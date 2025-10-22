Машинистом все равно не станет. Какая опасная работа подходит подросткам?

Многие современные производства по факту перестали быть опасными, но продолжают считаться таковыми. По этой причине прошедшие обучение 17-летние подростки не могут устроиться туда на работу. Депутаты призвали исправить это недоразумение.

Что предложили в Госдуме

Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru прокомментировала предложение дать возможность несовершеннолетним специалистам работать на заводах, где сейчас их труд запрещен. По Трудовому кодексу России они не могут устраиваться на работы с вредными или опасными условиями, перечень которых правительство утвердило в 2000 году.

«Дело в том, что, когда работодатель готовит студента и он завершает программу профессионалитета, часто ребенку еще не исполняется 18 лет: это 17-летние подростки. Работодатели настаивали на том, чтобы была возможность в отдельных случаях принять такого несовершеннолетнего», — объяснила парламентарий.

Бессараб рассказала, что ранее союзу работодателей категорически отказали в пересмотре возможности приема на работу подростков на вредные и опасные производства, но теперь ситуация на предприятиях изменилась благодаря развитию технологий. По ее словам, на многих их них уже поменялись условия труда.