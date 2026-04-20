Эпоха удаленки подошла к концу? Как вернуться в офис и сохранить комфорт Психолог Зберовский: для смягчения выхода из удаленки помогут беседы с коллегами

Общество

Рабочие места

Россия

Работа

Недвижимость

Переработка

Бизнес

Ставшая за много лет привычным форматом удаленка, возможно, уйдет в прошлое. Многие московские работодатели уже призвали сотрудников в офисы. А это означает ранние подъемы, время на дорогу и полный перевод жизни на новый режим. Как сделать так, чтобы возвращение в офлайн не стало серьезным испытанием, и не потерять привычный комфорт, узнал 360.ru.

Московские офисы распахнули двери

Об окончании удаленки и возвращении работников в офисы в комментарии РИА «Новости» рассказали консультанты из сферы недвижимости, которые отметили повышение спроса работодателей на коммерческие помещения. По их словам, особый интерес свободные пространства площадью до 500 квадратных метров вызывают у IT-компаний, трейдеров, инвесторов, аналитиков, фирм из сферы логистики и международного бизнеса

В качестве причин отказа от удаленного формата работы собеседники агентства назвали планомерное охлаждение рынка на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка.

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Другими словами, количество сотрудников на рынке снизилось, а на удаленке работники получили достаточную свободу, чтобы сменить сферу деятельности или перейти к конкурентам. Кроме того, работа в офисе позволяет равномерно распределять нагрузку, быстрее согласовывать выполнение задач на словах, а не при созвонах или переписке в чатах. Для руководства это плюс в предсказуемости рабочего процесса. Аренда офиса сегодня обходится достаточно дорого. Когда сотрудники работают удаленно, помещение простаивает, а расходы остаются. Также совместная работа позволит вернуться к такому понятию, как корпоративная культура: когда участники одной команды работают лицом к лицу, то больше вовлекаются в процесс и становятся сильнее привязаны друг к другу.

Как на россиянах сказалась пятилетка удаленки

Большая часть работников заинтересована в том, чтобы ездить в офис, потому что на удаленке они вышли из режима, разделяющего время для работы и личной жизни. Это привело к депрессивному состоянию и выгоранию, заявил в комментарии 360.ru психолог и доктор культурологии Андрей Зберовский. Он отметил, что возвращение в офис поможет людям снова быть в нормальном графике без переработок и даст возможность построить карьеру.

«За пятилетку удаленки многие поняли, что без посещения рабочего места продвинуться по карьерной лестнице невозможно. Повышение по службе коснулось в основном тех, кто был в личном контакте с руководством и постоянно находился на глазах», — обратил внимание Зберовский.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Iuliia Zavalish/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Психолог добавил, что удаленка свела на нет обычное общение между коллегами, а с ней — и обмен информацией по общим проектам.

Это дополнительная мотивация для возвращения в офис. Кроме того, работа в онлайне снизила число браков. Когда человек сидит дома, он никого не видит и не заводит новые знакомства на работе, с сотрудниками из других организаций, да даже по дороге на службу. Андрей Зберовский

Удаленка, по словам собеседника 360.ru, стала удобной тем, кому далеко добираться до офиса или не с кем оставить маленьких детей. Для всех остальных работа в онлайн-режиме хорошего принесла мало.

Как вернуться с удаленки в офис без ущерба для психики

Вместе с возвращением в офис необходимо возобновить неформальное общение с коллегами: вместе ходить на обеды, разговаривать на перерывах, договариваться о совместных встречах вне работы. Это восстановление обычной социальной жизни, которая сильно смягчит возвращение из одиночества удаленки, сказал Зберовский.

Когда человек работает дома один, он сильно проседает в психологическом настроении. Ко мне часто приходят женщины с жалобами, что раньше у них был стимул худеть, выбирать наряды, а за годы удаленки многие утратили навык даже ходить на каблуках.

Достижение комфорта после выхода в офис с удаленки потребует времени, потому что это связано с переходом в новый порядок из хаоса. Как сделать так, чтобы смена рабочего формата прошла спокойно, 360.ru рассказала психолог и организационный консультант Татьяна Гилева. Она подчеркнула, что максимальный срок для привыкания к новому месту работы занимает до трех месяцев. Чтобы спокойно перенести это время, сотруднику необходимо составить список дел на каждый день.

Постепенно такое расписание войдет в привычную жизнь. В списке нужно прописать и новые ритуалы в виде времени подъема, и рабочую рутину. Тогда мы получим баланс хаоса и структурирования, что даст дополнительную устойчивость. Татьяна Гилева

Психолог добавила, что в офис можно взять с собой любимую кружку, которой сотрудник пользовался дома во время выполнения рабочих обязанностей — это поможет сохранить атмосферу дома в офисе.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

«Также не стоит отказываться от привычек, которые возникли на удаленке. Если кому-то важны прогулки, то можно разнести обязанности на рабочей неделе, чтобы сохранить эту возможность. Если сотруднику необходимо пять минут спокойствия для переключения на новую задачу, то это можно вписать в свое рабочее время», — пояснила Гилева. Она заметила, что на адаптацию в любом случае понадобится время, поэтому, чтобы оно прошло спокойно, не нужно себя критиковать за медлительность или сокращение производительности, а посвятить процесс выстраиванию новых рабочих привычек без отказа от старых.