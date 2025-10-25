Не резиной единой: как правильно подготовить машину к зиме
Автоэксперт Кисенков: проверять машину перед зимой нужно заранее
Зима в России порой становится настоящим испытанием для автомобилей: замерзший аккумулятор, заносы на дорогах из-за летней резины, неработающая печка и другие проблемы могут доставить немало неприятностей. Чтобы их избежать, готовить машину к холодам лучше заблаговременно, уделив внимание всего нескольким ключевым системам авто.
Чек-лист для водителей по просьбе 360.ru составили автомобильный журналист Петр Баканов и автоэксперт Василий Кисенков.
1. Когда менять летнюю резину на зимнюю
Самое важное — вовремя «переобуться». Баканов подчеркнул, что в этом вопросе каждый решает сам, когда отправиться на шиномонтаж.
«Тут не может быть однозначного совета, все зависит от машины, условий эксплуатации», — сказал он.
Журналист посоветовал заранее проверить состояние зимних шин и в случае их износа приобрести новый комплект.
2. Как проверить заряд аккумулятора
Чтобы понять, насколько хорошо заряжен аккумулятор, Баканов предложил воспользоваться ареометром, если в машине установлена свинцово-кислотная АКБ с жидким электролитом.
«Есть и другие способы тестирования. В случае чего можно либо дозарядить [аккумулятор], либо поменять», — сказал собеседник 360.ru.
3. Нужна ли замена моторного масла перед зимой
Если прогноз обещает в регионе лютые морозы, предупредил Баканов, возможно, на зимний период имеет смысл поменять масло и залить в двигатель более текучее.
«Бывает так, что залито [масло] достаточно густой вязкости, которое при сильно отрицательных температурах будет терять свойство прокачиваемости», — пояснил автомобильный журналист.
Замену масла стоит делать чаще, чем советует производитель, подчеркнул Василий Кисенков. Обычно в рекомендациях указывают срок замены раз в 15-25 тысяч километров, но физика автомобиля говорит несколько иное последние 30-40 лет.
На турбированном автомобиле менять масло стоит раз в пять-семь тысяч километров — в зависимости от того, как часто любите притопить. На атмосферном моторе — раз в 10 тысяч километров.
Василий Кисенков
4. Предзимнее ТО: какие еще системы авто стоит проверить
Нелишней Петр Баканов назвал проверку всех воздушных фильтров, в том числе салонных, сравнив их с человеческими легкими.
«Если они засорились, мотору тяжело дышать. Соответственно, растет расход [топлива], машина плохо едет», — предупредил он.
По рефрактометру можно узнать о состоянии антифриза и тормозной жидкости, понять их морозостойкость и не скопилась ли влага.
Кисенков посоветовал раз в сезон проверять пыльники, втулки и амортизаторы, чтобы предотвратить возникновение каких-либо неисправностей.
Не ждать, пока все это отвалится, застучит и так далее. Лучше предотвратить неисправности на начальном этапе развития, чем вкладываться в дорогостоящий ремонт. <…> Если вы своевременно не диагностировали болезнь, то потом ее дольше и сложнее лечить. С автомобилем все то же самое.
Василий Кисенков
Автоэксперт призвал прислушиваться к звуковому поведению машины: внимательность водителя позволит избежать капризов техники.
Дверные проемы, резиновые уплотнители и замки оптимально обработать силиконом, чтобы ничего не примерзало, добавил Баканов. Если этого не сделать, проблемы вероятны уже при первых заморозках.
5. Можно ли мыть машину зимой и как это делать
Кисенков посоветовал загонять авто на мойку в зимний период один раз в одну-две недели, чтобы реагент не скапливался в том числе на колесах и в салоне.
В сервисе также можно попросить обработать машину дополнительно: нанести специальные средства на днище и в полости, чтобы защитить от пескосоляной смеси, которой зимой полно на дорогах.
6. Как правильно заправляться в холода
Топливо зимой, обратил внимание Кисенков, необходимо заливать только на проверенных заправках, особенно это касается дизельных автомобилей.
«У зимнего дизеля порог замерзания гораздо ниже, чем у летнего», — напомнил он.
Интересно
7. Щетки стеклоочистителя: чем зимние дворники отличаются от летних
Автомобильные стеклоочистители, или, в простонародье, дворники, тоже отличаются сезонностью. По словам Кисенкова, летние в зимний период очищают грязь намного хуже и не приспособлены к низким температурам.
«Это то же самое, что и с резиной», — пояснил специалист.
У летних стеклоочистителей, добавил собеседник 360.ru, есть специальные каналы водоотвода. Зимой в них забивается вода и тут же замерзает, из-за чего дворник в итоге гораздо хуже чистит.
Он также порекомендовал никогда не отстукивать стеклоочистители, поскольку есть риск разбить лобовое стекло.