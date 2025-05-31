Как загорать в человейниках? Мужские лежбища раскололи москвичей на 2 лагеря

Вместе с наступлением долгожданного тепла в соцсети и чаты московских ЖК вернулась дискуссия об отдыхе в полуголом виде в парках, на спортплощадках, во дворах домов. Далеко не все жители в восторге от чьей-то публичной наготы, но есть и те, кто смотрит на ситуацию с юмором: мол, страдают от этого только те, кто в будний день не может вот так полежать на газоне «на чилле, на расслабоне».

«Есть же пляжи!» Фото загорающих на улице москвичей в трусах несколькими днями ранее опубликовал Telegram-канал Shot, назвав это «мужским лежбищем». «Любители понежиться и подкоптиться на солнышке вышли на свою вахту на фоне жары. <…> Чаты ЖК и районов бурлят обсуждением этичности мужских топлес-пробежек, секси-турничков и просто эротичного релакса в парках и жилых кварталах», — отметили журналисты. В комментариях тут же открылся портал в ад. Некоторые мужчины защищали загорающих и отмечали, что когда то же самое делают женщины — никто не возмущается, а тут решили раздуть из мухи слона.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Когда голые женщины загорают лежат, что-то нет никаких новостей, потому что это нормально, а мужчины лежат загорают — так аж в новостях!» — поразился один из участников обсуждения. «Пускай загорают, зато не бухают», — отрезал другой пользователь. Его точка зрения быстро нашла поддержку: мол, нет в этом ничего плохого. Кто-то был настроен еще более миролюбиво, назвав компанию отдыхающих «лежбищем котиков». «Люди загорают, насыщаются солнышком, но куда же без папарацци. Если нельзя загорать в данном месте, то вешайте таблички соответствующие», — посоветовала еще одна девушка.

Фото: РИА «Новости»

«Лежат не на детской площадке вроде бы, за деревьями, в трусах. Чего не так-то?», «В трусах плохо, без трусов — вообще ужас-ужас. Почему фотографы не занимаются своими делами…» — недоумевали комментаторы. Другие, наоборот, осуждали происходящее. «Скуфы вышли на охоту», «Да уж… слов нет», «Клоуны. Есть же пляжи!», «На картошку пусть едут, обгорят, как сосиски», «В будний день)) Альфонсы какие-то…» — возмущались поборники подобной обнаженки.

Интересно Споры о полуголых людях, разгуливающих по улицам городов-миллионников в жару, разгораются каждый год. Прошлым летом большой скандал произошел после того, как мужчина, загоравший в трусах на одной из столичных детских площадок, напал на девушку, которая решила сделать ему замечание. Позже он признал, что повел себя неправильно и не по-мужски, и принес извинения пострадавшей и ее семье. На вопрос, почему он загорал на детской площадке в нижнем белье, мужчина ответил, что оно было «обычным». Суд привлек его к ответственности по статье о мелком хулиганстве. Споры о полуголых людях, разгуливающих по улицам городов-миллионников в жару, разгораются каждый год. Прошлым летом большой скандал произошел после того, как мужчина, загоравший в трусах на одной из столичных детских площадок, напал на девушку, которая решила сделать ему замечание. Позже он признал, что повел себя неправильно и не по-мужски, и принес извинения пострадавшей и ее семье. На вопрос, почему он загорал на детской площадке в нижнем белье, мужчина ответил, что оно было «обычным». Суд привлек его к ответственности по статье о мелком хулиганстве.

Фото: 360.ru

В человейниках даже окна не открыть Так как же решать вопрос об отдыхе в трусах не на пляже? Может быть, целесообразным могло быть введение каких-то дополнительных запретов во избежание конфликтов между людьми, многие из которых переживают еще и из-за того, что на полуголых людей вынуждены смотреть дети. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрия Синельщикова, тема о подобном отдыхе, безусловно, предмет общественной дискуссии, но рубить сплеча и вводить какие-то запреты было бы неверным. «Может быть, надо прописать какие-то правила, но я бы все-таки это свел бы только к каким-то этическим рекомендациям, без заведения всякого рода ответственности, потому что так уже все запутаемся», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

В качестве примера депутат привел ситуацию, с которой столкнулся совсем недавно: бригада строителей ремонтировала дорогу между двумя домами. Стояла жара и двое молодых мужчин работали в плавках. «Ну и что, оштрафовать их, да? Я бы не стал. Это вопрос непростой. Я думаю, что прежде чем вводить запреты такие, нужна общественная дискуссия на этот счет. Надо хорошенько продумать», — добавил Синельщиков. Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также выразила уверенность, что перебарщивать с какими-то наказаниями в подобных случаях — чрезмерно.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Тут же она отметила, что в современных человейниках, где нельзя даже окна открыть, людям просто нечем дышать в жаркую погоду. «В микроскопических дворах тоже нет места, где можно было бы пережить жару взрослым людям. В лучшем случае — скамеечки для пожилых и детские площадки. Поэтому я бы не стала усердствовать со штрафами и наказаниями», — пояснила Останина. «Соблюдайте культуру поведения, будьте любезны» Заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов вместе с тем напомнил, что загорать нужно в тех местах, которые предназначены для этого. Если перенестись из Москвы в Северную столицу, там также можно обнаружить любителей загара, которые обнажаются прямо в центре города. Встретить их можно и на Марсовом поле.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«В Петербурге можно спокойно перейти Неву, пойти на пляж перед Петропавловской крепостью и там сколько угодно загорать. У нас не принято, где захотелось, там и раздеваться. И в других городах так не должно быть принято», — подчеркнул собеседник 360.ru.

То есть я понимаю, что некоторые люди, может быть, переехали из мест, где они привыкли в принципе свои, может быть, какие-то потребности справлять в том месте, где их застали. Но будьте любезны соблюдать культуру поведения. Виталий Милонов

«Если вам жарко, вам невыносимо в городе, можете поехать из города, — продолжил депутат. — Можете даже переехать из города в те комфортные для вас места, где вы сможете ходить в любом виде и окружающие вас буренки будут вас поддерживать».

Милонов подчеркнул, что не стремится вкладывать в свои слова какой-то негатив, но речь идет об элементарных правилах приличия. «Есть люди, которым нравится природный стиль. Замечательно, но город — это не природа», — заключил он.

Фото: РИА «Новости»

«Конечно, у каждого из нас должны быть внутренние нравственные ограничители и понимание, что эстетические чувства окружающих не надо оскорблять своим обнаженным видом. Но это уже вопросы пробелов в воспитании и отсутствия общей культуры», — согласилась Останина.

Что грозит полуголым в центре города На сегодняшний день во многих регионах местное законодательство предусматривает крупные штрафы за оголения вне пляжей и специальных зон отдыха в парках.

В Алтайском крае, например, за подобное нарушение предусмотрен штраф от половины до одного МРОТ, напомнила «Парламентская газета». А в Абхазии еще в 2023 году штрафные санкции за это повысили в 20 раз — до шести тысяч рублей.

Фото: www.globallookpress.com

На федеральном уровне обнажение, совершенное в общественном месте, считается мелким хулиганством и квалифицируется по части 1 статьи 20.1 КоАП с наказанием в виде штрафа от 500 до одной тысячи рублей или административного ареста до 15 суток.

Юрист Ольга Федорова также обратила внимание, что отдыхающего могут оштрафовать, если он нецензурно выражается (штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток) или распивает спиртные напитки в общественном месте (штраф от 500 до 1500 рублей). А за обнажение вблизи храмов и других религиозных памятников может грозить уголовная ответственность за оскорбление чувств верующих.

«Не стоит забывать о нормах морали и этики. Принимая решение, загорать в черте города или нет, оцените назначение места, где вы планируете раздеться: является ли оно пляжем, парком или мемориальным комплексом, которым увековечена память героев Отечества, и будет ли уместно ваше полуобнаженное тело на фоне данных объектов», — призвала она.