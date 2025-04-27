27 апреля 2025 15:29 В лесу опасен не только медведь. Как себя вести при встрече с дикими зверями Зоолог Кречмар: все дикие животные опасны для человека 0 0 0 Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look / www.globallookpress.com Общество

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В Подмосковье в начале апреля медведь чуть не растерзал отправившегося в лес мужчину — выжить ему удалось чудом. Зачастую человек недооценивает опасность не только крупных диких зверей, но и мелких хищников. Как себя вести при встрече с ними — в материале 360.ru.

Какие дикие животные могут напасть на человека Зоолог, специалист по конфликтам с крупными животными Михаил Кречмар отметил, что опасность для человека представляют практически все обитатели леса, а к большим не стоит приближаться ближе чем на 100 метров. «Они могут представлять угрозу как звери, которые способны в некоторых случаях напасть и даже попробовать использовать человека в качестве пищи», — пояснил он.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Кречмар подчеркнул, что речь прежде всего идет о бродячих собаках и волках. Напасть могут и лоси: самцы — в период гона, а самки — защищая детенышей, особенно если человек неосмотрительно приблизился к ним в попытке сфотографировать. Действуют животные на уровне инстинкта, автоматически.

Все остальные животные являются переносчиками заболеваний, инфекционных и инвазионных. Инвазионные — это грязные. Часть из них очень опасны, часть опасны смертельно. Поэтому любые дикие животные представляют для человека опасность. Михаил Кречмар зоолог

Бродячих собак собеседник 360.ru назвал даже более опасными, чем тех же медведей. Обычно они нападают в местах, где постоянно обитают и питаются, — на свалках или кладбищах. Отбиваться от них Кречмар не рекомендовал. «Бродячие собаки плохи тем, что их много. То есть пока вы отбиваетесь от одной, другая порвет вам ноги», — пояснил он.

Вести себя агрессивно также могут дикие кабаны. Самцы особенно опасны, если ранены или защищают потомство. При встрече с ними нельзя приближаться к животным, особенно к самкам с детенышами. Волки обычно избегают людей, но голодные или больные особи могут напасть. Аналогично ведут себя лисы и рыси.

Фото: Miroslav Kushnirenko/Russian Look / www.globallookpress.com

Что делать при встрече с дикими животными Встретив дикое животное в лесу или другой безлюдной местности, следует себя правильно вести, чтобы не спровоцировать агрессию. «Не сближаться, разойтись, постараться отойти незаметно для зверя. Не пытаться его прогнать, потому что очень многие животные любопытны. Начнешь прыгать, как обезьяна, кричать, размахивать руками — могут начать подходить», — пояснил Кречмар. Пока зверь не заметил человека, нужно отдалиться хотя бы метров на 200-300 — до расстояния, когда зверь преследовать уже не будет.

Фото: Andrei Kamenev/Russian Look / www.globallookpress.com

Зоолог посоветовал носить с собой тренерский или полицейский свисток — он, например, поможет при встрече с медведем. Если хищник попробует приблизиться, можно снять куртку и поднять ее над головой. Медведь плохо видит и решит, что перед ним существо большего размера, чем раньше. «Если не помогают свисток, крики, металлический стук, думайте, куда деваться, и звоните 112. Главное, что вы находитесь в зоне сотовой связи. Ваше оружие — это голова на плечах и телефон», — заключил специалист.