Кофе подорожает на 40%? Эксперт Бражко раскрыл актуальную ситуацию на рынке

В СМИ и социальных сетях стремительно распространяются новости о том, что в этом году цены на кофе взлетят еще на 40%, и минимальная стоимость чашки напитка достигнет 500 рублей. Причинами этого источники назвали подорожание логистики и доставки зерен через Красное море, а также засуху в Бразилии и дожди во Вьетнаме, которые привели к существенному снижению урожая арабики. Что на самом деле будет происходить со стоимостью кофе — разбирался 360.ru.

«В последние годы на мировых рынках наблюдался существенный рост цен на кофе. Но в этом году мы видим коррекцию: в июне–июле цена снижалась порядка на 15–20%. Поэтому полагаю, что рынок сырья достиг уже верхних значений, и в ближайшие два-три года цена кофе в зернах в магазинах повышаться и расти не будет», — пояснил эксперт.

Координатор гражданского проекта «За честные продукты» Александр Бражко заявил, что считает такие прогнозы не соответствующими действительности. Он отметил, что, несмотря на существенный рост цен на кофе, наблюдающийся уже несколько лет, коррекция стоимости тоже происходит.

Бражко напомнил, что стоимость чашки кофе в кафе и ресторанах зависит не только от цен на сырье, но и от других факторов: арендной платы, заработной платы сотрудников, логистики и маржи владельцев. Однако даже снижение цен на мировом рынке не влечет за собой уменьшение стоимости напитка в рознице.

«Когда цена на кофе растет — мы сразу видим всплеск роста цены в розничной торговле. А вот когда цена снижается, продукт на полке дешевле не становится. То же касается и чашки кофе. Большинство потребителей не могут позволить себе напиток по 200–300 рублей за порцию, поэтому утверждение, что кофе будет стоить минимум 500 рублей, выглядит как попытка раскачать рынок и подготовить покупателей к несправедливому росту цен», — сказал он.

Эксперт добавил, что за 500 рублей можно купить 100 граммов качественного зернового кофе и готовить напиток дома, поэтому, если ситуация изменится в худшую сторону, потребители всегда смогут найти альтернативу — например, приобрести кофемашину и готовить любимый напиток дома.