Это даже не предзимье. Когда Москва выберется из мешка полярного холода?

Четвертые сутки температура в Москве соответствует погоде начала ноября, но скоро ситуация изменится. По мнению синоптиков, столбики термометров начнут подниматься, а новые заморозки ударят только в следующем месяце.

Похолодание в Москве в октябре

Ночью в столице зафиксировали заморозки: на главной метеостанции на ВДНХ температура опустилась до +1,3, в Тушине — до +2,2, а в Бутове — до -1 градуса. Резкое похолодание зарегистрировали и в Подмосковье: в Волоколамске — минус 0,6 градуса, а в Электростали — минус 0,8 градуса.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 360.ru, что температура в Москве сейчас не аномально холодная, но она сильно отклонилась от обычной для этого времени года.

«Говорить, что это самые ранние заморозки здесь не стоит. Они у нас и в сентябре бывают, ничего в этом сверхневероятного нет, но это все равно не норма», — объяснил он.

По его словам, жители Бутово в этом месяце больше не столкнутся с отрицательной температурой.