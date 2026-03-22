Сфера IT в аутсайдерах. Какие профессии стали самыми популярными среди школьников

Подростки стали чаще делать выбор в пользу творческих профессий. Все больше школьников учитывают не актуальность направления и возможность получить высокий доход, а свои интересы, увлечения и хобби.

Какие профессии стали модными

Образовательная онлайн-платформа «Умскул» провела исследование среди более чем 6,8 тысячи учеников 7-11 классов из разных регионов и выяснила, кем они хотят стать в будущем. По данным РИА «Новости», в опросах лидируют профессии, связанные с дизайном и творчеством, а также с экономикой, бизнесом и научной сферой.

«Школьники чаще выбирают креативные и гуманитарные профессии, чем инженерные и технологические. Самым популярным карьерным направлением среди подростков стали дизайн, творчество и креативные профессии — их выбирают 30% школьников», — отметили в «Умскул».

Экономику и бизнес в качестве самого желанного карьерного направления выбрала четверть опрошенных, науку и исследования — 23%. Интерес к медиа и журналистике проявили 22% респондентов, а к психологии — 21%.

Сфера IT, несмотря на высокий спрос на рынке труда, оказалась среди аутсайдеров — ее выбрал каждый пятый подросток.

«Инженерные и технические направления по-прежнему уступают по популярности гуманитарным. Например, инженерией и архитектурой интересуются лишь 11% школьников, предпринимательством — около 11%, а геймдевом и киберспортом — всего менее 6% школьников», — подчеркнули в образовательной платформе.