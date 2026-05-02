Сто супов, закусок и десертов. Какие блюда войдут в ГОСТ на русскую кухню

В России активно работают над масштабным проектом — разработкой ГОСТа на русскую кухню. В каком виде оформят документ и какие рецепты будут использовать, разбирался 360.ru.

Тему подготовки единого стандарта на блюда русской кухни затронула в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заместитель главы Роскачества Елена Саратцева. Она сообщила РИА «Новости», что в организацию внесли заявку об издании ГОСТа в виде книги с иллюстрациями и подробными описаниями. Окончательного решения по этому вопросу пока не приняли.

«Мы знаем, что одна из участниц рабочей группы внесла соответствующую заявку на грант для того, чтобы издать этот ГОСТ не просто как книгу, а с соответствующими иллюстрациями, описаниями и так далее», — отметила представитель Роскачества.

Саратцева добавила, что текст ГОСТа сейчас активно обсуждается в том числе в публичном поле. В проект уже включили 130 блюд, и в будущем его планируют дополнить.

В документе сделают четыре категории: горячие блюда, супы, закуски и десерты. Прописываться будет не только ингредиентный состав, но и технология приготовления.