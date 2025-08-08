Бегом в магазин. Какие товары подорожают уже в сентябре
Рыночный эксперт Анфиногенов объяснил осенний рост цен на продукты
Каждый год в сентябре продуктовая корзина неизбежно дорожает. Скорее всего, 2025-й не станет исключением. Стоимость каких продуктов вырастет уже в следующем месяце, на сколько, почему позиции в магазинах поднимаются в цене и есть ли смысл закупаться заранее, выяснил 360.ru.
Почему продукты осенью дорожают
На осенний рост цен продуктов в магазинах влияют:
- курс доллара, от которого зависит стоимость импортной продукции, упаковки и логистики. В 2025 году он остается нестабильным;
- традиционный разгон уровня инфляции.
«Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других. Все прекрасно понимают, что провалы в продажах января и февраля нужно чем-то компенсировать», — объяснил 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
Обычно россияне относительно спокойно переносят ценовой скачок в магазинах осенью, так как это стало своего рода традицией.
«На это есть несколько причин. Люди приезжают из отпусков, и их встречают новые ценники. Остаточные эмоции после отдыха позволяют с этим смириться», — рассказал Анфиногенов.
Кроме того, после осеннего роста почти сразу же начинаются новогодние акции и распродажи, поэтому скидки на фоне высоких цен видятся людям привлекательнее.
Какие продукты подорожают осенью 2025 года
Чаще всего в сентябре сначала растут цены на:
- мясо и птицу;
- масло;
- куриные яйца;
- крупы и макароны — особенно рис, который зависит от климата и экспорта;
- сахар — сырье для многих продуктов, в том числе хлеба;
- соль и мука — другие составляющие хлеба. Стоимость соли зависит от логистики, мука дорожает вслед за пшеницей;
- бытовая химия и средства гигиены — повышаются цены на импортные товары, а вслед за ними растет стоимость отечественной продукции.
«В целом растут ценники на маржинальные продукты. Может немного подскочить стоимость бакалеи, рыбы, консервации», — отметил эксперт.
На сколько подорожают продукты осенью-2025
Рост цен составит 5-10%, предположил Анфиногенов.
Стоит ли закупаться продуктами заранее
Приобретать товары впрок не имеет смысла, высказался эксперт.
«Можно запастись продуктами долгого срока хранения, например ящиком тушенки, но, я думаю, у некоторых людей он уже есть. А товары с низким сроком хранения испортятся: это яйцо, сливочное и растительное масло, молоко», — отметил Анфиногенов.
Если все же хочется затариться, то можно придерживаться следующего списка:
- крупы и бобовые;
- сахар и мука;
- подсолнечное масло;
- бытовая химия;
- кофе и какао;
- средства личной гигиены.
Консервы с большим сроком хранения покупать не следует — вряд ли они сильно вырастут в цене, а еще не факт, что пригодятся.
Чтобы не разориться осенью, следует знать некоторые уловки маркетологов. Анфиногенов назвал несколько:
- шринкфляция, когда покупателю предлагают не литр, а 950 миллилитров;
- ценники со скидкой без реальной выгоды либо дисконт после искусственного завышения стоимости.
Сетям нужно показывать акционерам свою эффективность. Она измеряется не в рублях, а в валюте. И все инструменты маркетологов применяют для того, чтобы в целом по году результаты работы компании соответствовали прогнозам. За счет этого акции ретейлеров дорожают.
Александр Анфиногенов
Как не разориться из-за продуктов осенью:
- сравнивать цены в разных магазинах;
- вести список регулярно покупаемых товаров и следить за их ценами в разных сетях;
- не брать лишнее по акции. Иногда «возьми три по цене двух» играет с кошельком злую шутку.