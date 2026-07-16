Картофельное проклятие: как победить колорадского жука в битве за урожай
Зоолог Гомыранов: массового нашествия колорадского жука в Подмосковье не будет
Колорадский жук способен за считаные дни оставить дачника без картошки, но бороться с ним можно без паники и лишней химии. Какие методы действительно работают и как не навредить будущему урожаю, выяснил 360.ru.
От чего зависит численность колорадского жука
Количество вредителей год от года определяют погода и доступность пищи. Теплые дни и большое количество зелени на картофельных кустах создают для насекомых благоприятную среду. В прохладное и дождливое лето растения растут хуже, а кормовая база жука сокращается. Об этом рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.
«Лето в целом довольно комфортное для насекомых, поэтому не вижу причин, почему их должно быть мало. Но никакого взрыва численности не будет, массовое нашествие точно не ожидается. Не вижу никаких поводов для паники», — сказал в беседе с 360.ru.
Однако на ситуацию могут влиять не только температура воздуха и осадки, но и площадь грядок с картофелем.
На территории Московской области жук встречается далеко не везде. Биолог и агроном Михаил Воробьев объяснил это сокращением картофельных посадок в предыдущие годы. Там, где вместо огородов появились газоны и клумбы, вредитель лишился привычной кормовой базы.
Из отдаленных полей колорадскому жуку стало сложнее добраться до небольших дачных участков. Однако единичное появление насекомых возможно, особенно если рядом снова начинают выращивать картофель.
Как бороться с колорадским жуком: работающие методы
На приусадебном участке борьбу можно начать с ручного сбора. Дачнику придется регулярно осматривать кусты, снимать взрослых жуков, личинок и кладки яиц. Метод потребует времени, но не создаст химической нагрузки для урожая.
Если вредителей становится много, применяют инсектициды. Препарат нужно выбирать по назначению и использовать строго по инструкции. Увеличение дозировки не гарантирует лучшего результата, зато повышает риск для растений, почвы и человека.
Народные средства с золой, горчицей, уксусом или растительными настоями могут отпугнуть отдельных насекомых, но не обеспечат надежной защиты при сильном распространении жука. Их Воробьев посоветовал рассматривать только как дополнительные меры.
Первый способ, самый простой — это собирать жуков и уничтожать их физически. Второй способ — это использовать инсектициды, то есть химикаты, которые уничтожают насекомых, в частности колорадских жуков.
Для обработки нужен сухой день. Если осадки начинаются вскоре после опрыскивания, средство смывается с растений и частично попадает в почву.
«Прежде всего нужно выбрать такой день, чтобы это было не после дождя и не перед дождем. Если вы на мокрые листья наносите, то концентрация уменьшается, а эффективность, соответственно, снижается», — добавил Воробьев.
Раствор рекомендуют наносить только на картофельные кусты. Попадание химикатов на зелень, овощи и другие культуры может сделать их небезопасными для употребления в пищу. После обработки необходимо выдержать срок ожидания, указанный производителем, и только затем собирать урожай.
Работать с препаратом советуют в перчатках и защитной одежде. Во время процедуры нельзя есть, пить и курить. Остатки раствора нельзя выливать рядом с колодцами, водоемами и грядками.
Защитить посадки загодя помогут регулярные осмотры, раннее уничтожение кладок и личинок, уборка ботвы после сбора урожая. Агроном посоветовал также обратить внимание на севооборот: чередование посадок на грядках. Если высаживать картофель каждый год на одном и том же месте, то вредителям будет легче найти пищу.