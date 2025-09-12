Сегодня 09:46 «Когда город — среда счастья». Как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе В Москве оценили, как урбан-психология способна менять жизнь в мегаполисе 0 0 0 Фото: Михаил Шапаев Общество

Современные города способны быть союзниками и надежными партнерами человека в обеспечении его благополучия. Решать многие задачи в рамках этой большой цели способна урбан-психология. Какую роль играет эта наука будущего, а также другие актуальные вопросы отрасли обсудили на масштабной дискуссии «Город как среда счастья: вызовы нового времени и ответ мегаполиса».

Инициатором и организатором дискуссии в рамках форума «Территория будущего — Москва 2030» стала Лилия Щекина, руководитель секции «Урбан-психология» Российского психологического общества, основатель интеллектуального клуба UrbanClub. По мнению Лилии Щекиной, город, безусловно, может стать источником восстановления психической энергии человека.

Фото: Михаил Шапаев

«Урбан-психология — это наука будущего, потому что сегодня мы видим: городу необходимо учитывать эмоциональное состояние жителей и отвечать на вызовы нового времени — от выгорания и одиночества до индивидуализации и ускоряющихся ритмов жизни», — пояснила эксперт.

Москва для меня — это город, который является городом будущего: здесь создаются технологии и инфраструктура, делающие жизнь удобнее и насыщеннее. Но главное, что меняется сама парадигма: больше не человек является ресурсом для города, а город становится ресурсом для человека. Лилия Щекина

Урбан-психология действительно стала полноценным научным направлением, соглашается декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. «Город и его жители меняются, и вместе с этим меняется наша задача: понять, как город может компенсировать возникающие дефициты и поддерживать психологическое здоровье горожан, особенно детей и молодежи», — подчеркнул он.

По мнению ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимова, важно уже сейчас задумываться, насколько комфортно будет в мегаполисе детям, которым сейчас три-пять лет. «Планируя будущее, следует опираться не только на собственный опыт, но и на науку. Наши города обязаны быть удобными не только для нас, но и для наших детей», — подчеркнул он.

И здесь, по словам Анисимова, особенно значима связь психологии и урбанистики. Если же обращаться к национальным целям — демографии, поддержке семьи, развитию многодетности, — то речь идет о создании такой городской среды, где дети смогут вырасти счастливыми.

«Это возможно лишь через использование достижений на стыке наук и внимательное изучение процессов, включая внутристрановую миграцию», — подчеркнул эксперт. Оценивая алгоритмы интеграции реакций психики человека в практику градостроительства, участники дискуссии сошлись во мнении о необходимости проработки на качественно ином уровне, ведь речь идет о новом типе высоких технологий, основанных не только на цифрах, но и на том, что важно для счастья человека.

«Мы в „ВЭБ.РФ“ выполняем функцию настоящего института развития. Для нас важно не только финансирование инфраструктуры, но и создание среды, в которой комфортно жить», — рассказал главный управляющий директор «ВЭБ.РФ» Александр Чеботарев.

В качестве примера специалист привел проект в Кингисеппе, где вместе с промышленным терминалом компания разработала мастер-план на 25 гектаров с жильем, инфраструктурой и новыми рабочими местами. «Важны не только квадратные метры, но и смысл, который они несут людям. Это и есть задача — создавать города, которые обновляются и становятся пространством для жизни и счастья», — убежден Чеботарев.