Как выйти на пенсию в 2026 году: все, что нужно знать о стаже и баллах и индексации выплат

Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В наступающем 2026 году россиян ждут повышенные пенсии, также в стране вступят в силу изменения, которые затронут условия начислений пенсионных выплат. Главное об условиях выхода на пенсию, начислении баллов и подсчете стажа — в материале 360.ru.

Условия выхода на пенсию в 2026 году

Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии 15-летнего трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА «Новости» сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — объяснила она.

По ее словам, эти минимальные требования позволяют оформить страховую пенсию по старости при достижении необходимого возраста.

Фото: Медиасток.рф

Как проверить пенсионные баллы и стаж

Трудовой стаж формируется из страховых и нестраховых периодов. В первом случае речь идет о трудовой деятельности, когда работодатель перечислял за сотрудника взносы в СФР.

К нестраховым относятся периоды, когда человек занимался социально значимой и другой деятельностью:

Фото: Медиасток.рф

Чтобы проверить данные о стаже, пенсионных коэффициентах, накоплениях и отчислениях работодателя, следует заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в Социальном фонде. Это можно сделать на сайте «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте СФР.

Эксперты рекомендуют контролировать пенсионные накопления на протяжении всей трудовой деятельности. Баллы и стаж особо важны для тех, кто выходит на заслуженный отдых в ближайшее время.

Фото: Медиасток.рф

В каких регионах России больше всего вырастут пенсии в 2026 году

Больше всего пенсии по старости вырастут на Чукотке — там выплаты повысятся на 3,2 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе пенсия вырастет на 2,9 тысячи рублей, в Магаданской области — на 2,8 тысячи.

Приблизительно на эту же сумму увеличатся выплаты на Камчатке. Рост на 2,7 тысячи заметят жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В топ-10 субъектов вошли Якутия, Сахалин, Мурманская область и Республика Коми. Страховые пенсии россиян в 2026 году проиндексируют на 7,6%.

Фото: Медиасток.рф

Пенсионная реформа до 2028 года: в чем суть

Пенсионная реформа постепенно вводит новые нормы, к которым относятся:

В 2026-м россиян ждет повышение пенсионного возраста на шесть месяцев, рост минимального количества пенсионных баллов, увеличение минимального страхового стажа, индексация выплат и корректировки для льготных категорий.

