судейском аппарате. Наталья Перескокова

Управляющий директор агентства «МИЭЛЬ» Александр Москатов назвал уходящий год парадоксальным: с одной стороны, спрос на вторичку упал на 20%, а с другой — цены на квартиры совсем не снизились. Все оттого, что рынок жил в условиях дефицита предложения: продавцы не торопятся расставаться с недвижимостью. «Основной тренд — стагнация. Рост витринной цены на полпроцента в месяц — это существенно ниже инфляции. Цена на вторичке фактически стоит, медленно ползет вверх», — пояснил он в эфире «Радио РБК».

Говоря об «эффекте Долиной», Москатов разделил мнение о том, что дело певицы напомнило о важности глубокой проверки объекта. Причем в начале формирования рынка это было нормой, а потом об этом забыли. «Сегодня каждый второй покупатель спрашивает, кто продавец, какая у него ситуация, сколько ему лет, куда он выезжает, проверяли ли объект», — подчеркнул эксперт. В новом году, по его мнению, ситуация, скорее всего, будет очень похожа на положение дел в 2025-м: никаких резких импульсов, просто медленный рост. Серьезный толчок будет возможен лишь при ипотечной ставке ниже 15%. «Если нужно решить жилищный вопрос, решайте его сейчас. Если вы не профессиональный инвестор, угадывать рынок не стоит», — посоветовал Москатов.