Полведра воды на овощ. Как правильно ухаживать за огурцами в августе
Агроном Тихонова: садоводам в августе важно защитить огурцы от болезней
Чтобы огурцы продолжали оставаться здоровыми и радовали урожаем в последний месяц лета, необходимо соблюдать несколько важных правил. В этот период важны не столько удобрения, сколько защита от болезней.
Как защитить огурцы
Агроном Елизавета Тихонова рассказала 360.ru, что в августе огурцы перерабатывают те удобрения, которые вносились раньше.
«Если с весны заложены были органические удобрения, то у растения сейчас достаточно всего. Единственное, что можно добавить, — раствор золы. Сейчас не надо вносить азотные удобрения, потому что там в почве всего хватает», — отметила она.
Специалист посоветовала сосредоточиться на защите овощей от болезней.
Сейчас самое опасное время из-за дождей и похолодания. Для огурцов главное — полив растворами, предохраняющими от болезней. Можно их опрыскать, но это не так действенно, потому что усвоится хуже.
Агроном посоветовала использовать такие фунгициды, как «Оксихом». Чтобы защитить огурцы, достаточно внести небольшую дозу вещества во время повторного полива.
«Я, например, вношу обязательно антибиотики. Старые антибиотики, которые есть у вас в аптечке, не выбрасывайте, а растворите. Достаточно одной таблетки на ведро. Я вот растворяю несколько таблеток на двухтонный бак, и этого хватает. Антибиотики в такой микро-, если не сказать нанодозе, не влияют на вкус, но работают как стимулятор», — подчеркнула Тихонова.
По ее словам, от такого раствора огурцы смогут плодоносить до конца августа. Также агроном рекомендовала использовать стимулятор «Эпин» и удобрение гумат.
«Подкормки сейчас какие-то практически не нужны. Главное — полив и внесение предохраняющих средств и стимуляторов», — уточнила эксперт.
Болезней, которые могут испортить урожай, очень много: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса. Как правило, все проблемы возникают из-за грибков.
«Они переносятся и с ветром, и с дождями. Даже теплица от них не защищена, потому что они висят в воздухе», — объяснила эксперт.
По ее мнению, избежать болезней растения смогут только в том случае, если они будут достаточно здоровыми.
Как поливать и обрезать
Собеседница 360.ru призвала поливать огурцы по необходимости и помнить о том, что им требуется много воды.
«Во-первых, это нужно листьям на испарение, для транспирации. Во-вторых, очень много воды необходимо для того, чтобы вырастить плод. То есть если у вас один огурец, то воды нужно чуть ни полведра на то, чтобы вырастить его», — добавила она.
Чтобы эффективней подбирать время для полива, следует смотреть за почвой и тем, насколько она влажная.
Поливать нужно не каждый день, а хотя бы раз в через три-четыре дня, можно раз в неделю. Огурцы при этом активизируются: они как бы сначала чувствуют, что вот-вот погибнут, а потом вы даете хороший, мощный полив теплой водой и запускается сразу плодоношение.
Чтобы увеличить урожай, необходимо удалять все нижние старые желтеющие листья и боковые побеги. На них могут собираться болезнетворные организмы, а обрезка защитит растение от болезней. Оголенную часть нижнего стебля можно опустить на землю и прикрыть сухой травой или почвой.
«Болезнь тогда не развивается. Почва убивает все эти самые грибковые заболевания, которые появляются на стебле. Таким образом, вы немного продлите кончик огурца, и у вас растение будет еще долго-долго плодоносить», — отметила агроном.
Она уточнила, что лучше всего аккуратно сворачивать стебель колечками вокруг корня и присыпать его почвой.