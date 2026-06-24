Сегодня 02:37 Каникулы с пользой: куда берут на работу вчерашних школьников и сколько им готовы платить HR Лоикова: выпускники школ могут претендовать на зарплату в 120 тысяч рублей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Работа

Школьники

Зарплаты

Деньги

Курьеры

После выпускного у многих вчерашних школьников встает практичный вопрос: что делать летом, если не поступать? Для молодых специалистов в России существует прекрасный рынок труда, предлагают им на удивление высокие зарплаты. Как выпускнику без опыта попасть на хорошую вакансию и что написать в первом резюме, рассказала 360.ru независимый HR-эксперт и председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.

Сколько могут зарабатывать выпускники Итоги совместного исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка» удивили даже самых опытных сотрудников HR-департаментов. Список самых высокооплачиваемых летних вакансий для молодых специалистов возглавили профессии, которые принято считать «простыми». Лидер рейтинга — курьер на велосипеде. Во Владикавказе за эту работу предлагают до 129 тысяч рублей. На втором месте — сотрудник копировального центра в Москве с доходом до 115 тысяч рублей. Замыкает тройку специалист по установке сервисов в Пензе, здесь можно получать до 110 тысяч. Среди других востребованных позиций аналитики выделили удаленную работу оператором ПК (до 90 тысяч рублей), а также вакансии барменов и сотрудников летнего проката. Им готовы платить около 80 тысяч рублей.

Цифры выглядят привлекательно. Зулия Лоикова считает, что выпускники школ вполне могут претендовать на высокие зарплаты, однако с некоторыми оговорками. «Я бы напомнила, что профессия курьера сопряжена с большой нагрузкой. Это не всем подходит, не все справляются. Работа требует четкого системного подхода и выносливости. Очень много времени потребуется проводить на ногах. Для многих это стартовая позиция, но тем не менее сложная», — объяснила специалистка.

Фото: РИА «Новости»

Три направления летней подработки Зулия Лоикова предложила молодым соискателям сформировать структурированный взгляд на рынок вакансий. По ее словам, все подобные подработки можно разделить на несколько крупных направлений, первое из них — коммуникативные профессии. Они подходят тем, кто легко находит общий язык с людьми. «Это может быть ивент, аниматоры, помощник вожатого в летнем лагере и так далее. Здесь ситуация зависит от того, какие смены, сколько вы можете работать и от возраста самого сотрудника», — рассказала Зулия Лоикова. Еще одним привлекательным направлением для современных подростков остается диджитал-сфера. Здесь можно работать удаленно. «Многих подростков привлекает подработка в сфере диджитал. Ты можешь заниматься монтажом видео, обработкой фото, видеоматериала, контента, вести что-то в соцсети. Это многим нравится, все делается удаленно, устроиться можно с базовыми навыками», — допустила специалистка. Классический путь для тех, кто не боится живого общения с людьми — сервис и общепит.

Сервисные услуги, работа курьером, общепит, официант, помощник баристы, помощник повара, посудомойщик. Работа в кафе, в ресторанах. Упаковка заказов тоже сейчас пользуется спросом. Очень много такой подработки, сюда идут те, кому нравится внимательность и системность. Зулия Лоикова

Фото: РИА «Новости»

Отдельно Лоикова упомянула и еще один востребованный формат — менеджер пункта выдачи заказов (ПВЗ). Эта позиция сочетает в себе и внимательность, и общение с клиентами, и относительно стабильный график. Сколько можно работать школьнику Важный нюанс, о котором нередко забывают и сами подростки, и работодатели, — ограничения Трудового кодекса. Зулия Лоикова подробно остановилась на этом вопросе. «Трудовой кодекс разрешает работать молодежи до 16 лет не более 24 часов в неделю. В 16–18 лет уже не более 35 часов в неделю», — рассказала HR-специалист. Эти ограничения необходимо учитывать при выборе вакансии. Далеко не каждый работодатель готов строить график с учетом законодательных норм для несовершеннолетних.

Фото: РИА «Новости»

Как написать резюме без опыта работы Один из главных страхов любого выпускника — пустое резюме. Ни опыта, ни рекомендаций, ни портфолио. Зулия Лоикова уверяет, что это нормальная отправная точка для любой карьеры, опыт приходилось нарабатывать всем. По ее словам, главная ошибка молодых соискателей — оставлять резюме фактически пустым. Лоикова посоветовала подходить к вопросу более творчески и отражать в документе свои личные качества.

Возможно, у вас есть какие-то социальные достижения, участие в олимпиадах, в общественной деятельности. Или вы были старостой, играли в КВН и так далее. Включите все, что сочтете нужным, это будет плюсом, который заставит работодателя обратить внимание на резюме. Включите свои спортивные и научные достижения, волонтерство. Зулия Лоикова

Помимо перечня достижений, HR-специалист порекомендовала заготовить личные истории, которые помогут на собеседовании. Они должны демонстрировать важные навыки — имеет смысл рассказать, к примеру, как вы организовали какое-то мероприятие, это покажет уровень коммуникативности. Перед отправкой отклика на вакансию специалистка посоветовала изучить потенциального работодателя. «Прежде чем подавать отклик и резюме, изучите компанию. Перед собеседованием зайдите на сайт компании, посмотрите, чем она занимается, внимательно ознакомьтесь с проектами и можете приложить к своему резюме небольшое сопроводительное письмо, в котором вы напишете, почему вы захотели к ним попасть на работу», — привела пример Лоикова. Рынок труда для вчерашних выпускников существует, он значительно шире, чем принято считать. Главное — не приходить на собеседование с пустыми руками: даже школьный КВН или волонтерство могут стать весомым аргументом в пользу кандидата.