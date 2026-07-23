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Календарь стрижек на август 2026: когда идти к парикмахеру для удачи и красоты

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Август 2026 года обещает стать месяцем смелых экспериментов для тех, кто хочет сменить имидж: Солнце и Юпитер во Льве будут благоволить ярким образам. Однако не все дни исхода лета одинаково хороши для похода к парикмахеру — некоторые могут обернуться разочарованием или даже проблемами со здоровьем. 360.ru выяснил, какие даты лучшие и худшие для похода в салон красоты.

Лунные фазы в августе 2026 года

В последнем летнем месяце естественный спутник Земли будет дважды в фазе убывания:

Интересно

Некоторые люди верят, что если стричься на растущую Луну, то волосы будут расти быстрее, а если на убывающую — медленнее, за счет чего можно чуть дольше сохранять сложную стрижку и свежеокрашенные корни.

Общая характеристика августа для желающих сменить имидж

Август не богат на благоприятные дни стрижек, но все же у модниц будет из чего выбрать.

«Главный совет на большую часть августа — можно смело экспериментировать и пробовать новые прически. В августе, благодаря Юпитеру, который вместе с Солнцем перейдет в знак Льва, удача будет напрямую зависеть от образа. И чем заметнее станет человек, тем больше у него окажется шансов на успех», — рассказал 360.ru таролог и астролог Борис Зак.

Gerard Bottino/Keystone Press Agency
Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Благоприятные дни для стрижек

5 августа — 22-е лунные сутки, Луна в Тельце

Стрижка в этот день благоприятно скажется на здоровье. Однако Телец — сторонник классики, поэтому Зак советует не менять стиль кардинально, а лишь подровнять длину или слегка освежить стрижку. Также это удачное время, чтобы покраситься в натуральные оттенки.

13 августа — вторые лунные сутки, Луна во Льве

«Это, пожалуй, лучший день для кардинального обновления имиджа. Можно смело экспериментировать с образом, красить волосы в сумасшедшие оттенки. Любая стрижка в этот день усилит удачу в важных для человека вопросах», — рассказал Зак.

16 августа — пятые лунные сутки, Луна в Весах

Стрижка в этот день главным образом скажется на настроении, что, в свою очередь, положительно повлияет на налаживании отношений.

«Можно и просто подравнять длину, и уйти от длинных волос в каре. Но в плане краски лучше выбирать естественные цвета», — посоветовал астролог.

Elena Mayorova
Фото: Elena Mayorova/www.globallookpress.com

23–25 августа — 11-13-е лунные сутки, Луна в Козероге

Стрижка в этот период повысит привлекательность модника в глазах противоположного пола. Это будет особенно заметно в профессиональной деятельности.

Кроме того, волосы после стрижки во второй половине августа станут гуще и наполнятся здоровьем.

26 августа — 14-е лунные сутки, Луна в Водолее

Это еще один благоприятный день для экспериментов с образом.

«Особенно хорошо будет пойти к мастеру или в салон красоты, которые используют передовые достижения в своей области», — пояснил Зак.

Вместе с прической он порекомендовал поменять что-то и в образе в целом, добавив современные технологичные акценты.

Lantyukhov Sergey/news.ru
Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Неблагоприятные дни для стрижек

2 августа — 19-е лунные сутки, Луна в Рыбах

Стрижка в этот день негативно повлияет на здоровье всего организма. Что касается волос, то повысится риск появления перхоти и секущихся кончиков.

9 августа — 26-е лунные сутки, Луна в Раке

И лунные сутки, и положение Луны призывают в этот день быть осторожными с эмоциями. По этой причине стрижка 9 августа может сильно разочаровать и даже спровоцировать депрессию.

21 и 22 августа — 10-11-е лунные сутки, Луна в Стрельце

Смена имиджа в начале 20-х чисел последнего летнего месяца может негативно сказаться на самочувствии, а волосы, постриженные в это время, станут непослушными — их будет тяжело укладывать, а прическа начнет быстро распадаться.

31 августа — 19-е лунные сутки, Луна в Овне

Лунные сутки не благоволят стрижке из-за возможных проблем со здоровьем. Помимо этого, на Луну в Овне повышается риск получить травмы колюще-режущими предметами или заработать ожог. Поэтому астролог настоятельно порекомендовал обходить стороной салоны красоты в последний летний день.