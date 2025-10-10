Хватит оглядываться на других. Как понять, что купил товар из принципа социального взаимодействия?

Принцип социального доказательства гласит: человек считает свое поведение правильным, если видит, что другие люди ведут себя подобным образом. Это связано с тем, что он привык ориентироваться на реакцию окружающих при принятии решения, даже если это касается покупки чего-либо.

Социальное доказательство — форма когнитивного искажения, суть которого сводится к тому, что чем большее количество людей считает покупку верной, тем выше мотивация человека ее совершить.

Существует две причины такой формы поведения:

Оглядывание на других. В неясной или двусмысленной ситуации, когда человек не знает, как поступить и чувствует себя неуверенно, он в большей степени прислушивается к мнению большинства, считая его правильным;

Фактор сходства. Социальное доказательство работает наиболее сильно, когда человек наблюдает за действиями других людей, похожих на него. Поведение тех, у кого с нами много общего, дает наилучшее понимание того, какое для нас правильно. С развитием соцсетей эти причины лишь усиливают принцип.

Важно помнить, что в социальном доказательстве есть и полезное зерно. Человек ориентируется на опыт других в незнакомой ситуации и может уверенно проходить жизненные ситуации, не взвешивая постоянно все «за» и «против».