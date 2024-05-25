Как собрать ребенка в лагерь. Чек-лист и советы психологов
Психолог Панфилова объяснила, как общаться с ребенком в лагере
Уже через несколько дней начнется лето, время самых длинных каникул, новых приключений, знакомств и впечатлений. Многие дети отправятся отдыхать в лагерь. О том, как подготовиться к этому событию, — в материале 360.ru.
Как подготовить ребенка к поездке в лагерь
Отдых в летнем лагере — важный этап для ребенка, инструмент социализации, получение новых знаний и навыков, отметила директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева. Кроме того, во время таких смен часто начинается крепкая дружба или общение по интересам.
Эксперт посоветовала найти время и тщательно подготовиться к поездке. Чтобы сориентироваться в процессе, можно опираться на небольшой чек-лист, добавила собеседница 360.ru.
Во-первых, важно определиться с профилем лагеря в зависимости от предпочтений и увлечений ребенка. Также стоит выяснить, собирается ли в лагерь кто-то из друзей или одноклассников. Один-два знакомых облегчат адаптацию, пояснила Булаева.
Отдельный момент — организационный. Родителям следует заранее уточнить, насколько хорошо налажены охрана и питание в лагере, кто будет работать в качестве вожатых и педагогов.
«Подготовьте заявление, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении, страховой полис и справку 079/у. Перечень документов лучше предварительно запросить», — подчеркнула собеседница 360.ru.
Помимо этого, важно помнить, что в Москве есть несколько категорий детей, которым положен сертификат на отдых, обратила внимание Булаева.
Среди них, например, ребята, оставшиеся без попечения родителей, или дети с ограниченными возможностями здоровья. Услугу можно оформить на mos.ru или в «Мосгортуре», уточнила она.
Как не переживать за ребенка в лагере
Перед тем, как отправить ребенка в лагерь, стоит помнить и о психологической подготовке. Она никогда не будет лишней и для детей, которые уже бывали в нем. Но особенно важной станет для ребят, которые отправятся на смену впервые, подчеркнула в беседе с 360.ru психолог Галина Красноруженко.
Специалист посоветовала рассказать ребенку о преимуществах такого отдыха, вместе изучить программу лагеря, обсудить, какие там будут занятия, игры и экскурсии.
«Ребенку нужно рассказать о преимуществах времяпрепровождения в лагере. Также нужно узнать заранее данные вожатого, количество и возраст детей в отряде, узнать программу лагерной смены и обсудить ее», — пояснила эксперт.
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Также, по мнению Красноруженко, родителям нужно проговорить с детьми возможные сценарии, например, получения какой-то травмы или конфликта, чтобы ребенок не растерялся и понимал, когда нужно обращаться к взрослым.
«Если ребенок звонит, это нужно воспринимать нормально, потому что в первые дни пребывания в лагере ему, возможно, будет сложно. И необходимо время для адаптации», — добавила она.
Адаптационный период в лагере составляет от трех дней до недели, уточнила семейный психолог Ирина Гуляева. В это время, по ее словам, лучше запастись поддержкой воспитателя или старшего вожатого, который сможет рассказать о той или иной ситуации.
«Один раз в день надо созваниваться с ребенком, узнать, как он себя чувствует, что происходит, но важно слышать и другую сторону. Во время адаптации, конечно, может быть стресс. Этот период нужно пережить, потом ребенок привыкает, а в конце смены и вовсе может говорить, что уже не хочет уезжать домой», — пояснила собеседница 360.ru.
Когда и как общаться с ребенком в лагере
К лагерю надо подготовиться не только ребенку, но и родителю, лучше всего выработать общие правила, о том, как часто вы будете созваниваться, рекомендовала психолог-консультант Наталья Панфилова.
«Если родитель сам по себе тревожный, ему нужно с самим собой сначала договориться, что одного звонка в день, например, будет достаточно, чтобы потом не дергать ребенка лишний раз и не вводить в какие-то ненужные переживания», — пояснила специалист.
Вместе с тем, по словам Панфиловой, принятые договоренности можно откорректировать, просто это не должно быть подано в безапелляционном виде: «Я сказал — ты делаешь». Надо честно признаться, что одного звонка недостаточно, и попросить все-таки связываться чаще.
«Это воспитание для двух сторон. Для ребенка, который мнит себя самостоятельным, это проверка, насколько это действительно так. А родителю нужно научиться доверять ребенку. Но если он даже просит созваниваться чаще, это будет честный шаг, и ничего такого страшного нет в том, чтобы показать какую-то уязвимость. Главное, чтобы была эта честность, которая позволяет вырабатывать правила, а не просто, что „я так хочу и ты должен так делать“», — объяснила психолог.
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«Если ему даже показалось, что что-то пошло не так, надо приехать и на месте поговорить, спросить, как ты себя чувствуешь, поговорить со взрослыми», — отметила собеседница 360.ru.
Это снова возвращает к вопросу проработки договоренностей и правил, заметила Панфилова. То есть стороны могут заранее условиться, что ребенок будет честно говорить, если его будет что-то беспокоить, но это может быть без посыла о том, чтобы его обязательно забрали. Но здесь важно, чтобы и родитель не перегибал и не утрировал ситуацию.
«В целом лагерь — это хорошая тренировка для установления взрослых договоренностей, чтобы ребенок доверял родителю, и чтобы и со стороны родителя не было давления и принятия решений, о которых ребенок не просил», — добавила она.
Это задел на будущее. С одной стороны, доверие, что ребенок может рассчитывать на помощь родителя, а с другой — это доверие к тому, что родитель не будет вести себя как самодур.
Наталья Панфилова
психолог-консультант
Что нужно собрать в летний лагерь: список вещей
Собирать чемодан лучше вместе с ребенком. В процессе можно составить список, чтобы потом свериться, все ли вещи приехали обратно домой или нужно начинать искать самую любимую футболку.
На сам чемодан стоит прикрепить заметную бирку с именем и фамилией.
Одежда
- Несколько футболок или маек
- Рубашки, худи или толстовка для прохладной погоды
- Несколько шортов
- Джинсы или брюки
- Куртка или ветровка на случай дождя
- Нарядная одежда для дискотеки или вечерних мероприятий
- Платья, сарафаны, юбки — для девочек
- Спортивный костюм или спортивные штаны для соревнований
- Купальник или плавки (лучше два набора)
- Носки и нижнее белье на весь период пребывания в лагере
- Пижама
- Головной убор (кепка, панама или бандана)
Обувь
- Кроссовки или кеды
- Сандалии
- Тапочки для помещения
- Шлепанцы для пляжа и душа
Гигиенические принадлежности
- Зубная щетка и паста
- Туалетное мыло в мыльнице
- Полотенце для душа и лица
- Шампунь
- Гель для душа
- Мочалка
- Расческа
- Влажные салфетки
- Средства для интимной гигиены
- Антисептик для рук
- Солнцезащитный крем
- Средство от комаров
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Гаджеты
Важно не забыть положить в чемодан зарядку для телефона и для наушников, если они беспроводные. Брать с собой PSP, планшет или ноутбук будет не самой хорошей идеей.
Такие устройства все же лучше оставить дома, чтобы в лагере успеть полностью от них отдохнуть. А вот настольные игры, книжки, альбом с карандашами стоит положить в чемодан обязательно. Конечно, в лагере все это будет, но порой собственные вещи могут помочь ребенку чувствовать себя увереннее и спокойнее. Плюс, например, в свою настолку можно предложить поиграть соседям по комнате.
О лекарствах
В детских лагерях предусмотрены медпункты, где работает квалифицированный персонал, готовый при необходимости оказать ребенку нужную помощь. Поэтому класть в чемодан какие-либо лекарства нужно только в том случае, если ребенок принимает их постоянно. И обязательно предупредить об этом медперсонал лагеря.
Нужна ли еда
В лагерях организовано полноценное питание, поэтому еду брать с собой точно не стоит. Достаточно положить просто перекус в дорогу.