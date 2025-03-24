Карты Краснодарского края и Адыгеи включили в «Винный атлас России»

Посвященный достижениям российского виноделия «Винный атлас России» пополнили картами Краснодарского края и Республики Адыгея. В новые разделы включили инфографику и статистические данные площадей уже действующих и заложенных виноградников, годовые данные по валовому сбору продукции, а также объем производства вина. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Основатель проекта, советник директора фонда Павел Шинский отметил, что работа над картой Краснодарского края стала самой трудоемкой за все время создания «Винного атласа России».

«Большая площадь региона в сочетании с высокой плотностью виноделен и разнообразием терруаров ставили перед нами непростую задачу — вместить всю обширную информацию о виноделии края, при этом оставив карту понятной и читаемой», — отметил он.

Глава региона Вениамин Кондратьев подчеркнул, что краснодарские виноделы производят

46% отечественного вина и 51% шампанского. Но останавливаться на достигнутых показателях не намерены.

«Мы продолжим укреплять свои позиции, и для этого есть все возможности. Принятый по нашей инициативе федеральный закон о виноградарстве и виноделии закрепил понятие виноградопригодных земель. Ежегодно закладываем новые виноградники, применяем научный подход, привлекаем инвестиции и участвуем в престижных выставках», — заявил губернатор Кубани.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что проект «Винный атлас России» не только способствует развитию винодельческой отрасли, но и создает для регионов возможность продвижения своей продукции на национальном и международном уровнях.

Сейчас в «Винный атлас России» включили карты Ставропольского края, Севастополя, Крыма, Ростовской области, Республики Дагестан. После Краснодарского края и Республики Адыгея туда добавят территории регионов Нижней Волги и северных склонов Большого Кавказского хребта.

Проект представят на площадке «Виноград» на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 18 по 25 июня. Участники встречи обсудят актуальные тенденции рынка, представят образцы своей лучшей продукции, а также обсудят возможности для расширения сотрудничества.