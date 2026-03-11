Сегодня 22:34 Кинокомпания перекрыла парковку в подмосковном ЖК. Жильцы пожаловались в ГИБДД Учредитель «Элемент Фильм» Горин: дорогу в Мытищах перекрыли ради съемок 0 0 0 Эксклюзив

Жители Мытищ пожаловались в ГИБДД на съемочную группу, которая перекрыла проезд возле ЖК «Датский квартал». Ради искусства людям пришлось искать другое место для парковки и спускаться исключительно на лифте, так как лестничную площадку тоже заняли кинематографисты. 360.ru разобрался, как возникло недопонимание.

Перекрытие дороги из-за съемок сериала Проблемы с парковкой в ЖК «Датский квартал» были всегда. Изначально, по словам местных жителей, застройщик не предусмотрел территорию для машин и только спустя время выделил две платные открытые площадки, что немного спасло ситуацию. Теперь обстановка накалилась из-за съемок сериала. Местный житель рассказал 360.ru, что фургоны остановились на узкой дороге. Парковка в этом месте запрещена, на что указывала разметка 1.4.

Там где стоят эти машины — это проезжая часть, с одной полосой в каждую сторону.<…> Плюсом ко всему, они встали в повороте, из-за чего не видно встречного транспорта. Житель ЖК

Съемки согласовали, не учтя мнения жильцов. Когда посыпались жалобы, пообещали выделить место на закрытой дороге, но этого так и не сделали. «У жителей не спрашивали, нужно ли это кому, естественно. <…> И это ни одна машина и даже не три, а гораздо больше», — сказал мытищинец.

Перекрытием дороги проблема не ограничилась, съемочная группа заняла лестничную площадку. Собеседница 360.ru рассказала, что из-за этого опоздала на маршрутку до работы. «Они перекрыли выход на лестницу и спуститься было невозможно. Только на лифте, со второго этажа. Сняли несколько квартир и будут в них снимать», — сказала она. Съемочная группа получила разрешение УК Авторы сериала жильцам посочувствовали, но не решили проблему. Учредитель кинокомпании «Элемент Фильм» Игорь Горин заявил 360.ru, что с точки зрения закона придраться не к чему.

Все разрешения на месте. Это бесплатная парковка, управляющей компании в принципе было заплачено. Поэтому, ну, съемки есть съемки. Группа получила все разрешения, она ничего не нарушила. Игорь Горин Учредитель кинокомпании «Элемент Фильм»

Горин впервые услышал о неудобствах жильцов, так как по долгу службы не связан непосредственно со съемочным процессом. Он назвал проблемы с парковкой издержками, без которых не получится выпустить сериал.

«Люди, которые приехали, им некуда поставить машину, понятно, что возмутились. Но невозможно же снимать так, чтобы это было по воздуху. <…> Есть издержки в этой истории, согласен, но как снимать кино?» — заявил он. Представители управляющей компании не вышли на связь с журналистами. Недовольные жильцы обратились в ГИБДД. В домовых чатах сериалу, в котором снимаются, по их словам Гоша Куценко и некий блогер, дали собственное название — «Фантастические твари и как они паркуются».