Камеры и система «Паутина» помогут приставам ловить неплательщиков алиментов

Фото: РИА «Новости»

Неплательщиков алиментов начнут ловить с помощью камер ГИБДД и системы МВД «Паутина». Юрист по семейным делам Андрей Дмитриев рассказал 360.ru о мерах взыскания долгов и работе приставов ФССП.

Предложение по ужесточению законодательства поступило в правительство России, в нем предлагают, помимо камер, разрешить приставам взыскивать долги в нерабочие дни и ночью. Также ФССП предлагают дать доступ к системе МВД «Паутина», чтобы можно было отслеживать перемещение автомобилей уклонистов.

Юрист на стриме 360.ru высказал мнение, что существующие меры тоже достаточно эффективны, при условии если их правильно и своевременно применять.

«Если приставы будут добросовестно выполнять свою работу, вовремя все делать, как следует по закону, тогда даже те меры, которые на сегодняшний день существуют, они достаточно эффективны. <…> Вопрос не в том, что нужно вводить какие-то новые меры, а если бы исполнялось даже то, что есть, правильно и своевременно, то это было бы очень эффективно», — отметил Дмитриев.

Видео: 360.ru

В случаях, когда неплательщик скрывает доход различными способами, приуменьшает его или получает зарплату в конверте, то семейный кодекс предусматривает взыскание алиментов в твердой денежной сумме.

По словам юриста, определить доход человека несложно: выезды за границу, дорогое жилье, премиальный автомобиль — все это свидетельствует о высоком доходе, невзирая на официально прописанную сумму.

«В этих случаях, когда нарушаются права ребенка на получение алиментов, которые должны быть по закону, то получатель алиментов имеет право потребовать взыскания алиментов в твердой денежной сумме. И судья уже смотрит на материальное положение плательщика алиментов и может назначить твердую денежную сумму, которая будет больше, чем процент от официального дохода», — отметил собеседник 360.ru.

Также имеет значение квалификация алиментщика — если она высокая, а доход указан минимальный, то судья также может назначить алименты в твердой денежной сумме.

Юрист обозначил еще одну схему ухода от выплаты алиментов. Это когда мужчина женится повторно и переписывает все активы на новую жену.

«И вот здесь, конечно, для судьи затруднительно взыскивать даже в твердой денежной сумме, потому что когда он начинает смотреть документы — там доход низкий, хотя вроде бы человек с опытом работы. Вот этим способом многие пользуются», — пояснил Дмитриев.

Отследить доход также можно по документам из банка, если человек при оформлении кредита указал высокий доход.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте