Камеры и система «Паутина» помогут приставам ловить неплательщиков алиментов
Неплательщиков алиментов начнут ловить с помощью камер ГИБДД и системы МВД «Паутина». Юрист по семейным делам Андрей Дмитриев рассказал 360.ru о мерах взыскания долгов и работе приставов ФССП.
Предложение по ужесточению законодательства поступило в правительство России, в нем предлагают, помимо камер, разрешить приставам взыскивать долги в нерабочие дни и ночью. Также ФССП предлагают дать доступ к системе МВД «Паутина», чтобы можно было отслеживать перемещение автомобилей уклонистов.
Юрист на стриме 360.ru высказал мнение, что существующие меры тоже достаточно эффективны, при условии если их правильно и своевременно применять.
«Если приставы будут добросовестно выполнять свою работу, вовремя все делать, как следует по закону, тогда даже те меры, которые на сегодняшний день существуют, они достаточно эффективны. <…> Вопрос не в том, что нужно вводить какие-то новые меры, а если бы исполнялось даже то, что есть, правильно и своевременно, то это было бы очень эффективно», — отметил Дмитриев.
В случаях, когда неплательщик скрывает доход различными способами, приуменьшает его или получает зарплату в конверте, то семейный кодекс предусматривает взыскание алиментов в твердой денежной сумме.
По словам юриста, определить доход человека несложно: выезды за границу, дорогое жилье, премиальный автомобиль — все это свидетельствует о высоком доходе, невзирая на официально прописанную сумму.
«В этих случаях, когда нарушаются права ребенка на получение алиментов, которые должны быть по закону, то получатель алиментов имеет право потребовать взыскания алиментов в твердой денежной сумме. И судья уже смотрит на материальное положение плательщика алиментов и может назначить твердую денежную сумму, которая будет больше, чем процент от официального дохода», — отметил собеседник 360.ru.
Также имеет значение квалификация алиментщика — если она высокая, а доход указан минимальный, то судья также может назначить алименты в твердой денежной сумме.
Юрист обозначил еще одну схему ухода от выплаты алиментов. Это когда мужчина женится повторно и переписывает все активы на новую жену.
«И вот здесь, конечно, для судьи затруднительно взыскивать даже в твердой денежной сумме, потому что когда он начинает смотреть документы — там доход низкий, хотя вроде бы человек с опытом работы. Вот этим способом многие пользуются», — пояснил Дмитриев.
Отследить доход также можно по документам из банка, если человек при оформлении кредита указал высокий доход.