Как собрать ребенка в лагерь. Чек-лист и советы психологов

Психолог Панфилова объяснила, как общаться с ребенком в лагере

Уже через несколько дней начнется лето, время самых длинных каникул, новых приключений, знакомств и впечатлений. Многие дети отправятся отдыхать в лагерь. О том, как подготовиться к этому событию, — в материале 360.ru.

Как подготовить ребенка к поездке в лагерь

Отдых в летнем лагере — важный этап для ребенка, инструмент социализации, получение новых знаний и навыков, отметила директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева. Кроме того, во время таких смен часто начинается крепкая дружба или общение по интересам.

Эксперт посоветовала найти время и тщательно подготовиться к поездке. Чтобы сориентироваться в процессе, можно опираться на небольшой чек-лист, добавила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Во-первых, важно определиться с профилем лагеря в зависимости от предпочтений и увлечений ребенка. Также стоит выяснить, собирается ли в лагерь кто-то из друзей или одноклассников. Один-два знакомых облегчат адаптацию, пояснила Булаева.

Отдельный момент — организационный. Родителям следует заранее уточнить, насколько хорошо налажены охрана и питание в лагере, кто будет работать в качестве вожатых и педагогов.

Фото: РИА «Новости»

«Подготовьте заявление, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении, страховой полис и справку 079/у. Перечень документов лучше предварительно запросить», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Помимо этого, важно помнить, что в Москве есть несколько категорий детей, которым положен сертификат на отдых, обратила внимание Булаева.

Среди них, например, ребята, оставшиеся без попечения родителей, или дети с ограниченными возможностями здоровья. Услугу можно оформить на mos.ru или в «Мосгортуре», уточнила она.

Как не переживать за ребенка в лагере

Перед тем, как отправить ребенка в лагерь, стоит помнить и о психологической подготовке. Она никогда не будет лишней и для детей, которые уже бывали в нем. Но особенно важной станет для ребят, которые отправятся на смену впервые, подчеркнула в беседе с 360.ru психолог Галина Красноруженко.

Фото: РИА «Новости»

Специалист посоветовала рассказать ребенку о преимуществах такого отдыха, вместе изучить программу лагеря, обсудить, какие там будут занятия, игры и экскурсии.

«Ребенку нужно рассказать о преимуществах времяпрепровождения в лагере. Также нужно узнать заранее данные вожатого, количество и возраст детей в отряде, узнать программу лагерной смены и обсудить ее», — пояснила эксперт.

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Приятные ожидания могут помочь справиться с беспокойством из-за отъезда из дома и даже превратить его в предвкушение приключений и новых знакомств.

Также, по мнению Красноруженко, родителям нужно проговорить с детьми возможные сценарии, например, получения какой-то травмы или конфликта, чтобы ребенок не растерялся и понимал, когда нужно обращаться к взрослым.

«Если ребенок звонит, это нужно воспринимать нормально, потому что в первые дни пребывания в лагере ему, возможно, будет сложно. И необходимо время для адаптации», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Адаптационный период в лагере составляет от трех дней до недели, уточнила семейный психолог Ирина Гуляева. В это время, по ее словам, лучше запастись поддержкой воспитателя или старшего вожатого, который сможет рассказать о той или иной ситуации.

«Один раз в день надо созваниваться с ребенком, узнать, как он себя чувствует, что происходит, но важно слышать и другую сторону. Во время адаптации, конечно, может быть стресс. Этот период нужно пережить, потом ребенок привыкает, а в конце смены и вовсе может говорить, что уже не хочет уезжать домой», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Unsplash

Когда и как общаться с ребенком в лагере

К лагерю надо подготовиться не только ребенку, но и родителю, лучше всего выработать общие правила, о том, как часто вы будете созваниваться, рекомендовала психолог-консультант Наталья Панфилова.

«Если родитель сам по себе тревожный, ему нужно с самим собой сначала договориться, что одного звонка в день, например, будет достаточно, чтобы потом не дергать ребенка лишний раз и не вводить в какие-то ненужные переживания», — пояснила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем, по словам Панфиловой, принятые договоренности можно откорректировать, просто это не должно быть подано в безапелляционном виде: «Я сказал — ты делаешь». Надо честно признаться, что одного звонка недостаточно, и попросить все-таки связываться чаще.

«Это воспитание для двух сторон. Для ребенка, который мнит себя самостоятельным, это проверка, насколько это действительно так. А родителю нужно научиться доверять ребенку. Но если он даже просит созваниваться чаще, это будет честный шаг, и ничего такого страшного нет в том, чтобы показать какую-то уязвимость. Главное, чтобы была эта честность, которая позволяет вырабатывать правила, а не просто, что „я так хочу и ты должен так делать“», — объяснила психолог.

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Еще один важный момент — постараться не фантазировать и делать скоропалительных выводов, если ребенок звонит с жалобами. Есть люди, которые в силу своей тревожности могут тут же решить ехать и забирать ребенка домой, отметила Панфилова. Но это, по ее мнению, последнее, что нужно делать в такой ситуации.

«Если ему даже показалось, что что-то пошло не так, надо приехать и на месте поговорить, спросить, как ты себя чувствуешь, поговорить со взрослыми», — отметила собеседница 360.ru.

Это снова возвращает к вопросу проработки договоренностей и правил, заметила Панфилова. То есть стороны могут заранее условиться, что ребенок будет честно говорить, если его будет что-то беспокоить, но это может быть без посыла о том, чтобы его обязательно забрали. Но здесь важно, чтобы и родитель не перегибал и не утрировал ситуацию.

Фото: РИА «Новости»

«В целом лагерь — это хорошая тренировка для установления взрослых договоренностей, чтобы ребенок доверял родителю, и чтобы и со стороны родителя не было давления и принятия решений, о которых ребенок не просил», — добавила она.

Это задел на будущее. С одной стороны, доверие, что ребенок может рассчитывать на помощь родителя, а с другой — это доверие к тому, что родитель не будет вести себя как самодур.

Наталья Панфилова

психолог-консультант

Что нужно собрать в летний лагерь: список вещей

Собирать чемодан лучше вместе с ребенком. В процессе можно составить список, чтобы потом свериться, все ли вещи приехали обратно домой или нужно начинать искать самую любимую футболку.

На сам чемодан стоит прикрепить заметную бирку с именем и фамилией.

Одежда

Фото: Unsplash

Обувь

Гигиенические принадлежности

Интересно

Важно объяснить ребенку, что не всеми вещами нужно делиться с другими. Например, зубной щеткой, расческой, бельем, обувью и косметикой может пользоваться только их владелец.

Гаджеты

Важно не забыть положить в чемодан зарядку для телефона и для наушников, если они беспроводные. Брать с собой PSP, планшет или ноутбук будет не самой хорошей идеей.

Такие устройства все же лучше оставить дома, чтобы в лагере успеть полностью от них отдохнуть. А вот настольные игры, книжки, альбом с карандашами стоит положить в чемодан обязательно. Конечно, в лагере все это будет, но порой собственные вещи могут помочь ребенку чувствовать себя увереннее и спокойнее. Плюс, например, в свою настолку можно предложить поиграть соседям по комнате.

О лекарствах

В детских лагерях предусмотрены медпункты, где работает квалифицированный персонал, готовый при необходимости оказать ребенку нужную помощь. Поэтому класть в чемодан какие-либо лекарства нужно только в том случае, если ребенок принимает их постоянно. И обязательно предупредить об этом медперсонал лагеря.

Нужна ли еда

В лагерях организовано полноценное питание, поэтому еду брать с собой точно не стоит. Достаточно положить просто перекус в дорогу.

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