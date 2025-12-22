Как выйти на пенсию в 2026 году: все, что нужно знать о стаже и баллах и индексации выплат
В наступающем 2026 году россиян ждут повышенные пенсии, также в стране вступят в силу изменения, которые затронут условия начислений пенсионных выплат. Главное об условиях выхода на пенсию, начислении баллов и подсчете стажа — в материале 360.ru.
Условия выхода на пенсию в 2026 году
Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии 15-летнего трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА «Новости» сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — объяснила она.
По ее словам, эти минимальные требования позволяют оформить страховую пенсию по старости при достижении необходимого возраста.
Как проверить пенсионные баллы и стаж
Трудовой стаж формируется из страховых и нестраховых периодов. В первом случае речь идет о трудовой деятельности, когда работодатель перечислял за сотрудника взносы в СФР.
К нестраховым относятся периоды, когда человек занимался социально значимой и другой деятельностью:
- отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года, но не более шести лет за все время трудоспособности;
- получение высшего или среднего профессионального образования, если учеба завершилась до 1 января 2002 года;
- уход за ребенком-инвалидом, если назначали за это выплату;
- уход за инвалидом и человеком старше 80 лет. Если уход начался в период с 1 января 2025 года, для учета стажа нужно лично подать заявление в СФР;
- жизнь в браке с военнослужащим по контракту, жизнь за границей в браке с работником консульских учреждений или дипломатических представительств, но не более пяти лет за все время трудоспособности;
- временная нетрудоспособность, если вам назначали пособие по безработице;
- военная служба по призыву, оперативно-разыскная работа, работа судьей;
- необоснованное привлечение к уголовной ответственности, если вас содержали под стражей или временно отстраняли от должности, а потом реабилитировали.
Чтобы проверить данные о стаже, пенсионных коэффициентах, накоплениях и отчислениях работодателя, следует заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета в Социальном фонде. Это можно сделать на сайте «Госуслуги» или в личном кабинете на сайте СФР.
Эксперты рекомендуют контролировать пенсионные накопления на протяжении всей трудовой деятельности. Баллы и стаж особо важны для тех, кто выходит на заслуженный отдых в ближайшее время.
В каких регионах России больше всего вырастут пенсии в 2026 году
Больше всего пенсии по старости вырастут на Чукотке — там выплаты повысятся на 3,2 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе пенсия вырастет на 2,9 тысячи рублей, в Магаданской области — на 2,8 тысячи.
Приблизительно на эту же сумму увеличатся выплаты на Камчатке. Рост на 2,7 тысячи заметят жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
В топ-10 субъектов вошли Якутия, Сахалин, Мурманская область и Республика Коми. Страховые пенсии россиян в 2026 году проиндексируют на 7,6%.
Пенсионная реформа до 2028 года: в чем суть
Пенсионная реформа постепенно вводит новые нормы, к которым относятся:
- повышение пенсионного возраста — с увеличением по полгода ежегодно до достижения итоговых параметров к 2028 году: 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин;
- рост минимального страхового стажа — к 2028 году нужно будет иметь 15 лет стажа, рост идет постепенно;
- повышение необходимого количества пенсионных баллов — к 2028 году потребуется 45 баллов. Количество баллов увеличивается каждый год;
- новые правила расчета прав через страховые взносы — чем выше официальная зарплата и чем длительнее стаж — тем больше будущая пенсия;
- индексации пенсий и соцвыплат. Каждый год — плановое повышение страховых и социальных выплат.
В 2026-м россиян ждет повышение пенсионного возраста на шесть месяцев, рост минимального количества пенсионных баллов, увеличение минимального страхового стажа, индексация выплат и корректировки для льготных категорий.