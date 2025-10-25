Сегодня 19:02 Не резиной единой: как правильно подготовить машину к зиме Автоэксперт Кисенков: проверять машину перед зимой нужно заранее 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Топливо

Дороги

Россия

Машины

Водители

Зима в России порой становится настоящим испытанием для автомобилей: замерзший аккумулятор, заносы на дорогах из-за летней резины, неработающая печка и другие проблемы могут доставить немало неприятностей. Чтобы их избежать, готовить машину к холодам лучше заблаговременно, уделив внимание всего нескольким ключевым системам авто.

Чек-лист для водителей по просьбе 360.ru составили автомобильный журналист Петр Баканов и автоэксперт Василий Кисенков.

1. Когда менять летнюю резину на зимнюю Самое важное — вовремя «переобуться». Баканов подчеркнул, что в этом вопросе каждый решает сам, когда отправиться на шиномонтаж. «Тут не может быть однозначного совета, все зависит от машины, условий эксплуатации», — сказал он. Журналист посоветовал заранее проверить состояние зимних шин и в случае их износа приобрести новый комплект.

Фото: РИА «Новости»

2. Как проверить заряд аккумулятора Чтобы понять, насколько хорошо заряжен аккумулятор, Баканов предложил воспользоваться ареометром, если в машине установлена свинцово-кислотная АКБ с жидким электролитом. «Есть и другие способы тестирования. В случае чего можно либо дозарядить [аккумулятор], либо поменять», — сказал собеседник 360.ru.

3. Нужна ли замена моторного масла перед зимой Если прогноз обещает в регионе лютые морозы, предупредил Баканов, возможно, на зимний период имеет смысл поменять масло и залить в двигатель более текучее. «Бывает так, что залито [масло] достаточно густой вязкости, которое при сильно отрицательных температурах будет терять свойство прокачиваемости», — пояснил автомобильный журналист.

Фото: РИА «Новости»

Замену масла стоит делать чаще, чем советует производитель, подчеркнул Василий Кисенков. Обычно в рекомендациях указывают срок замены раз в 15-25 тысяч километров, но физика автомобиля говорит несколько иное последние 30-40 лет.

На турбированном автомобиле менять масло стоит раз в пять-семь тысяч километров — в зависимости от того, как часто любите притопить. На атмосферном моторе — раз в 10 тысяч километров. Василий Кисенков

4. Предзимнее ТО: какие еще системы авто стоит проверить Нелишней Петр Баканов назвал проверку всех воздушных фильтров, в том числе салонных, сравнив их с человеческими легкими. «Если они засорились, мотору тяжело дышать. Соответственно, растет расход [топлива], машина плохо едет», — предупредил он. По рефрактометру можно узнать о состоянии антифриза и тормозной жидкости, понять их морозостойкость и не скопилась ли влага.

Фото: РИА «Новости»

Кисенков посоветовал раз в сезон проверять пыльники, втулки и амортизаторы, чтобы предотвратить возникновение каких-либо неисправностей.

Не ждать, пока все это отвалится, застучит и так далее. Лучше предотвратить неисправности на начальном этапе развития, чем вкладываться в дорогостоящий ремонт. <…> Если вы своевременно не диагностировали болезнь, то потом ее дольше и сложнее лечить. С автомобилем все то же самое. Василий Кисенков

Автоэксперт призвал прислушиваться к звуковому поведению машины: внимательность водителя позволит избежать капризов техники. Дверные проемы, резиновые уплотнители и замки оптимально обработать силиконом, чтобы ничего не примерзало, добавил Баканов. Если этого не сделать, проблемы вероятны уже при первых заморозках.

Фото: РИА «Новости»

5. Можно ли мыть машину зимой и как это делать Кисенков посоветовал загонять авто на мойку в зимний период один раз в одну-две недели, чтобы реагент не скапливался в том числе на колесах и в салоне. В сервисе также можно попросить обработать машину дополнительно: нанести специальные средства на днище и в полости, чтобы защитить от пескосоляной смеси, которой зимой полно на дорогах.

6. Как правильно заправляться в холода Топливо зимой, обратил внимание Кисенков, необходимо заливать только на проверенных заправках, особенно это касается дизельных автомобилей. «У зимнего дизеля порог замерзания гораздо ниже, чем у летнего», — напомнил он.

Интересно Бензобак зимой лучше всегда держать полным: чем больше топлива, тем меньше свободного пространства остается для накопления испарений. Это также минимизирует образование конденсата — он вполне может замерзнуть, что приведет к проблемам с топливной системой. Бензобак зимой лучше всегда держать полным: чем больше топлива, тем меньше свободного пространства остается для накопления испарений. Это также минимизирует образование конденсата — он вполне может замерзнуть, что приведет к проблемам с топливной системой.

7. Щетки стеклоочистителя: чем зимние дворники отличаются от летних Автомобильные стеклоочистители, или, в простонародье, дворники, тоже отличаются сезонностью. По словам Кисенкова, летние в зимний период очищают грязь намного хуже и не приспособлены к низким температурам. «Это то же самое, что и с резиной», — пояснил специалист. У летних стеклоочистителей, добавил собеседник 360.ru, есть специальные каналы водоотвода. Зимой в них забивается вода и тут же замерзает, из-за чего дворник в итоге гораздо хуже чистит. Он также порекомендовал никогда не отстукивать стеклоочистители, поскольку есть риск разбить лобовое стекло.