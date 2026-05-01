Камеры и система «Паутина» помогут приставам ловить неплательщиков алиментов

Неплательщиков алиментов начнут ловить с помощью камер ГИБДД и системы МВД «Паутина». Юрист по семейным делам Андрей Дмитриев рассказал 360.ru о мерах взыскания долгов и работе приставов ФССП.

Предложение по ужесточению законодательства поступило в правительство России, в нем предлагают, помимо камер, разрешить приставам взыскивать долги в нерабочие дни и ночью. Также ФССП предлагают дать доступ к системе МВД «Паутина», чтобы можно было отслеживать перемещение автомобилей уклонистов.

Юрист на стриме 360.ru высказал мнение, что существующие меры тоже достаточно эффективны, при условии если их правильно и своевременно применять.

«Если приставы будут добросовестно выполнять свою работу, вовремя все делать, как следует по закону, тогда даже те меры, которые на сегодняшний день существуют, они достаточно эффективны. <…> Вопрос не в том, что нужно вводить какие-то новые меры, а если бы исполнялось даже то, что есть, правильно и своевременно, то это было бы очень эффективно», — отметил Дмитриев.