Карьера с нуля, три брака и вредные привычки: жизнь и ранняя смерть Михаила Зеленского

Михаил Зеленский — журналист, которого узнавали мгновенно. Он могу вести серьезные новости и культурные передачи, оставаясь самим собой. За пределами студии в жизни Михаила было немало драмы: вредные привычки, три брака и внезапная смерть в 46 лет.

Биография Михаила Зеленского

Михали родился в Москве и с юности мечтал работать на телевидении. Будущую звезду воспитывали в семье военного. Из-за частых переездов парень окончил школу в Хабаровске. Родители дали молодому человеку верные представления о жизни и семейное тепло.

После школы Михаил поступил сразу в два вуза: Хабаровский институт физкультуры и медицинский на педиатрический факультет. Но Зеленский оставил учебу и в 1996 году отправился покорять Москву.

Пытался пробиться в театральные круги, поступить в училище имени Щепкина и институт имени Щукина, но провалил вступительные испытания. В том же году Михаил стал студентом Московского института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

Без громких связей Зеленский начинал свой путь с нуля, выстраивал карьеру на телевидении шаг за шагом, где все определяли талант, упорство и способность к обучению.