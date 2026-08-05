Полведра воды на овощ. Как правильно ухаживать за огурцами в августе

Чтобы огурцы продолжали оставаться здоровыми и радовали урожаем в последний месяц лета, необходимо соблюдать несколько важных правил. В этот период важны не столько удобрения, сколько защита от болезней.

«Если с весны заложены были органические удобрения, то у растения сейчас достаточно всего. Единственное, что можно добавить, — раствор золы. Сейчас не надо вносить азотные удобрения, потому что там в почве всего хватает», — отметила она.

Агроном Елизавета Тихонова рассказала 360.ru, что в августе огурцы перерабатывают те удобрения, которые вносились раньше.

Сейчас самое опасное время из-за дождей и похолодания. Для огурцов главное — полив растворами, предохраняющими от болезней. Можно их опрыскать, но это не так действенно, потому что усвоится хуже.

«Я, например, вношу обязательно антибиотики. Старые антибиотики, которые есть у вас в аптечке, не выбрасывайте, а растворите. Достаточно одной таблетки на ведро. Я вот растворяю несколько таблеток на двухтонный бак, и этого хватает. Антибиотики в такой микро-, если не сказать нанодозе, не влияют на вкус, но работают как стимулятор», — подчеркнула Тихонова.

Агроном посоветовала использовать такие фунгициды, как «Оксихом». Чтобы защитить огурцы, достаточно внести небольшую дозу вещества во время повторного полива.

По ее словам, от такого раствора огурцы смогут плодоносить до конца августа. Также агроном рекомендовала использовать стимулятор «Эпин» и удобрение гумат.

«Подкормки сейчас какие-то практически не нужны. Главное — полив и внесение предохраняющих средств и стимуляторов», — уточнила эксперт.

Болезней, которые могут испортить урожай, очень много: аскохитоз, антракноз, мучнистая роса, ложная мучнистая роса. Как правило, все проблемы возникают из-за грибков.

«Они переносятся и с ветром, и с дождями. Даже теплица от них не защищена, потому что они висят в воздухе», — объяснила эксперт.

По ее мнению, избежать болезней растения смогут только в том случае, если они будут достаточно здоровыми.