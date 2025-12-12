Станут финансовым ударом. Как вырастут штрафы за покупку алкоголя детям

Штрафы за покупку спиртного для несовершеннолетних следует существенно увеличить. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, копия документа появилась в распоряжении 360.ru.

Зачем повышать штрафы

Парламентарии призвали поднять штрафы для физических лиц с 1,5-3 тысячи рублей до 15-30 тысяч, а для родителей — до 40 тысяч. Должностных лиц они предложили штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, а юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.

«Покупать алкоголь подросткам, которые, по понятным причинам, не могут сами приобрести бутылку, и нередко просят об этом случайных людей в очередях на кассу — отвратительная практика. Очевидно, соглашаясь на подобный шаг такие „помощники“ едва ли задумываются о последствиях», — заявил депутат Леонид Слуцкий.

По мнению парламентариев, существующие сейчас штрафы являются смехотворными и никого не пугают, поэтому наказание необходимо ужесточить.

«В сбережении детского здоровья не может быть полумер — тот, кто пытается подсадить их на алкоголь, должен знать, что это обернется для него серьезным финансовым ударом», — уточнил лидер ЛДПР.