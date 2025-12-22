Как выйти на пенсию в 2026 году: все, что нужно знать о стаже и баллах и индексации выплат

В наступающем 2026 году россиян ждут повышенные пенсии, также в стране вступят в силу изменения, которые затронут условия начислений пенсионных выплат. Главное об условиях выхода на пенсию, начислении баллов и подсчете стажа — в материале 360.ru.

Условия выхода на пенсию в 2026 году

Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии 15-летнего трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА «Новости» сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — объяснила она.

По ее словам, эти минимальные требования позволяют оформить страховую пенсию по старости при достижении необходимого возраста.