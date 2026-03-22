Сфера IT в аутсайдерах. Какие профессии стали самыми популярными среди школьников
«Умскул»: школьники стали чаще выбирать креативные профессии
Подростки стали чаще делать выбор в пользу творческих профессий. Все больше школьников учитывают не актуальность направления и возможность получить высокий доход, а свои интересы, увлечения и хобби.
Какие профессии стали модными
Образовательная онлайн-платформа «Умскул» провела исследование среди более чем 6,8 тысячи учеников 7-11 классов из разных регионов и выяснила, кем они хотят стать в будущем. По данным РИА «Новости», в опросах лидируют профессии, связанные с дизайном и творчеством, а также с экономикой, бизнесом и научной сферой.
«Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии — их выбирают 30% школьников», — отметили в «Умскул».
Экономику и бизнес в качестве самого желанного карьерного направления выбрала четверть опрошенных, науку и исследования — 23%. Интерес к медиа и журналистике проявили 22% респондентов, а к психологии — 21%.
Сфера IT, несмотря на высокий спрос на рынке труда, оказалась среди аутсайдеров — ее выбрал каждый пятый подросток.
«Инженерные и технические направления по-прежнему уступают по популярности гуманитарным. Например, инженерией и архитектурой интересуются лишь 11% школьников, предпринимательством — около 11%, а геймдевом и киберспортом — всего менее 6% школьников», — подчеркнули в образовательной платформе.
Как меняется интерес со временем
Аналитики обратили внимание, что интерес к экономике и финансам резко растет у девятиклассников. Лишь 16% учащихся 7-8 классов выбирают эту сферу, а в 9-м классе ее называет приоритетным направлением уже каждый четвертый.
К старшим классам становится заметнее и интерес к преподаванию — с 11% до 20% в 11-м классе.
Обратная ситуация происходит с научным направлением: выбор в его пользу снижается с 25% до 21%. При этом креативные профессии лидируют во всех возрастных группах.
Главным ориентиром в выборе карьерной стези для подростков оказались собственные увлечения и хобби (72%), уровень будущего дохода (54%), наличие перспектив (36%). Специалисты уточнили, что в прошлом году решающим фактором были деньги — высокий заработок выделили 75% опрошенных.
«По мере взросления меняются и карьерные ценности подростков. Например, потребность в творческой самореализации заметно возрастает уже к 9-му классу — с 12% до 20%, и затем остается на этом уровне», — сообщили аналитики.
По их словам, в старших классах чаще задумываются о том, чтобы приносить пользу обществу. В 7-8 классах этот фактор посчитали важным 11% школьников, а в 11-х — 16%. В то же время старшеклассники чаще начинают размышлять о балансе между работой и личной жизнью.