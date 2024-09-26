26 сентября 2024 01:04 Как выбрать квартиру в Москве. Топ-8 лучших районов для проживания Риэлторы назвали лучший район Москвы для проживания 0 0 0 Фото: Roman Denisov / Global Look Press Общество

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Россияне часто мечтают переехать в Москву из других регионов страны, и каждый год многие добиваются успеха. Но, чтобы не жалеть о выборе, важно определиться, где именно искать квартиру, учитывая свои потребности и интересы. 360.ru составил топ лучших районов российской столицы для проживания.

Выбор квартиры в Москве: на что обратить внимание? У каждого района есть плюсы и минусы — все зависит от того, что именно нужно каждому конкретному человеку. Например, семьи с детьми при выборе квартиры обращают внимание на хорошие школы или детские сады, которые должны находиться недалеко от их нового дома. Важную роль играет и экология, рассказала 360.ru риэлтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Самыми зелеными считаются те районы Москвы, которые расположены на севере, северо-западе, западе и юго-западе. «Многие покупатели выбирают [квартиру], исходя из близости к работе. Согласитесь, на работу мы ездим каждый день, и проводить в дороге по четыре часа ежедневно, конечно, это много», — отметила она.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Южные районы Москвы считаются менее престижными для проживания, добавил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Они мене экологичны, потому что там находится множество различных производств.

Если выбирать [район] для жизни и с точки зрения удачной транспортной доступности, то это все, что относится к западу юго-западу и северо западу. Считается, что это самые интересные перспективные и престижные районы. Дмитрий Ракута ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

Однако все зависит от бюджета человека, который хочет снять или купить квартиру в столице. Ведь чем лучше и перспективнее район, тем выше цены на покупку или аренду недвижимости. Если говорить об ограниченном бюджете, лучше обратить внимание на Новую Москву, постактовая Дмитрий Ракута. Он подчеркнул, что там развивают транспортную доступность, строят новые ЖК и социальную инфраструктуру. «Если бюджет ограничен и хочется что-то купить на перспективу, но при этом это должен быть новый, динамично развивающий район, то почему бы не рассмотреть новую Москву, я думаю, что в ближайшей перспективе там транспортная доступность будет с каждым годом только улучшаться», — объяснил он.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Топ-8 лучших районов для проживания в Москве 1. Раменки По данным сайта «ВсеНовостройкиМосквы.рф», который составил топ самых привлекательных районов столицы, одним из лучших районов для проживания считаются Раменки. Такого мнения придерживается и Дмитрий Ракута. Это экологичный район, с большим количеством парков и зон отдыха, а также отличной транспортной доступностью. Кроме того, там развита различная инфраструктура, в том числе социальная. Однако стоимость недвижимости в Раменках потянут не все: однокомнатная квартира стоит от 9,5 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

2. Хамовники Москвичи называют Хамовники одним из лучших за счет того, что он находится близко к центру, но обладает комфортом спального района. Здесь развита транспортная доступность и социальная инфраструктура, однако мало парковок. К минусам можно отнести постоянные пробки и высокие цены на недвижимость. За однушку на вторичном рынке придется отдать от 7,5 миллиона.

Фото: РИА «Новости»

3. Дорогомилово Это один из старейших районов в ЗАО, он обладает множеством преимуществ. Там хорошая экология, развита транспортная сеть и инфраструктура. Но на территории часто происходят преступления, особенно кражи. Да и стоимость недвижимости не радует: однокомнатная квартира стоит от 12 миллионов, а за аренду в месяц придется отдать не менее 48 тысяч рублей.

Фото: РИА «Новости»

4. Хорошево-Мневники Этот район входит в топ лучших благодаря экологичности и развитой инфраструктуре. Также жителей привлекают просторные зоны отдыха и зеленые территории. Конечно, есть и минусы: без машины жителям многих ЖК будет неудобно куда-то добираться, потому что метро находится довольно далеко. За покупку однушки придется выложить не менее 8,5 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

5. Якиманка Здесь жителей привлекает большое количество зелени, множество достопримечательностей и мест отдыха, а также хорошая транспортная доступность. Однако этот район часто посещают туристы, автомобильный поток довольно плотный, а парковок мало. Купить однокомнатную квартиру тут можно за 12,9 миллиона рублей.

Фото: РИА «Новости»

6. Филевский Парк В топ районов Москвы попал и Филевский Парк. Он нравится людям за близкое расположение к центру, а также небольшое количество жителей. При этом там находятся несколько лучших школ столицы, а также хорошо развита инфраструктура. Серьезный недостаток: район находится недалеко от завода имени Хруничева, который занимается производством для российской ракетно-космической промышленности. В ближайшие годы там планируют начать крупные строительные работы. За однокомнатную квартиру придется отдать не менее 8,7 миллиона.

Фото: РИА «Новости»

7. Строгино Единственная станция метро расположена в самом центре района с развитой инфраструктурой и высокой экологичностью. Недвижимость можно купить по доступным ценам, но до центра придется ехать довольно долго. Покупка однушки обойдется не менее чем в девять миллионов рублей.

8. Крылатское Этот район становится все более востребованным. Сейчас он считается самым лучшим спальным районом столицы. Много зелени, развитая инфраструктура, в том числе много школ и детских садов. Еще есть спортивные объекты — они появились после Олимпиады, но в последние годы их восстановили. Однако добраться до единственной станции метро будет сложно — некоторым жителям приходится ехать туда на наземном общественном транспорте. Еще один минус — завышенная стоимость недвижимости. Однушка обойдется в 20,8 миллиона.

Фото: РИА «Новости»

Какой район Москвы самый комфортный: мнение москвичей В конце 2019 года Domofond.ru составил рейтинг районов столицы по комфорту проживания, опросив местных жителей. Лидеров выбирали на основе различных критериев, от безопасности и экологичности до развитости инфраструктуры и соотношения доходов со стоимостью жизни. В результате на первом месте оказалось Куркино со средним баллом 8,4 на основе 11 разных критериев. Второе место разделили районы Тропарево-Никулино и Митино — каждый в итоге набрал 7,9 балла. Чуть ниже расположилось Строгино с 7,8 балла, а за ним — Филевский Парк и Северное Бутово с 7,7 балла у каждого района. Замкнули топ Северное Тушино, Сокольники, Ясенево, Чертаново Северное и Южное Бутово — каждый регион получил от жителей по 7,6 балла.