Чек-лист для родителей к 1 сентября. Как получить все выплаты на ребенка-школьника

Стало известно, сколько могут получить родители к 1 сентября в 2025 году

А. Ю. Воробьев в Дубровицкой школе
Фото: А. Ю. Воробьев в Дубровицкой школе/Медиасток.рф

На дворе август — пора активной подготовки детей к школе. Для родителей это время финансово непростое — не у всех есть возможность выложить круглую сумму, чтобы оплатить все нужды своего чада: учебники, школьную форму, канцелярию, обувь. А если детей несколько и они посещают спортивные секции, то это становится буквально головной болью. 360.ru напомнил, кому и какие выплаты положены к 1 сентября в 2025 году, бывают ли федеральные единоразовые выплаты и как их получить.

Единоразовая федеральная выплата родителям школьников перед 1 сентября

Сейчас в России нет единой разовой выплаты на школьника перед 1 сентября. Однако депутаты Госдумы направили соответствующее предложение на рассмотрение.

Согласно инициативе, она составит 17 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Пособие получат родители перед 1 сентября автоматически. Авторами законопроекта выступили глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

В документе прописали следующие пункты:

День знаний в гимназии № 17 Королева
Фото: День знаний в гимназии № 17 Королева/Медиасток.рф

Интересно

В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных граждан равен 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250, детей — 17 201.

При этом порядок получения пособия пока не обсуждался. Сам законопроект остается лишь предложением, которое еще не утвердили на государственном уровне.

Сергиево-Посадский физико-математический лицей
Фото: Сергиево-Посадский физико-математический лицей/Медиасток.рф

Региональные выплаты для школьников в 2025 году

Однако родители школьников могут получить помощь в регионах.

Москва

В столице пособия выделяют многодетным и малообеспеченным семьям, родителям детей с особенностями.

В 2025 году на каждого ребенка можно получить 13 300 рублей. Помимо этого, следует запросить компенсацию стоимости школьной формы один раз в год. Для этого подать заявку на сайте mos.ru.

Сиротам-выпускникам московских школ единоразово выплачивают по 31 800 рублей каждому. Для этого нужно подать заявление через городской портал.

Подмосковье

В Московской области пособие платят родителям детей с ограничениями по здоровью по 13 тысяч рублей. Регион помогает и многодетным:

Все выплаты перечисляют льготным категориям граждан автоматически.

Подмосковье предоставляет школьникам подарочные наборы. В них входит рюкзак, канцелярия, образовательные материалы. Подарок могут получить дети из малоимущих семей, обратившись к администрации школы. Набор с принадлежностями для учебы выдадут в период с 10 августа до 1 октября 2025 года.

Школьники на перемене
Фото: Школьники на перемене/Медиасток.рф

Санкт-Петербург

В Северной столице помощь получают малоимущие семьи с детьми. Каждый год это разные суммы. В 2025-м пособие выплатят родителям детей от семи до 16 лет (или 18, если ребенок продолжил учебу в школе):

Пособие требуется подтверждать ежегодно через портал госуслуг, городскую администрацию или МФЦ.

Ленинградская область

В регионе можно компенсировать часть затрат на форму и учебники один раз в год — максимум 4351 рубль.

Для получения единовременного пособия следует обратиться в Центр соцзащиты населения Ленобласти.

Кроме того, в прошлом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплатили по 10 тысяч рублей на ребенка до 18 лет. Будет ли аналогичная дотация в этом году, пока не сообщалось.

Педагогический форум в Железнодорожном
Фото: Педагогический форум в Железнодорожном/Медиасток.рф

Также выплаты перед школой получают во Владимирской, Тюменской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Костромской, Курганской. Мурманской, Рязанской и других областях. Их размеры варьируются от 125 до 15 тысяч рублей.

Другие виды поддержки

Некоторым категориям граждан государство помогает и на федеральном уровне.

Материнский капитал

Если у семьи остался неистраченный остаток маткапитала, то его можно получить в виде единовременной выплаты. Сумма не должна превышать 10 тысяч рублей.

Те, кому доступна эта услуга, будут получать соответствующие извещения от Соцфонда.

Торжественная линейка в День знаний в Гимназии им. Е. Примакова
Фото: Торжественная линейка в День знаний в Гимназии им. Е. Примакова/Медиасток.рф

Социальный контракт

Если у одного из родителей доход ниже прожиточного минимума в регионе, то ему доступна функция заключения соцконтракта с соцслужбами.

В договоренность входит различная помощь, в том числе финансовая. Взамен гражданин обязан предпринимать шаги к улучшению своего материального положения. Обычно такой договор длится от трех до 12 месяцев.

Акция «Собери ребенка в школу»

В 2025 году в России действует акция «Собери ребенка в школу». Она помогает малоимущим, многодетным и семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, поддержку получают дети из семей участников СВО и новых регионов.

Желающие и организации могут принести купленные школьные вещи и принадлежности для перечисленных категорий граждан. В этом году сборы проходят с 16 июля по 15 августа.

Девушка делает записи в тетради
Фото: Девушка делает записи в тетради/Медиасток.рф

Как и где оформить пособия на школьника

Если гражданину положены какие-либо виды выплат, то узнать об этом он сможет в МФЦ или на портале госуслуг, прийти в местную администрацию или отделение соцзащиты.

Далее следует подать заявку на получение пособия, если это необходимо. К заявлению, скорее всего, попросят приложить пакет документов. Обычно он включает в себя:

Следующий шаг — ожидание выплаты. Как правило, деньги зачисляют в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления: 10 из них уйдут на рассмотрение, еще пять — на перевод средств. Если этого не произошло, можно обратиться в уполномоченный орган повторно, чтобы исправить ошибку.

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