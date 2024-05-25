Сегодня 20:33 Как собрать ребенка в лагерь. Чек-лист и советы психологов Психолог Панфилова объяснила, как общаться с ребенком в лагере 0 3 0 Общество

Отдых

Дети

Уже через несколько дней начнется лето, время самых длинных каникул, новых приключений, знакомств и впечатлений. Многие дети отправятся отдыхать в лагерь. О том, как подготовиться к этому событию, — в материале 360.ru.

Как подготовить ребенка к поездке в лагерь Отдых в летнем лагере — важный этап для ребенка, инструмент социализации, получение новых знаний и навыков, отметила директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева. Кроме того, во время таких смен часто начинается крепкая дружба или общение по интересам.

Эксперт посоветовала найти время и тщательно подготовиться к поездке. Чтобы сориентироваться в процессе, можно опираться на небольшой чек-лист, добавила собеседница 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Во-первых, важно определиться с профилем лагеря в зависимости от предпочтений и увлечений ребенка. Также стоит выяснить, собирается ли в лагерь кто-то из друзей или одноклассников. Один-два знакомых облегчат адаптацию, пояснила Булаева. Отдельный момент — организационный. Родителям следует заранее уточнить, насколько хорошо налажены охрана и питание в лагере, кто будет работать в качестве вожатых и педагогов.

Фото: РИА «Новости»

«Подготовьте заявление, паспорт одного из родителей и свидетельство о рождении, страховой полис и справку 079/у. Перечень документов лучше предварительно запросить», — подчеркнула собеседница 360.ru. Помимо этого, важно помнить, что в Москве есть несколько категорий детей, которым положен сертификат на отдых, обратила внимание Булаева. Среди них, например, ребята, оставшиеся без попечения родителей, или дети с ограниченными возможностями здоровья. Услугу можно оформить на mos.ru или в «Мосгортуре», уточнила она.

Как не переживать за ребенка в лагере Перед тем, как отправить ребенка в лагерь, стоит помнить и о психологической подготовке. Она никогда не будет лишней и для детей, которые уже бывали в нем. Но особенно важной станет для ребят, которые отправятся на смену впервые, подчеркнула в беседе с 360.ru психолог Галина Красноруженко.

Фото: РИА «Новости»

Специалист посоветовала рассказать ребенку о преимуществах такого отдыха, вместе изучить программу лагеря, обсудить, какие там будут занятия, игры и экскурсии. «Ребенку нужно рассказать о преимуществах времяпрепровождения в лагере. Также нужно узнать заранее данные вожатого, количество и возраст детей в отряде, узнать программу лагерной смены и обсудить ее», — пояснила эксперт.

Интересно Приятные ожидания могут помочь справиться с беспокойством из-за отъезда из дома и даже превратить его в предвкушение приключений и новых знакомств. Приятные ожидания могут помочь справиться с беспокойством из-за отъезда из дома и даже превратить его в предвкушение приключений и новых знакомств.

Также, по мнению Красноруженко, родителям нужно проговорить с детьми возможные сценарии, например, получения какой-то травмы или конфликта, чтобы ребенок не растерялся и понимал, когда нужно обращаться к взрослым. «Если ребенок звонит, это нужно воспринимать нормально, потому что в первые дни пребывания в лагере ему, возможно, будет сложно. И необходимо время для адаптации», — добавила она.

Фото: РИА «Новости»

Адаптационный период в лагере составляет от трех дней до недели, уточнила семейный психолог Ирина Гуляева. В это время, по ее словам, лучше запастись поддержкой воспитателя или старшего вожатого, который сможет рассказать о той или иной ситуации. «Один раз в день надо созваниваться с ребенком, узнать, как он себя чувствует, что происходит, но важно слышать и другую сторону. Во время адаптации, конечно, может быть стресс. Этот период нужно пережить, потом ребенок привыкает, а в конце смены и вовсе может говорить, что уже не хочет уезжать домой», — пояснила собеседница 360.ru.

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Когда и как общаться с ребенком в лагере К лагерю надо подготовиться не только ребенку, но и родителю, лучше всего выработать общие правила, о том, как часто вы будете созваниваться, рекомендовала психолог-консультант Наталья Панфилова.

«Если родитель сам по себе тревожный, ему нужно с самим собой сначала договориться, что одного звонка в день, например, будет достаточно, чтобы потом не дергать ребенка лишний раз и не вводить в какие-то ненужные переживания», — пояснила специалист.

Фото: РИА «Новости»

Вместе с тем, по словам Панфиловой, принятые договоренности можно откорректировать, просто это не должно быть подано в безапелляционном виде: «Я сказал — ты делаешь». Надо честно признаться, что одного звонка недостаточно, и попросить все-таки связываться чаще.

«Это воспитание для двух сторон. Для ребенка, который мнит себя самостоятельным, это проверка, насколько это действительно так. А родителю нужно научиться доверять ребенку. Но если он даже просит созваниваться чаще, это будет честный шаг, и ничего такого страшного нет в том, чтобы показать какую-то уязвимость. Главное, чтобы была эта честность, которая позволяет вырабатывать правила, а не просто, что „я так хочу и ты должен так делать“», — объяснила психолог.

Интересно Еще один важный момент — постараться не фантазировать и делать скоропалительных выводов, если ребенок звонит с жалобами. Есть люди, которые в силу своей тревожности могут тут же решить ехать и забирать ребенка домой, отметила Панфилова. Но это, по ее мнению, последнее, что нужно делать в такой ситуации. Еще один важный момент — постараться не фантазировать и делать скоропалительных выводов, если ребенок звонит с жалобами. Есть люди, которые в силу своей тревожности могут тут же решить ехать и забирать ребенка домой, отметила Панфилова. Но это, по ее мнению, последнее, что нужно делать в такой ситуации.

«Если ему даже показалось, что что-то пошло не так, надо приехать и на месте поговорить, спросить, как ты себя чувствуешь, поговорить со взрослыми», — отметила собеседница 360.ru. Это снова возвращает к вопросу проработки договоренностей и правил, заметила Панфилова. То есть стороны могут заранее условиться, что ребенок будет честно говорить, если его будет что-то беспокоить, но это может быть без посыла о том, чтобы его обязательно забрали. Но здесь важно, чтобы и родитель не перегибал и не утрировал ситуацию.

Фото: РИА «Новости»

«В целом лагерь — это хорошая тренировка для установления взрослых договоренностей, чтобы ребенок доверял родителю, и чтобы и со стороны родителя не было давления и принятия решений, о которых ребенок не просил», — добавила она.

Это задел на будущее. С одной стороны, доверие, что ребенок может рассчитывать на помощь родителя, а с другой — это доверие к тому, что родитель не будет вести себя как самодур. Наталья Панфилова психолог-консультант

Что нужно собрать в летний лагерь: список вещей Собирать чемодан лучше вместе с ребенком. В процессе можно составить список, чтобы потом свериться, все ли вещи приехали обратно домой или нужно начинать искать самую любимую футболку. На сам чемодан стоит прикрепить заметную бирку с именем и фамилией.

Одежда Несколько футболок или маек

Рубашки, худи или толстовка для прохладной погоды

Несколько шортов

Джинсы или брюки

Куртка или ветровка на случай дождя

Нарядная одежда для дискотеки или вечерних мероприятий

Платья, сарафаны, юбки — для девочек

Спортивный костюм или спортивные штаны для соревнований

Купальник или плавки (лучше два набора)

Носки и нижнее белье на весь период пребывания в лагере

Пижама

Головной убор (кепка, панама или бандана)

Фото: Unsplash

Обувь Кроссовки или кеды

Сандалии

Тапочки для помещения

Шлепанцы для пляжа и душа Гигиенические принадлежности Зубная щетка и паста

Туалетное мыло в мыльнице

Полотенце для душа и лица

Шампунь

Гель для душа

Мочалка

Расческа

Влажные салфетки

Средства для интимной гигиены

Антисептик для рук

Солнцезащитный крем

Средство от комаров

Интересно Важно объяснить ребенку, что не всеми вещами нужно делиться с другими. Например, зубной щеткой, расческой, бельем, обувью и косметикой может пользоваться только их владелец. Важно объяснить ребенку, что не всеми вещами нужно делиться с другими. Например, зубной щеткой, расческой, бельем, обувью и косметикой может пользоваться только их владелец.

Гаджеты Важно не забыть положить в чемодан зарядку для телефона и для наушников, если они беспроводные. Брать с собой PSP, планшет или ноутбук будет не самой хорошей идеей. Такие устройства все же лучше оставить дома, чтобы в лагере успеть полностью от них отдохнуть. А вот настольные игры, книжки, альбом с карандашами стоит положить в чемодан обязательно. Конечно, в лагере все это будет, но порой собственные вещи могут помочь ребенку чувствовать себя увереннее и спокойнее. Плюс, например, в свою настолку можно предложить поиграть соседям по комнате. О лекарствах В детских лагерях предусмотрены медпункты, где работает квалифицированный персонал, готовый при необходимости оказать ребенку нужную помощь. Поэтому класть в чемодан какие-либо лекарства нужно только в том случае, если ребенок принимает их постоянно. И обязательно предупредить об этом медперсонал лагеря. Нужна ли еда В лагерях организовано полноценное питание, поэтому еду брать с собой точно не стоит. Достаточно положить просто перекус в дорогу.