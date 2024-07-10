11 июля 2024 01:06 Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Мультибалльники раскрыли формулу успеха Ректор МФТИ Ливанов: секрет сдавших ЕГЭ на 300 баллов в упорном труде 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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Школьный путь обычно начинается у всех одинаково. Но почему спустя годы одни получают по 100 баллов на каждом экзамене, а другие остаются ни с чем? Есть ли такая формула, сложив неизвестные которой, можно гарантировать успех? 360.ru разобрался в этом вопросе.

Интерес и выдержка Саша Ляшенко — выпускник щелковской гимназии № 6. В этом году он стал мультибалльником, получив 100 баллов по трем предметам: русскому, математике и физике. Своим успехом он поделился с 360.ru. «Физика — она мне очень понравилась с 10 класса. <…> Я понял, что она объясняет все в мире. Очень приятно идти и осознавать, что все, что вокруг тебя происходит, ты можешь объяснить», — рассказал он. Неизвестное первое — это интерес. Нужно найти область знаний, изучение которой будет вызывать азарт. Чтобы найти такую область, нужно попробовать себя в разных направлениях. Так формируется широкий кругозор. «Я писал огромное количество олимпиад. Ни по какой из них я не получил права поступления без вступительных испытаний. Я туда вкладывал силы, ездил, нервничал, а как итог — ничего. Как будто бы все и зря. На самом деле, конечно я понимаю, что не зря. Мне нужно было через это пройти, это практика и решение задач», — признался Ляшенко. Неизвестное второе — выдержка. Добиться высокого результата с первого раза не получается практически ни у кого. Даже у тех, чьи имена навсегда вошли в историю науки. Но упорство вознаграждается.

Фото: РИА «Новости»

Дисциплина и поддержка Артем Дмитриев закончил первую общеобразовательную школу в Можайске. У него тоже по 100 баллов по русскому, математике и физике. Корреспонденты 360.ru пообщались и с ним. «Я просто понимал, что очень важно отрешать много задач, в том числе и сложных, потому что учиться нужно так: от простого к сложному продвигаться. Я постепенно наращивал свой уровень», — признался выпускник. Неизвестное третье — дисциплина. Нельзя заниматься только по зову души. Важна системность. И сосредоточиться нужно не только на сложных разделах, но и довести до автоматизма даже то, что, казалось бы, не вызывает сомнений. Чтобы обезопасить себя от глупых ошибок. «Для меня примером всегда были мои родители. Я прислушивался к их советам. Также большое влияние на меня оказали мои учителя <…> Они мне помогли настроиться, поймать мотивацию на хорошую сдачу ЕГЭ, они повлияли на мой высокий результат», — объяснил Дмитриев.

Фото: РИА «Новости»

Неизвестное четвертое — поддержка. Каждому из нас, взрослому и уж тем более ребенку, нужно, чтобы кто-то в тебя верил. Друзья, родные, педагоги, конечно. Тогда и сам в своих силах не сомневаешься. Как рассказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, достичь высоких результатов помогают разные источники подготовки. «Не только школа помогает на такую высоту подняться. У ребят большая мотивация, они ищут источники знаний. Ребята, с которыми мы общались, они пользовались и онлайн курсами, и дополнительно занимались в кружках в своей школе. Все это вместе дает вот такой комплексный эффект», — рассказал он. Получается в формуле успеха не так много слагаемых: интерес, выдержка, дисциплина и поддержка. Кто-то скажет, что стоит добавить удачу. В этот раз она была на стороне ребят. Но рассчитывать на нее не стоит.

Нельзя полагаться на удачу

По мнению ректора МФТИ Дмитрия Ливанова, для достижения успехов важна кропотливая работа. «Для ученого удача важна, но для того, чтобы хорошо сдать экзамен, нужно два года, три года напряженно работать каждый день. Удача здесь к сожалению, а может к счастью, не очень большая», — заявил он. Тем более при наличии остальных составляющих удача играет не такое большое значение. В конце концов не так важно получить 100 из 100. На ЕГЭ жизнь не заканчивается. А вот быть цельным человеком, знать, чего хочешь, идти к своей мечте — и есть формула успеха.