Сегодня 18:10 Как россиянам впаривают жилье с подвохом: топ самых опасных схем на рынке вторички 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

«Дело Долиной» получило колоссальный общественный резонанс и спровоцировало рост недоверия к рынку вторички. Мошенники учитывают этот факт — они не останавливаются на одной схеме обмана и придумывают новые. О главных из них — в материале 360.ru.

Подставной собственник Достаточно часто на рынке вторичного жилья встречается мошенническая схема с подставным собственником. О подобном случае в беседе с РБК рассказала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. По ее словам, тогда к риелторам обратился представитель продавца — личный помощник некой собственницы жилья в Московской области. Агенты по недвижимости достаточно быстро нашли покупателей, и продавец попросил задаток в размере 10% от стоимости объекта. В этом не увидели ничего странного, но во время подготовки документов у риелторов возникли подозрения насчет владелицы дома. Из паспортных данных было очевидно, что женщина родилась и всю жизнь прожила в Москве, однако в разговоре с ней слышался своеобразный говор. Сомнения усилил и возраст хозяйки, внешне сильно отличающийся от паспортного. В итоге выяснилось, что продажей коттеджа занимались аферисты, получившие оригиналы всех документов настоящего собственника. «Чтобы продать жилье, они просто нашли похожую на хозяйку (а точнее, на ее фотографию в паспорте) женщину. Однако схема была раскрыта. На самом деле куда чаще в подобных случаях мошенники оформляют доверенность у нотариуса», — пояснила Литинецкая.

Показывают одну квартиру — продают другую Иногда мошенники проворачивают хитрую и неожиданную схему — показывают покупателю одну квартиру, а продают другую. В таком случае продавец или нечистый на совесть риелтор демонстрирует жилье с хорошим ремонтом, после чего заключает сделку с объектом в плохом состоянии. Чаще всего такое происходит в спальных районах города с типовой застройкой, где каждый дом похож на соседний. «Как правило, брокер в таком случае привозит потенциального клиента сразу же к подъезду в темное время суток, чтобы тот не имел возможности погулять во дворе или увидеть номер дома», — уточнила Литинецкая. Подобная схема кажется невероятной, но на деле многие нервничающие покупатели не сверяют такие мелочи, как корпус дома. Если к покупке жилья отнестись без должной внимательности, можно потом сильно пожалеть о сделке. Актеры-потерпевшие Иногда ради наживы решаются на сложные комбинации с театральными элементами. Руководитель практики жилищного права и социальных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко рассказал о случае, когда мошенники разыграли целый спектакль с участием подставных лиц. Аферист разрекламировал себя в качестве человека, который якобы может помочь решить вопросы с правоохранителями. Прослышав через сарафанное радио об удивительном гражданине, к мошеннику обратился мужчина, которого лишили водительских прав. Преступник разговорил жертву и выяснил, что у того в собственности есть несколько квартир. Он взял с мужчины деньги за возвращение прав, а заодно попробовал попытать счастья с жильем, приготовив настоящую ловушку. Аферист познакомил собеседника с несовершеннолетней, с которой у него в итоге закрутился роман. Спустя некоторое время к мужчине пришли ряженые сотрудники полиции с поддельными удостоверениями и заявили, что девушка подала на него заявление об изнасиловании. Чтобы избежать наказания, запуганный россиянин обратился за помощью к «решателю вопросов», который убедил переписать на третье лицо одну из квартир. В итоге мужчина получил на руки фальшивое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и лишился жилья. Мошенники сразу же продали квартиру, а деньги разделили между собой. Обманутый не стал обращаться в полицию, потому что решил, что легко отделался от неприятностей. Схема раскрылась позднее, когда правоохранители расследовали другие преступления этих аферистов.

Справка от психиатра Если собственник жилплощади состоит на учете в психдиспансере, то это большой повод насторожиться при сделке. «Через какое-то время после продажи квартиры владелец может заявить, что сделка была недействительной, так как в тот день он принимал лекарства и не понимал, что происходит», — отметил директор департамента вторичного рынка компании «Инком-Недвижимость» Михаил Куликов. Он уточнил, что по решению суда квартиру могут вернуть родственникам и опекунам владельца, которые являются участниками мошеннической схемы. Деньги при этом покупатель не получит, потому что продавец может «забыть» о факте их передачи. Есть и более редкая разновидность этой схемы. Она касается случаев, когда злоумышленники выставляют на продажу объект, нуждающийся в ремонте. В итоге покупатели перед заселением проводят ремонтные работы, а через некоторое время экс-собственник пытается отсудить жилье, ссылаясь на свое психическое здоровье. В этом случае пострадавшие могут вернуть деньги за квартиру, но не за ремонт. Афера с кредитом Руководитель практики уголовного и административного права компании «Амулекс» Алена Зеленовская привела в качестве еще одного примера аферы историю, когда женщина лишилась квартиры, обратившись за кредитом в мошенническую структуру. Хозяйка жилья срочно искала деньги на операцию матери и из отчаяния решилась взять кредит у небольшой фирмы, которая предоставляла займы под недвижимость. Она получила в долг 1,2 миллиона и подписала договор, в котором указывались подъемные для нее платежи. Если бы женщина вникла в документ, то обнаружила бы подвох — помимо ежемесячных сумм, там говорилось о компенсации процентов по договору, которая составляла те же 1,2 миллиона рублей. В Росреестре мошенники зарегистрировали договор как ипотечный, а в качестве реквизитов для перечисления денег вписали номер лицевого счета физического лица. В итоге женщина, скорее всего, потеряет квартиру, добавила Зеленовская. По ее словам, аферисты также могут просить заемщиков вместо договора залога недвижимости подписать документ о передаче жилья во владение кредитора. Чтобы заполучить квартиру, они специально ставят для заемщика трудновыполнимые условия.

Квартира с сюрпризом Встретиться может и схема со сбытом проблемной недвижимости. Юрист Вадим Шабалин рассказал РИА «Новости», что некоторые продавцы скрывают наличие следственного ареста собственности или непогашенной ипотеки. По его мнению, покупателям следует опасаться жилья, которое появилось путем сомнительного с точки зрения закона разделения большой квартиры на студии, а также многоквартирных домов, законность строительства которых оспаривается в суде. Обычно проблемное жилье продается со скидкой и в срочном порядке. Специалист обратит внимание, что в этом случае продавец будет торопиться и пытаться под разными предлогами закрыть сделку как можно скорей. Онлайн-продажа Мошенники могут украсть или подделать цифровую электронную подпись владельца недвижимости. Благодаря ей они получают возможность продать недвижимость без ведома собственника. С 2019 года для регистрации договора с помощью электронной подписи гражданин должен подать в Росреестр письменное заявление, в котором он соглашается провести сделку через Сеть. Чтобы не допустить неожиданной мошеннической сделки со своим жильем, важно проверять, кто имеет доступ к вашей учетной записи на «Госуслугах» и не делиться ни с кем паролями. Также можно периодически заказывать выписку из ЕГРН на свою квартиру. Обезопасить себя можно с помощью отзыва разрешения на использование электронной подписи. Для этого требуется подать в Росреестр заявление, что сделки с имуществом могут заключаться только в вашем присутствии.

Как не нарваться на мошенников Чтобы купить квартиру и не нажить при этом неприятностей, важно учитывать несколько моментов. Необходимо внимательно проверить риелтора и компанию, в которой он работает. Не будет лишним узнать стаж специалиста, опыт работы агентства и состоит ли оно в общественных организациях. Также риелтора можно попросить показать его паспортные данные, ИНН, чтобы убедиться в его юридической чистоте.

Чтобы не наткнуться на мошенников, полезно ознакомиться с отзывами, особенно с негативными. По таким комментариям зачастую можно узнать много нового о нюансах сотрудничества с конкретным агентством.

Внимательно изучите текст договора об оказании услуг. Документы ни в коем случае нельзя подписывать без внимательного чтения. Настоящий риелтор всегда заключает договор, в котором указывается размер комиссии и ответственность обеих сторон.

Не поддавайтесь на давление и не принимайте поспешных решений. Зачастую мошенники настойчиво убеждают жертву срочно заключить сделку и создают видимость ажиотажа вокруг недвижимости.

Рассмотрите несколько вариантов. Поиску квартиры следует уделить много времени, чтобы ознакомиться с разным жильем, пообщаться с собственниками и соседями, изучить район.

Подписывать договор необходимо в присутствии всех участников. Идеальным вариантом станет очная встреча в квартире, где стороны заключат сделку, а покупатель получит ключи при собственнике или агенте.

Перед подписанием следует внимательно прочитать условия и проверить данные участников сделки, а также сохранить копию и чеки о переводе денег.

Не верьте объявлениям с подозрительно дешевым жильем.