23 июля 2026 17:43 Календарь стрижек на август 2026: когда идти к парикмахеру для удачи и красоты Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Август 2026 года обещает стать месяцем смелых экспериментов для тех, кто хочет сменить имидж: Солнце и Юпитер во Льве будут благоволить ярким образам. Однако не все дни исхода лета одинаково хороши для похода к парикмахеру — некоторые могут обернуться разочарованием или даже проблемами со здоровьем. 360.ru выяснил, какие даты лучшие и худшие для похода в салон красоты.

Лунные фазы в августе 2026 года В последнем летнем месяце естественный спутник Земли будет дважды в фазе убывания: с 1 по 11 августа — убывающая Луна;

12 августа — новолуние;

с 13 по 28 августа — полнолуние;

с 29 по 31 августа — снова период убывания.

Интересно Некоторые люди верят, что если стричься на растущую Луну, то волосы будут расти быстрее, а если на убывающую — медленнее, за счет чего можно чуть дольше сохранять сложную стрижку и свежеокрашенные корни.

Общая характеристика августа для желающих сменить имидж Август не богат на благоприятные дни стрижек, но все же у модниц будет из чего выбрать. «Главный совет на большую часть августа — можно смело экспериментировать и пробовать новые прически. В августе, благодаря Юпитеру, который вместе с Солнцем перейдет в знак Льва, удача будет напрямую зависеть от образа. И чем заметнее станет человек, тем больше у него окажется шансов на успех», — рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак.

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Благоприятные дни для стрижек 5 августа — 22-е лунные сутки, Луна в Тельце Стрижка в этот день благоприятно скажется на здоровье. Однако Телец — сторонник классики, поэтому Зак советует не менять стиль кардинально, а лишь подровнять длину или слегка освежить стрижку. Также это удачное время, чтобы покраситься в натуральные оттенки. 13 августа — вторые лунные сутки, Луна во Льве «Это, пожалуй, лучший день для кардинального обновления имиджа. Можно смело экспериментировать с образом, красить волосы в сумасшедшие оттенки. Любая стрижка в этот день усилит удачу в важных для человека вопросах», — рассказал Зак. 16 августа — пятые лунные сутки, Луна в Весах Стрижка в этот день главным образом скажется на настроении, что, в свою очередь, положительно повлияет на налаживании отношений. «Можно и просто подравнять длину, и уйти от длинных волос в каре. Но в плане краски лучше выбирать естественные цвета», — посоветовал астролог.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

23–25 августа — 11-13-е лунные сутки, Луна в Козероге Стрижка в этот период повысит привлекательность модника в глазах противоположного пола. Это будет особенно заметно в профессиональной деятельности. Кроме того, волосы после стрижки во второй половине августа станут гуще и наполнятся здоровьем. 26 августа — 14-е лунные сутки, Луна в Водолее Это еще один благоприятный день для экспериментов с образом. «Особенно хорошо будет пойти к мастеру или в салон красоты, которые используют передовые достижения в своей области», — пояснил Зак. Вместе с прической он порекомендовал поменять что-то и в образе в целом, добавив современные технологичные акценты.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com