Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника
Стилист Скороходова: при выборе школьной одежды стоит учитывать мнение ребенка
Накануне 1 сентября перед родителям стоит задача не только собрать ребенку рюкзак со всем необходимым, но подобрать ему соответствующую принятым в школе нормам одежду. Стилист Анна Скороходова на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала, как совместить официальный образ и предпочтения сына или дочери.
«Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения. И где как не в школе ребенку учиться этой грани самовыражения — что можно, а что нельзя», — задалась она вопросом.
Если родители придерживаются строгих рамок и загоняют в них детей, обратила внимание Скороходова, в итоге последние вырастают в юношей и девушек, которые не понимают уместности одежды. Экспериментировать они в итоге начинают уже в более взрослом возрасте, когда это смотрится крайне неподобающе.
Если в школе нет какого-то строгого дресс-кода с четкими рамкам, а есть стилевое направление, я рекомендую искать компромисс и выбирать из того, что нравится ребенку, но при этом подходящее под школьную стилистику.
Анна Скороходова
стилист
Собеседница 360.ru привела простой пример, когда ребенку — зачастую так происходит с мальчикам — нравится одежда спортивного стиля, но в школе носить ее на постоянной основе нельзя.
«[Тогда] я рекомендую присмотреться к стилистке кэжуал. Это огромное количество вещей: и брюки классического кроя под джинсу из велюра, которые смотрятся строго, но при этом имитируют фактуру джинсов. Это и различные карго, удобные, которые можно носить даже на вырост и при этом они будут нравиться многим мальчишкам», — сказала Скороходова.
Интересно
При любви подростка к мешковатой одежде, что случается довольно часто, тоже можно найти выход. По словам стилиста, в этом случае ребенку вполне уместно предложить вариант многослойности — получится гораздо более стильно.
«Это можно обыграть даже в стилистике преппи, в школьной такой истории, и при этом научить ребенка грамотно сочетать вещи между собой, что ему будет крайне необходимо уже во взрослой жизни. Поэтому компромисс искать просто необходимо, как мне кажется», — заключила собеседница 360.ru
Интересно
По данным Росстата, больше всего летом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожала школьная форма и белье. Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал РИАМО, что цены также поднялись на брюки, джемперы и кроссовки. Дороже обойдутся и спортивные костюмы, юбки, учебники, ноутбуки и даже ручки. Тем не менее, чек вырос несильно.
«В целом в рассматриваемом периоде мы можем говорить о стабилизации стоимостных характеристик на товары для школы, динамика изменения цен укладывается в прогнозируемый уровень инфляции», — заметил он.