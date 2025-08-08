Сегодня 19:54 Бегом в магазин. Какие товары подорожают уже в сентябре Рыночный эксперт Анфиногенов объяснил осенний рост цен на продукты 0 0 0 Фото: Фермерская лавка на экоферме Корневых в Истре / Медиасток.рф Эксклюзив

Каждый год в сентябре продуктовая корзина неизбежно дорожает. Скорее всего, 2025-й не станет исключением. Стоимость каких продуктов вырастет уже в следующем месяце, на сколько, почему позиции в магазинах поднимаются в цене и есть ли смысл закупаться заранее, выяснил 360.ru.

Почему продукты осенью дорожают На осенний рост цен продуктов в магазинах влияют: курс доллара, от которого зависит стоимость импортной продукции, упаковки и логистики. В 2025 году он остается нестабильным;

традиционный разгон уровня инфляции. «Производители могут повысить цены после урожая или неурожая. А после подорожания одной категории товаров ретейлеры потихонечку пробивают восприимчивость целевой аудитории и поднимают стоимость других. Все прекрасно понимают, что провалы в продажах января и февраля нужно чем-то компенсировать», — объяснил 360.ru независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов. Обычно россияне относительно спокойно переносят ценовой скачок в магазинах осенью, так как это стало своего рода традицией.

Фото: Продовольственный магазин в ООО «Сергиевское» в Коломне / Медиасток.рф

«На это есть несколько причин. Люди приезжают из отпусков, и их встречают новые ценники. Остаточные эмоции после отдыха позволяют с этим смириться», — рассказал Анфиногенов. Кроме того, после осеннего роста почти сразу же начинаются новогодние акции и распродажи, поэтому скидки на фоне высоких цен видятся людям привлекательнее. Какие продукты подорожают осенью 2025 года Чаще всего в сентябре сначала растут цены на: мясо и птицу;

масло;

куриные яйца;

крупы и макароны — особенно рис, который зависит от климата и экспорта;

сахар — сырье для многих продуктов, в том числе хлеба;

соль и мука — другие составляющие хлеба. Стоимость соли зависит от логистики, мука дорожает вслед за пшеницей;

бытовая химия и средства гигиены — повышаются цены на импортные товары, а вслед за ними растет стоимость отечественной продукции.

Фото: Мясо в фермерской лавке на экоферме Корневых в Истре / Медиасток.рф

«В целом растут ценники на маржинальные продукты. Может немного подскочить стоимость бакалеи, рыбы, консервации», — отметил эксперт. На сколько подорожают продукты осенью-2025 Рост цен составит 5-10%, предположил Анфиногенов. Стоит ли закупаться продуктами заранее Приобретать товары впрок не имеет смысла, высказался эксперт. «Можно запастись продуктами долгого срока хранения, например ящиком тушенки, но, я думаю, у некоторых людей он уже есть. А товары с низким сроком хранения испортятся: это яйцо, сливочное и растительное масло, молоко», — отметил Анфиногенов. Если все же хочется затариться, то можно придерживаться следующего списка: крупы и бобовые;

сахар и мука;

подсолнечное масло;

бытовая химия;

кофе и какао;

средства личной гигиены.

Фото: Медиасток.рф

Консервы с большим сроком хранения покупать не следует — вряд ли они сильно вырастут в цене, а еще не факт, что пригодятся. Чтобы не разориться осенью, следует знать некоторые уловки маркетологов. Анфиногенов назвал несколько: шринкфляция, когда покупателю предлагают не литр, а 950 миллилитров;

ценники со скидкой без реальной выгоды либо дисконт после искусственного завышения стоимости.

Сетям нужно показывать акционерам свою эффективность. Она измеряется не в рублях, а в валюте. И все инструменты маркетологов применяют для того, чтобы в целом по году результаты работы компании соответствовали прогнозам. За счет этого акции ретейлеров дорожают. Александр Анфиногенов

Как не разориться из-за продуктов осенью: сравнивать цены в разных магазинах;

вести список регулярно покупаемых товаров и следить за их ценами в разных сетях;

не брать лишнее по акции. Иногда «возьми три по цене двух» играет с кошельком злую шутку.