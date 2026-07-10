Сегодня 18:36 Идешь одна вечером — полиция может это видеть: какую новую функцию безопасности предложили в ГД Юрист Пронина: добровольная передача локации не нарушает конституционное право Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В Государственной думе прозвучало предложение дать россиянам возможность передавать данные о своем местоположении правоохранительным органам через портал «Госуслуги». Инициатива позиционируется как инструмент повышения безопасности — в первую очередь для уязвимых категорий населения. При этом особый акцент делается на добровольном характере передачи сведений. 360.ru разобрался в плюсах и минусах идеи.

Суть инициативы: как это может работать Предполагается, что пользователь сможет в личном кабинете на «Госуслугах» активировать функцию передачи геолокации полиции — либо в режиме реального времени, либо по запросу в экстренной ситуации. Такой механизм может быть полезен, например, при поиске пропавших людей, помощи пожилым людям или детям, оказавшимся в трудной ситуации. Ключевым условием реализации проекта называют строгую регламентацию доступа к данным и обязательное согласие самого пользователя.

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa / www.globallookpress.com

Баланс между безопасностью и приватностью Марина Пронина, кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве, в беседе с 360.ru подчеркнула, что добровольная передача геолокации не нарушает конституционное право на неприкосновенность частной жизни.

Если человек сам желает предоставить информацию о своей локации, то это не является нарушением конституционного права на неприкосновенность частной жизни. С одной стороны, это может быть очень эффективно для пожилых людей или детей, к примеру.

При этом, по словам Прониной, любые принудительные механизмы получения данных о местоположении допустимы только при соблюдении строгих условий — например, в рамках возбужденного уголовного дела и при нарушении прав и свобод других лиц. Особое внимание юрист уделяет вопросам защиты данных и ответственности за утечки. Если геолокационные данные попадут в открытый доступ из‑за нарушения правил обработки персональных данных, наступает административная ответственность по статье 13.11 КоАП. Штрафы варьируются от 10-15 тысяч рублей для физлиц и до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, оператор обязан уведомить Роскомнадзор об утечке в течение 24 часов. В случае кибератаки и хищения данных возможна уже уголовная ответственность по ряду статей УК, включая статьи 137, 272 и 272.1.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Технические риски и реальная надежность Артем Геллер, эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития Интернета, считает, что техническая сторона вопроса проработана достаточно хорошо, но есть и некоторые нюансы.

Тут важно, чтобы это было, безусловно, добровольно. Имеет значение и качество самой геолокации.

Что касается защиты данных, Геллер полагает, что инфраструктура крупных государственных экосистем в целом достаточно надежна. При этом он призвал внимательнее относиться к тому, какими данными вы делитесь в других сервисах — мессенджерах, соцсетях и приложениях, которые нередко собирают геолокацию в открытом виде. «Скорее стоит волноваться не за передачу данных через официальные сервисы, а за наше участие в социальных приложениях, в каких‑то сетях, мессенджерах и так далее, потому что большинство из них знает вашу геолокацию и использует ее повсеместно», — подчеркнул специалист.

Фото: Niklas Graeber/dpa / www.globallookpress.com