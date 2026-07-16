Картофельное проклятие: как победить колорадского жука в битве за урожай

Колорадский жук способен за считаные дни оставить дачника без картошки, но бороться с ним можно без паники и лишней химии. Какие методы действительно работают и как не навредить будущему урожаю, выяснил 360.ru.

От чего зависит численность колорадского жука

Количество вредителей год от года определяют погода и доступность пищи. Теплые дни и большое количество зелени на картофельных кустах создают для насекомых благоприятную среду. В прохладное и дождливое лето растения растут хуже, а кормовая база жука сокращается. Об этом рассказал зоолог и писатель-натуралист Илья Гомыранов.

«Лето в целом довольно комфортное для насекомых, поэтому не вижу причин, почему их должно быть мало. Но никакого взрыва численности не будет, массовое нашествие точно не ожидается. Не вижу никаких поводов для паники», — сказал в беседе с 360.ru.

Однако на ситуацию могут влиять не только температура воздуха и осадки, но и площадь грядок с картофелем.

На территории Московской области жук встречается далеко не везде. Биолог и агроном Михаил Воробьев объяснил это сокращением картофельных посадок в предыдущие годы. Там, где вместо огородов появились газоны и клумбы, вредитель лишился привычной кормовой базы.

Из отдаленных полей колорадскому жуку стало сложнее добраться до небольших дачных участков. Однако единичное появление насекомых возможно, особенно если рядом снова начинают выращивать картофель.