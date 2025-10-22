Машинистом все равно не станет. Какая опасная работа подходит подросткам?
Депутат Бессараб: ряд производств перестали быть опасными благодаря технологиям
Многие современные производства по факту перестали быть опасными, но продолжают считаться таковыми. По этой причине прошедшие обучение 17-летние подростки не могут устроиться туда на работу. Депутаты призвали исправить это недоразумение.
Что предложили в Госдуме
Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru прокомментировала предложение дать возможность несовершеннолетним специалистам работать на заводах, где сейчас их труд запрещен. По Трудовому кодексу России они не могут устраиваться на работы с вредными или опасными условиями, перечень которых правительство утвердило в 2000 году.
«Дело в том, что, когда работодатель готовит студента и он завершает программу профессионалитета, часто ребенку еще не исполняется 18 лет: это 17-летние подростки. Работодатели настаивали на том, чтобы была возможность в отдельных случаях принять такого несовершеннолетнего», — объяснила парламентарий.
Бессараб рассказала, что ранее союзу работодателей категорически отказали в пересмотре возможности приема на работу подростков на вредные и опасные производства, но теперь ситуация на предприятиях изменилась благодаря развитию технологий. По ее словам, на многих их них уже поменялись условия труда.
Какие работы перестанут быть опасными
Депутат объяснила, что, если раньше в доменную печь уголь закидывали вручную, теперь на автоматизированных производствах оператор может делать это удаленно, находясь на абсолютно безопасном объекте.
Минтруд совместно с Рострудом просмотрели все списки опасных профессий. Часть из них действительно обелена, но признаки вреда остались: допустим, химические предприятия, производства руды, горнодобывающая отрасль.
Светлана Бессараб
В перечне опасных по-прежнему останутся работы с поднятием тяжестей, использованием определенных удобрений, а также те, которые могут негативно психологически повлиять на ребенка.
«Фактически в каждой отрасли экономики есть опасные факторы. Мы не посадим за руль автобуса человека, которому не исполнилось 18 лет. Или даже 21 год», — добавила Бессараб.
В качестве примера парламентарий уточнила, что нельзя принять подростка на работу машинистом, но зато он вполне может стать проводником.