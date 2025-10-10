Хватит оглядываться на других. Как понять, что купил товар из принципа социального взаимодействия?

Психолог Чернышов назвал признаки когнитивного искажения при покупках

Принцип социального доказательства гласит: человек считает свое поведение правильным, если видит, что другие люди ведут себя подобным образом. Это связано с тем, что он привык ориентироваться на реакцию окружающих при принятии решения, даже если это касается покупки чего-либо.

Социальное доказательство — форма когнитивного искажения, суть которого сводится к тому, что чем большее количество людей считает покупку верной, тем выше мотивация человека ее совершить.

Существует две причины такой формы поведения:

Важно помнить, что в социальном доказательстве есть и полезное зерно. Человек ориентируется на опыт других в незнакомой ситуации и может уверенно проходить жизненные ситуации, не взвешивая постоянно все «за» и «против».

Простой пример: все знают, что в электрические розетки не стоит засовывать металлические предметы. Опасность кроется в другом — в слепом следовании чужому мнению, когда человеком могут манипулировать, чтобы он совершил покупку, о которой впоследствии пожалеет.

Когда вы находитесь под постоянным огнем манипуляций социальным доказательством — «купили 345 человек за последний час», «популярный товар», — важно формировать эмоциональный иммунитет, который поможет сохранить независимость мышления. Он призван поспособствовать в принятии решения, основанного на личных ценностях и объективной оценке ситуации, а не под давлением популярного мнения:

Для того чтобы социальные доказательства не оказывали сильного влияния, нужно научиться распознавать явную манипуляцию и принимать решения о покупках, ориентируясь на свои цели и ценности. Официальный оберег в этой ситуации — это вопрос: «Что я получу после покупки?»

Автор статьи: Дмитрий Чернышов, практикующий психолог, HR-директор консалтинговой компании ООО «Вместе.ПРО»

