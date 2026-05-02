Сто супов, закусок и десертов. Какие блюда войдут в ГОСТ на русскую кухню
Роскачество: ГОСТ на блюда русской кухни издадут в виде книги
В России активно работают над масштабным проектом — разработкой ГОСТа на русскую кухню. В каком виде оформят документ и какие рецепты будут использовать, разбирался 360.ru.
Каким будет ГОСТ на русскую кухню
Тему подготовки единого стандарта на блюда русской кухни затронула в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. Она сообщила РИА «Новости», что в организацию внесли заявку об издании ГОСТа в виде книги с иллюстрациями и подробными описаниями. Окончательного решения по этому вопросу пока не приняли.
«Мы знаем, что одна из участниц рабочей группы внесла соответствующую заявку на грант для того, чтобы издать этот ГОСТ не просто как книгу, а с соответствующими иллюстрациями, описаниями и так далее», — отметила представитель Роскачества.
Саратцева добавила, что текст ГОСТа сейчас активно обсуждается в том числе в публичном поле. В проект уже включили 130 блюд, и в будущем его планируют дополнить.
В документе сделают четыре категории: горячие блюда, супы, закуски и десерты. Прописываться будет не только ингредиентный состав, но и технология приготовления.
Когда утвердят ГОСТ на русскую кухню
В ГОСТ хотят в будущем включить еще до 300 блюд. Вместе с рецептом эксперты будут давать историческую справку.
«Например, кто был автором того самого салата оливье. Нашумевшая история также может войти в стандарт», — объяснила представитель Роскачества.
Во время разработки стандарта экспертная группа использовала различные исторические источники, включая литературу XIX века и ранее. Документ содержит рекомендации для поваров, объединяет лучшие практики приготовления традиционных блюд и принципы добавления аутентичных ингредиентов.
ГОСТ вынесут на общественное мнение, и после поправок его примут в течение второго квартала 2026 года, отметил в беседе с ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.
«Общественное обсуждение должно завершиться в течение ближайшего месяца. Мы считаем, что ГОСТ должен быть принят в течение второго квартала этого года», — отметил он.
Глава Роскачества уточнил, что в обсуждении принимают участие специалисты первой версии национального стандарта по русской кухне.