Станут финансовым ударом. Как вырастут штрафы за покупку алкоголя детям
Юрист Федорова усомнилась в эффективности штрафов за покупку алкоголя детям
Штрафы за покупку спиртного для несовершеннолетних следует существенно увеличить. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР, копия документа появилась в распоряжении 360.ru.
Зачем повышать штрафы
Парламентарии призвали поднять штрафы для физических лиц с 1,5-3 тысячи рублей до 15-30 тысяч, а для родителей — до 40 тысяч. Должностных лиц они предложили штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, а юридических — от 300 до 500 тысяч рублей.
«Покупать алкоголь подросткам, которые, по понятным причинам, не могут сами приобрести бутылку, и нередко просят об этом случайных людей в очередях на кассу — отвратительная практика. Очевидно, соглашаясь на подобный шаг такие „помощники“ едва ли задумываются о последствиях», — заявил депутат Леонид Слуцкий.
По мнению парламентариев, существующие сейчас штрафы являются смехотворными и никого не пугают, поэтому наказание необходимо ужесточить.
«В сбережении детского здоровья не может быть полумер — тот, кто пытается подсадить их на алкоголь, должен знать, что это обернется для него серьезным финансовым ударом», — уточнил лидер ЛДПР.
Почему запреты и штрафы не помогут
В беседе с 360.ru юрист Ольга Федорова заметила, что проблема заключается не в сумме взыскания, а в самом привлечении человека к ответственности. Оштрафовать нарушителя получится, если в магазине будет находиться правоохранитель, но в других случаях злоумышленника просто могут не поймать.
«Продавец магазина не может привлечь к административной ответственности кого-либо, соответственно, должен быть рядом полицейский. Окажется он там или не окажется — большой вопрос», — подчеркнула Федорова.
По ее мнению, никто не будет просматривать камеры и разыскивать таких нарушителей, чтобы составить протокол. Юрист добавила, что за покупку алкоголя детям штрафуют довольно редко, поэтому проект вряд ли станет эффективной мерой.
«Вроде бы запрет есть, штрафы повышаются, но есть ощущение, что инициатива будет не очень рабочая. <… > Я думаю, что это не решит проблему. Ее, наверное, надо решать не через ограничения и запреты», — уточнила она.
Вместо ужесточения наказаний Федорова предложила делать упор на воспитание культуры потребления и пропаганду здорового образа жизни.