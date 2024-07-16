Сегодня 14:28 Казанский ницшеанец, или Почему они «побивают» Писатель Беседин: люди вроде имама Камаева воспитывают биороботов 0 0 0 Фото: Melanie Wasser / Unsplash Эксклюзив

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Казанский имам Тимур Камаев, безусловно, не нов в своих «оригинальных» тезисах о том, что женщину нужно побивать, дабы она лучше понимала мужчину. Еще великий Ницше писал в «Так сказал Заратустра»: «Приходи к женщине с плеткой». Или вот другой пример — из кинематографа. В великом кино «Голгофа» чернокожий механик говорит священнику, блестяще сыгранному Бренданом Глиссоном: «А вы знаете, некоторым (женщинам) нравится, когда с ними пожестче, когда их бьют…»

Но то философия, то кино, а здесь — реальная жизнь, в которой предлагают «побивать» жену. Эх, прав был Умберто Эко: мир возвращается в Средневековье. И такие, как имам Тимур Камаев, стали в этом шествии хедлайнерами. Помогают же им, кстати, производители и популяризаторы гаджетов — чтобы народ еще больше тупел, пялясь в экран.

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Вот что говорит Тимур Камаев ( что называется, уберите детей от экранов, а женщин оставьте, ибо это им, родненьким, предназначено ): «Смысл не в том, чтобы нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять „остановись, ты делаешь неправильно“, и что муж недоволен и дошел уже до того, что поднимает руку…» Уже слышу возмущение и возглас: «Так ведь убить можно!» Нет, нет, не стоит беспокоиться. Имам Камаев объясняет разницу: «Побивание — это то, что не должно приводить к травмированию. Жена через это просто должна понять, что она делает что-то не так. Это не избиение до синяков».

Берешь специальную палочку и наносишь удары не от плеча, а от локтя, так учит имам. Как вам?

Теперь вы понимаете в том числе, почему идет такая борьба за ношение никабов? Под ними женщины скрывают побои. Все очень просто. И печально. В здоровом обществе имама Тимура Камаева изгнали бы из мечети и в принципе не допустили бы к делам религиозным. Но в обществе больном у такого «проповедника» находится немало поклонников и адептов.

Фото: Michael Wave / Unsplash

Эти защитники «побивания» уже голосят, что Камаев прав, что женщину воспитывать нужно. И прочее, прочее. В реальности это приводит к тому, что женщину не «побивают», а избивают, часто нанося увечья. И когда религиозные деятели оправдывают это, то становятся на сторону зла. К сожалению, подобные реплики подобных имамов еще больше отпугивают людей от религии. Следуют бесконечные истерики, что религия — неважно какая — придумана исключительно для порабощения и усмирения женщин. Это печально вдвойне. Я человек старорежимных взглядов, поэтому выступаю за то, что мужчина — главный в семье. Более того, я, как православный мракобес, могу процитировать из Нового Завета: «Да убоится жена мужа своего».

Вот только я цитирую полностью: «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа». Таков завет, таков рецепт. Он давно озвучен и дан — имеющий уши да услышит.

Что касается «побивания», то, к сожалению, между подобными установками и бородатыми людьми, избивающими женщин за отказ познакомиться или за ношение, как им кажется, коротких шортов, есть самая прямая связь. Такие, как имам Камаев, воспитывают не духовных людей, а биороботов, готовых растерзать другого человека по малейшему поводу. Уверен, это делается намеренно. Да, да, намеренно глупым и неопытным вдалбливается псевдорелигиозная дичь, а не нормы образования.

Так воспитывают зомби, солдат нового государства, создающегося внутри государства российского. Пора называть вещи своими именами. Потому что эта угроза в 300 раз опаснее любого Запада и любых бандеровцев.

«Побивание» со временем становится избиванием, а затем уже и убийствами, и погромами. Это тот путь, который они избрали, и крайне печально, что мы старательно закрываем глаза, делая вид, что все нормально. Ну-ну.