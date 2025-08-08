Бегом в магазин. Какие товары подорожают уже в сентябре

Рыночный эксперт Анфиногенов объяснил осенний рост цен на продукты

Фермерская лавка на экоферме Корневых в Истре
Фото: Фермерская лавка на экоферме Корневых в Истре/Медиасток.рф

Каждый год в сентябре продуктовая корзина неизбежно дорожает. Скорее всего, 2025-й не станет исключением. Стоимость каких продуктов вырастет уже в следующем месяце, на сколько, почему позиции в магазинах поднимаются в цене и есть ли смысл закупаться заранее, выяснил 360.ru.

Почему продукты осенью дорожают

На осенний рост цен продуктов в магазинах влияют:

«Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других. Все прекрасно понимают, что провалы в продажах января и февраля нужно чем-то компенсировать», — объяснил 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.

Обычно россияне относительно спокойно переносят ценовой скачок в магазинах осенью, так как это стало своего рода традицией.

Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне
Фото: Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне/Медиасток.рф

«На это есть несколько причин. Люди приезжают из отпусков, и их встречают новые ценники. Остаточные эмоции после отдыха позволяют с этим смириться», — рассказал Анфиногенов.

Кроме того, после осеннего роста почти сразу же начинаются новогодние акции и распродажи, поэтому скидки на фоне высоких цен видятся людям привлекательнее.

Какие продукты подорожают осенью 2025 года

Чаще всего в сентябре сначала растут цены на:

Мясо в фермерской лавке на экоферме Корневых в Истре
Фото: Мясо в фермерской лавке на экоферме Корневых в Истре/Медиасток.рф

«В целом растут ценники на маржинальные продукты. Может немного подскочить стоимость бакалеи, рыбы, консервации», — отметил эксперт.

На сколько подорожают продукты осенью-2025

Рост цен составит 5-10%, предположил Анфиногенов.

Стоит ли закупаться продуктами заранее

Приобретать товары впрок не имеет смысла, высказался эксперт.

«Можно запастись продуктами долгого срока хранения, например ящиком тушенки, но, я думаю, у некоторых людей он уже есть. А товары с низким сроком хранения испортятся: это яйцо, сливочное и растительное масло, молоко», — отметил Анфиногенов.

Если все же хочется затариться, то можно придерживаться следующего списка:

Фото: Медиасток.рф

Консервы с большим сроком хранения покупать не следует — вряд ли они сильно вырастут в цене, а еще не факт, что пригодятся.

Чтобы не разориться осенью, следует знать некоторые уловки маркетологов. Анфиногенов назвал несколько:

Сетям нужно показывать акционерам свою эффективность. Она измеряется не в рублях, а в валюте. И все инструменты маркетологов применяют для того, чтобы в целом по году результаты работы компании соответствовали прогнозам. За счет этого акции ретейлеров дорожают.

Александр Анфиногенов

Как не разориться из-за продуктов осенью:

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте