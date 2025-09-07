Карьера с нуля, три брака и вредные привычки: жизнь и ранняя смерть Михаила Зеленского
Михаил Зеленский — журналист, которого узнавали мгновенно. Он могу вести серьезные новости и культурные передачи, оставаясь самим собой. За пределами студии в жизни Михаила было немало драмы: вредные привычки, три брака и внезапная смерть в 46 лет.
Биография Михаила Зеленского
Михали родился в Москве и с юности мечтал работать на телевидении. Будущую звезду воспитывали в семье военного. Из-за частых переездов парень окончил школу в Хабаровске. Родители дали молодому человеку верные представления о жизни и семейное тепло.
После школы Михаил поступил сразу в два вуза: Хабаровский институт физкультуры и медицинский на педиатрический факультет. Но Зеленский оставил учебу и в 1996 году отправился покорять Москву.
Пытался пробиться в театральные круги, поступить в училище имени Щепкина и институт имени Щукина, но провалил вступительные испытания. В том же году Михаил стал студентом Московского института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.
Без громких связей Зеленский начинал свой путь с нуля, выстраивал карьеру на телевидении шаг за шагом, где все определяли талант, упорство и способность к обучению.
Влюбленный в профессию
Михаил Зеленский был ведущим на РТР, затем на «Вести-Москва» и «Вести» на «России 1». Он участвовал в проектах о культуре и вел авторские программы, много работал и боролся за новые форматы.
«Он профессией владел как шпагой. Он как в море плавал в профессии. С удовольствием, с легкостью, с изяществом», — вспоминал журналист Владислав Флярковский.
Актер Борис Корчевников запомнил Зеленского как порядочного человека.
«Влюбленный в свою профессию», — говорил он.
Однако такое стремление добиться успехов в работе имело обратную сторону: постоянная усталость, ночные недосыпы и нервы. Михаил скуривал по 1,5-2 пачки в день в течение 20 лет, пил семь-восемь чашек кофе ежедневно, употреблял фастфуд и нерегулярно питался. Большой объем работы, постоянные съемки и перелеты тоже били по здоровью, сообщил сайт kp.ru.
Личная жизнь
Одноклассница Ольга стала первой женой Михаила. Старые чувства возродила случайная встреча в Москве, летом 2005 года пара отпраздновала пышную свадьбу в английском замке Кливден.
Позже у Михаила закрутился роман с украинской фигуристкой Еленой Грушиной — она жила в США, трудилась на престижной работе, имела просторный дом и огромный круг друзей. Зеленский убедил Елену переехать в Россию и пообещал ей семейное счастье. Она все бросила ради любви.
В браке появились две дочери. Михаил поначалу был заботливым отцом и мужем, но напряженный график и новые знакомства отдалили супругов — они расстались и официально развелись спустя восемь лет.
Третья жена Зеленского — психолог Мила Рубчик. Михаил не любил делиться подробностями личной жизни.
«Мишу можно увезти в другой город, увести с вечера — но его нельзя увезти из работы», — говорили друзья.
Последняя поездка и внезапная смерть
В январе 2022 года Михаил отправился в Доминикану. Даже в отпуске журналист оставался на работе. В возрасте 46 лет его жизнь оборвалась.
Официальной версией стал инсульт: Зеленский почувствовал себя плохо и умер до приезда врачей. Новость шокировала зрителей и коллег.