Сегодня 23:37 Путь самовыражения или строгий дресс-код. Как выбрать одежду для школьника Стилист Скороходова: при выборе школьной одежды стоит учитывать мнение ребенка 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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1 сентября

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Накануне 1 сентября перед родителям стоит задача не только собрать ребенку рюкзак со всем необходимым, но подобрать ему соответствующую принятым в школе нормам одежду. Стилист Анна Скороходова на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала, как совместить официальный образ и предпочтения сына или дочери.

«Компромисс в выборе школьной одежды крайне важен. Это не только утилитарный предмет, но и момент самовыражения. И где как не в школе ребенку учиться этой грани самовыражения — что можно, а что нельзя», — задалась она вопросом. Если родители придерживаются строгих рамок и загоняют в них детей, обратила внимание Скороходова, в итоге последние вырастают в юношей и девушек, которые не понимают уместности одежды. Экспериментировать они в итоге начинают уже в более взрослом возрасте, когда это смотрится крайне неподобающе.

Если в школе нет какого-то строгого дресс-кода с четкими рамкам, а есть стилевое направление, я рекомендую искать компромисс и выбирать из того, что нравится ребенку, но при этом подходящее под школьную стилистику. Анна Скороходова стилист

Собеседница 360.ru привела простой пример, когда ребенку — зачастую так происходит с мальчикам — нравится одежда спортивного стиля, но в школе носить ее на постоянной основе нельзя. «[Тогда] я рекомендую присмотреться к стилистке кэжуал. Это огромное количество вещей: и брюки классического кроя под джинсу из велюра, которые смотрятся строго, но при этом имитируют фактуру джинсов. Это и различные карго, удобные, которые можно носить даже на вырост и при этом они будут нравиться многим мальчишкам», — сказала Скороходова.

Интересно Кэжуал (от англ. casual) — стиль одежды для повседневного использования, главными чертами которого являются удобство и практичность. Для него характерен отказ от формальности деловой одежды, декоративности, ярко выраженной классики в составляющих костюма. Кэжуал (от англ. casual) — стиль одежды для повседневного использования, главными чертами которого являются удобство и практичность. Для него характерен отказ от формальности деловой одежды, декоративности, ярко выраженной классики в составляющих костюма.

Фото: Pxhere

При любви подростка к мешковатой одежде, что случается довольно часто, тоже можно найти выход. По словам стилиста, в этом случае ребенку вполне уместно предложить вариант многослойности — получится гораздо более стильно. «Это можно обыграть даже в стилистике преппи, в школьной такой истории, и при этом научить ребенка грамотно сочетать вещи между собой, что ему будет крайне необходимо уже во взрослой жизни. Поэтому компромисс искать просто необходимо, как мне кажется», — заключила собеседница 360.ru

Интересно Преппи — стиль в одежде, произошедший от формы учащихся college preparatory schools — престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность и удобство. Преппи — стиль в одежде, произошедший от формы учащихся college preparatory schools — престижных частных школ, готовящих к поступлению в элитные высшие учебные заведения. Характеризуется смесью делового стиля и smart casual и подразумевает опрятность и удобство.

По данным Росстата, больше всего летом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подорожала школьная форма и белье. Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал РИАМО, что цены также поднялись на брюки, джемперы и кроссовки. Дороже обойдутся и спортивные костюмы, юбки, учебники, ноутбуки и даже ручки. Тем не менее, чек вырос несильно. «В целом в рассматриваемом периоде мы можем говорить о стабилизации стоимостных характеристик на товары для школы, динамика изменения цен укладывается в прогнозируемый уровень инфляции», — заметил он.