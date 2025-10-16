Это даже не предзимье. Когда Москва выберется из мешка полярного холода?
Синоптик Тишковец: следующие заморозки в Москве наступят в ноябре
Четвертые сутки температура в Москве соответствует погоде начала ноября, но скоро ситуация изменится. По мнению синоптиков, столбики термометров начнут подниматься, а новые заморозки ударят только в следующем месяце.
Похолодание в Москве в октябре
Ночью в столице зафиксировали заморозки: на главной метеостанции на ВДНХ температура опустилась до +1,3, в Тушине — до +2,2, а в Бутове — до -1 градуса. Резкое похолодание зарегистрировали и в Подмосковье: в Волоколамске — минус 0,6 градуса, а в Электростали — минус 0,8 градуса.
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал 360.ru, что температура в Москве сейчас не аномально холодная, но она сильно отклонилась от обычной для этого времени года.
«Говорить, что это самые ранние заморозки здесь не стоит. Они у нас и в сентябре бывают, ничего в этом сверхневероятного нет, но это все равно не норма», — объяснил он.
По его словам, жители Бутово в этом месяце больше не столкнутся с отрицательной температурой.
Как изменится погода
«Мы выбираемся из этого мешка полярного холода, к вечеру через столичный регион пройдет теплая фронтальная система, и она откроет путь более подогретым Гольфстримом воздушным массам северо-воздушного происхождения», — подчеркнул специалист.
Синоптик предположил, что столбики термометров в Москве будут стремительно повышаться. Ближайшей ночью в городе будет не прохладнее +4 — +7 градусов, а днем 17 октября — от +8 до +11.
Это уже теплее, чем должно быть в это время года на пару градусов, правда будет сопровождаться небольшими дождями. Ну и в выходные то же самое: в течение суток будет +3 — +8, ночью попрохладнее, днем потеплее.
Евгений Тишковец
Метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос»
Собеседник 360.ru добавил, что столица и Центральная Россия будут «оставаться во власти глубокой осени», какая и должна быть в октябре.
В тоже время синоптик не исключил, что несколько ночей в октябре температура может опуститься на околонулевую отметку.
«Под влиянием антициклона может распогодится буквально на день-другой, но устойчивого перехода через ноль в сторону отрицательных значений не предвидится ни днем, ни ночью», — сообщил Тишковец.
По его мнению, москвичам следует подготовиться к тому, что погода все равно будет оставаться в плюсовом секторе.