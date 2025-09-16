Имитирует бурную деятельность, и только. Как вовремя вычислить психологическую миграцию сотрудников?
Психолог Амелина-Прилепская перечислила триггеры гостворкинга
Порой кажется, что в рабочем коллективе каждый занят своим, трудовая деятельность кипит, но почему-то KPI не получается выполнить, эффективность заметно упала, да и обещанный три месяца назад проект так и находится в зародышевом состоянии. Может быть, дело в гостворкинге и психологической миграции? В материале 360.ru вся информация, которая поможет определить, так ли это или проблема кроется в другом.
Что такое гостворкинг и психологическая миграция
Это два явления, которые разрушают команду и могут привести к краху целого бизнеса. Психологическая миграция — это когда сотрудник физически присутствует на месте, но его сознание в совсем других проектах или отраслях жизни, рассказала основатель HR-агентства Robustaff и HR-директор Robusta Алена Старовойт.
При таком положении дел компания, сама того не зная, платит за отсутствие результата.
«Иногда, как у Николая Гоголя, есть мертвые души, а бизнес или госкорпорация получает формально присутствующие тела. Иными словами, работник никак не вовлечен в процессы компании. Выполняет задачи без энергии, вовлеченности и чувства принадлежности», — рассказала эксперт.
Человек мысленно уже уволился и работает на автопилоте без вовлеченности. На смене у него снижается уровень гормонов, например, серотонин и эндорфин, преобладает упадническое настроение.
Гостворкинг же противоположен. Это сленговое название ситуации, когда сотрудник имитирует бурную деятельность, реальный КПД которой сводится к нулю.
Получается, что гостворкинг — поведение «делаю вид, что работаю», а психологическая миграция — «работаю, но уже без души», пояснила гештальт-терапевт и клинический психолог Валерия Амелина-Прилепская.
Когда гостворкинг начал проявляться в обществе
Психологи склонны верить, что гостворкинг существует столько же, сколько и понятия «работа» и «труд». Просто говорить о нем стало модно только сегодня. Раньше понятие «гостворкинг» применяли в другом контексте: оно означало фиктивно нанятого сотрудника для покрытия различного рода финансовых махинаций.
Исследование компании Resume Now показало, что почти 60% работников постоянно имитируют занятость, а еще треть делают это время от времени. Каждый восьмой американский сотрудник иногда притворяется, совершая фальшивые звонки, четверть создает иллюзию занятости, беспорядочно нажимая клавиши компьютера, а половина регулярно ищет новые вакансии прямо на работе.
Аналитика компании Software Finder выявила, что больше всего гостворкинга характерно именно для зумеров — около 83%. Молодое поколение, выросшее в цифровую эпоху, менее зависимо от мнения руководства и условий труда, поэтому легко позволяет себе демонстрировать занятость лишь внешне. То есть, получается, поколение Z дало явлению второе дыхание.
Причины гостворкинга
Валерия Амелина-Прилепская выделила несколько основных триггеров гостворкинга:
- Выгорание. Человек может перестать видеть смысл в том, что делает;
- Страх ошибок. Сотрудник дошел до определенного этапа, перешагивать который рискованно;
- Депрессия;
- Больше не интересна эта сфера. Он не видит в ней развития, а его глаза потухли. Его ценности могут не совпадать с ценностями компании.
- Низкая мотивация. Недостаточная вовлеченность в рабочие процессы;
- Ощущение недооцененности. Чувство несправедливого отношения со стороны руководства или коллег;
- Перегрузка задачами. Работника нагружают сверх меры, что приводит к стрессу и усталости.
В чем проявляется такое поведение
Распознать людей на стадии психологической миграции просто: у них не горят глаза, они не включены в процесс, минимальны в каких-то обсуждениях, могут опаздывать, как будто бы их здесь уже нет.
«Отсутствующий взгляд, задержка между заданным ему вопросом и ответом и в целом позиция «моя хата с краю». Это самая опасная точка. Такой сотрудник не подает заявление на увольнение, а значит, работодатель может попытаться вернуть его в строй. Плохо только, если это состояние поймал сам начальник», — подчеркнула Старовойт.
Другое дело гостворкинг. Более опасный процесс, потому что тут встречаются профессионалы-гостворкеры, чьей актерской игре позавидовал бы Леонардо Ди Каприо.
Сотрудник делает вид, что занят, но на самом деле не выполняет свои обязанности.
Есть люди, которые могут ходить по офису с серьезным видом и ноутбуком, чтобы выглядеть занятыми, печатать набор не обремененных смыслом слов, создавая видимость работы, планировать фиктивные совещания и даже совершать фейковые звонки.
Алена Старовойт
Она попросила присмотреться, есть ли вообще что-то за фасадом этой активности. Такой работник много говорит о стратегии, оптимизации, процессах, но при этом ничего не меняется. Результатов нет. Причем от слова совсем.
Другой важный признак — минимально присутствует в общих чатах и обсуждениях, пропускает встречи, но всегда находит уважительную причину.
Третий — перегрузка. Такие сотрудники постоянно жалуются на чрезмерную занятость, избегают новых задач и регулярно переносят сроки. Объяснения могут быть логичными, даже правдоподобными, но по факту проекты поставлены на паузу.
Показная вовлеченность. Календарь забит созвонами по вопросам, на решение которых ушла бы пара минут; пишут сообщения в общий чат в конце рабочего дня, в выходной или пятницу вечером. Так они имитируют заинтересованность, когда по факту результата ноль.
Как бороться с гостворкингом
Амелина-Прилепская предложила самый проверенный способ — уволить такого сотрудника. Без желания самого человека вернуть его в рабочий процесс очень сложно. Важно, чтобы он сам понимал причины отстраненности и пошел в терапию. Потому что причиной выгорания, которое перекинулось в работу, может быть все что угодно за ее пределами, вплоть до депрессии.
«Другой вариант — коучинг от команды. Показать перспективы и открыть возможности. Хотя это все же единичные случаи, потому что если человек сам смотрит в жизнь, он без чьей-либо помощи хотя бы начнет искать эти самые перспективы», — рассказала специалист.
Чаще всего поведение — не про компанию, а про конкретного персонажа. Диагностика всей организации не повредит, но вина в психоэмоциональном состоянии и включенности в жизнь отдельного индивида.
Как начальство влияет на гостворкинг
Отсутствие прозрачной системы оценки результатов или нерегулярные обсуждения прогресса создают среду, где работники чувствуют, что их усилия не замечают, а значит, и нет смысла вкладываться в работу. Такой подход со стороны начальства может провоцировать как психологическую миграцию, так и откровенный гостворкинг, когда сотрудники делают вид, что заняты, чтобы избежать критики.
Еще один фактор — стиль управления. Авторитарное руководство, которое подавляет инициативу и не поощряет открытый диалог, часто приводит к тому, что сотрудники замыкаются и перестают искренне вовлекаться в процессы.
В то же время излишне либеральный подход, при котором руководитель не контролирует выполнение задач и не устанавливает рамок, может дать ощущение вседозволенности. В таких условиях профессиональные гостворкеры получают возможность манипулировать ситуацией, создавая видимость активности без реальных результатов.
Наконец, личный пример руководителя имеет огромное значение. Если начальник сам демонстрирует признаки гостворкинга — например, проводит бесконечные встречи без конкретных решений или фокусируется на второстепенных задачах, игнорируя приоритеты, — это становится сигналом для команды, что такое поведение допустимо.