Календарь стрижек на август 2026: когда идти к парикмахеру для удачи и красоты
Август 2026 года обещает стать месяцем смелых экспериментов для тех, кто хочет сменить имидж: Солнце и Юпитер во Льве будут благоволить ярким образам. Однако не все дни исхода лета одинаково хороши для похода к парикмахеру — некоторые могут обернуться разочарованием или даже проблемами со здоровьем. 360.ru выяснил, какие даты лучшие и худшие для похода в салон красоты.
Лунные фазы в августе 2026 года
В последнем летнем месяце естественный спутник Земли будет дважды в фазе убывания:
- с 1 по 11 августа — убывающая Луна;
- 12 августа — новолуние;
- с 13 по 28 августа — полнолуние;
- с 29 по 31 августа — снова период убывания.
Интересно
Некоторые люди верят, что если стричься на растущую Луну, то волосы будут расти быстрее, а если на убывающую — медленнее, за счет чего можно чуть дольше сохранять сложную стрижку и свежеокрашенные корни.
Общая характеристика августа для желающих сменить имидж
Август не богат на благоприятные дни стрижек, но все же у модниц будет из чего выбрать.
«Главный совет на большую часть августа — можно смело экспериментировать и пробовать новые прически. В августе, благодаря Юпитеру, который вместе с Солнцем перейдет в знак Льва, удача будет напрямую зависеть от образа. И чем заметнее станет человек, тем больше у него окажется шансов на успех», — рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак.
Благоприятные дни для стрижек
5 августа — 22-е лунные сутки, Луна в Тельце
Стрижка в этот день благоприятно скажется на здоровье. Однако Телец — сторонник классики, поэтому Зак советует не менять стиль кардинально, а лишь подровнять длину или слегка освежить стрижку. Также это удачное время, чтобы покраситься в натуральные оттенки.
13 августа — вторые лунные сутки, Луна во Льве
«Это, пожалуй, лучший день для кардинального обновления имиджа. Можно смело экспериментировать с образом, красить волосы в сумасшедшие оттенки. Любая стрижка в этот день усилит удачу в важных для человека вопросах», — рассказал Зак.
16 августа — пятые лунные сутки, Луна в Весах
Стрижка в этот день главным образом скажется на настроении, что, в свою очередь, положительно повлияет на налаживании отношений.
«Можно и просто подравнять длину, и уйти от длинных волос в каре. Но в плане краски лучше выбирать естественные цвета», — посоветовал астролог.
23–25 августа — 11-13-е лунные сутки, Луна в Козероге
Стрижка в этот период повысит привлекательность модника в глазах противоположного пола. Это будет особенно заметно в профессиональной деятельности.
Кроме того, волосы после стрижки во второй половине августа станут гуще и наполнятся здоровьем.
26 августа — 14-е лунные сутки, Луна в Водолее
Это еще один благоприятный день для экспериментов с образом.
«Особенно хорошо будет пойти к мастеру или в салон красоты, которые используют передовые достижения в своей области», — пояснил Зак.
Вместе с прической он порекомендовал поменять что-то и в образе в целом, добавив современные технологичные акценты.
Неблагоприятные дни для стрижек
2 августа — 19-е лунные сутки, Луна в Рыбах
Стрижка в этот день негативно повлияет на здоровье всего организма. Что касается волос, то повысится риск появления перхоти и секущихся кончиков.
9 августа — 26-е лунные сутки, Луна в Раке
И лунные сутки, и положение Луны призывают в этот день быть осторожными с эмоциями. По этой причине стрижка 9 августа может сильно разочаровать и даже спровоцировать депрессию.
21 и 22 августа — 10-11-е лунные сутки, Луна в Стрельце
Смена имиджа в начале 20-х чисел последнего летнего месяца может негативно сказаться на самочувствии, а волосы, постриженные в это время, станут непослушными — их будет тяжело укладывать, а прическа начнет быстро распадаться.
31 августа — 19-е лунные сутки, Луна в Овне
Лунные сутки не благоволят стрижке из-за возможных проблем со здоровьем. Помимо этого, на Луну в Овне повышается риск получить травмы колюще-режущими предметами или заработать ожог. Поэтому астролог настоятельно порекомендовал обходить стороной салоны красоты в последний летний день.