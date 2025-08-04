Сегодня 13:19 Чек-лист для родителей к 1 сентября. Как получить все выплаты на ребенка-школьника Стало известно, сколько могут получить родители к 1 сентября в 2025 году 0 0 0 Фото: А. Ю. Воробьев в Дубровицкой школе / Медиасток.рф Общество

1 сентября

Школьники

На дворе август — пора активной подготовки детей к школе. Для родителей это время финансово непростое — не у всех есть возможность выложить круглую сумму, чтобы оплатить все нужды своего чада: учебники, школьную форму, канцелярию, обувь. А если детей несколько и они посещают спортивные секции, то это становится буквально головной болью. 360.ru напомнил, кому и какие выплаты положены к 1 сентября в 2025 году, бывают ли федеральные единоразовые выплаты и как их получить.

Единоразовая федеральная выплата родителям школьников перед 1 сентября Сейчас в России нет единой разовой выплаты на школьника перед 1 сентября. Однако депутаты Госдумы направили соответствующее предложение на рассмотрение. Согласно инициативе, она составит 17 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Пособие получат родители перед 1 сентября автоматически. Авторами законопроекта выступили глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и глава комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. В документе прописали следующие пункты: выплату сможет получить один из кровных родителей, опекун, усыновитель или попечитель, который постоянно проживает на территории России;

пособие будут выделять на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. При этом ему должно исполниться шесть лет до 1 сентября;

Фото: День знаний в гимназии № 17 Королева / Медиасток.рф

мера распространится и на школьников-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет;

выплата должна быть равна прожиточному минимуму в России;

Интересно В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных граждан равен 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250, детей — 17 201. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособных граждан равен 19 329 рублей, пенсионеров — 15 250, детей — 17 201.

финансовая помощь от государства будет предоставляться ежегодно перед началом нового учебного года. При этом порядок получения пособия пока не обсуждался. Сам законопроект остается лишь предложением, которое еще не утвердили на государственном уровне.

Фото: Сергиево-Посадский физико-математический лицей / Медиасток.рф

Региональные выплаты для школьников в 2025 году Однако родители школьников могут получить помощь в регионах. Москва В столице пособия выделяют многодетным и малообеспеченным семьям, родителям детей с особенностями. В 2025 году на каждого ребенка можно получить 13 300 рублей. Помимо этого, следует запросить компенсацию стоимости школьной формы один раз в год. Для этого подать заявку на сайте mos.ru. Сиротам-выпускникам московских школ единоразово выплачивают по 31 800 рублей каждому. Для этого нужно подать заявление через городской портал. Подмосковье В Московской области пособие платят родителям детей с ограничениями по здоровью по 13 тысяч рублей. Регион помогает и многодетным: По три тысячи рублей на ребенка выделяют родителям с достаточным доходом;

По семь тысяч — малоимущим. Все выплаты перечисляют льготным категориям граждан автоматически. Подмосковье предоставляет школьникам подарочные наборы. В них входит рюкзак, канцелярия, образовательные материалы. Подарок могут получить дети из малоимущих семей, обратившись к администрации школы. Набор с принадлежностями для учебы выдадут в период с 10 августа до 1 октября 2025 года.

Фото: Школьники на перемене / Медиасток.рф

Санкт-Петербург В Северной столице помощь получают малоимущие семьи с детьми. Каждый год это разные суммы. В 2025-м пособие выплатят родителям детей от семи до 16 лет (или 18, если ребенок продолжил учебу в школе): 1289 рублей , если воспитывают в малообеспеченной семье;

1864 рубля на ребенка из неполной семьи или семьи военнослужащего. Пособие требуется подтверждать ежегодно через портал госуслуг, городскую администрацию или МФЦ. Ленинградская область В регионе можно компенсировать часть затрат на форму и учебники один раз в год — максимум 4351 рубль. Для получения единовременного пособия следует обратиться в Центр соцзащиты населения Ленобласти. Кроме того, в прошлом году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выплатили по 10 тысяч рублей на ребенка до 18 лет. Будет ли аналогичная дотация в этом году, пока не сообщалось.

Фото: Педагогический форум в Железнодорожном / Медиасток.рф

Также выплаты перед школой получают во Владимирской, Тюменской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Иркутской, Костромской, Курганской. Мурманской, Рязанской и других областях. Их размеры варьируются от 125 до 15 тысяч рублей. Другие виды поддержки Некоторым категориям граждан государство помогает и на федеральном уровне. Материнский капитал Если у семьи остался неистраченный остаток маткапитала, то его можно получить в виде единовременной выплаты. Сумма не должна превышать 10 тысяч рублей. Те, кому доступна эта услуга, будут получать соответствующие извещения от Соцфонда.

Фото: Торжественная линейка в День знаний в Гимназии им. Е. Примакова / Медиасток.рф

Социальный контракт Если у одного из родителей доход ниже прожиточного минимума в регионе, то ему доступна функция заключения соцконтракта с соцслужбами. В договоренность входит различная помощь, в том числе финансовая. Взамен гражданин обязан предпринимать шаги к улучшению своего материального положения. Обычно такой договор длится от трех до 12 месяцев. Акция «Собери ребенка в школу» В 2025 году в России действует акция «Собери ребенка в школу». Она помогает малоимущим, многодетным и семьям с детьми-инвалидами. Кроме того, поддержку получают дети из семей участников СВО и новых регионов. Желающие и организации могут принести купленные школьные вещи и принадлежности для перечисленных категорий граждан. В этом году сборы проходят с 16 июля по 15 августа.

Фото: Девушка делает записи в тетради / Медиасток.рф

Как и где оформить пособия на школьника Если гражданину положены какие-либо виды выплат, то узнать об этом он сможет в МФЦ или на портале госуслуг, прийти в местную администрацию или отделение соцзащиты. Далее следует подать заявку на получение пособия, если это необходимо. К заявлению, скорее всего, попросят приложить пакет документов. Обычно он включает в себя: копию паспорта родителя или опекуна;

копию свидетельства о рождении ребенка;

справку из школы;

справку об инвалидности при наличии;

справку о статусе многодетной семьи;

справку о доходах и другие документы. Следующий шаг — ожидание выплаты. Как правило, деньги зачисляют в течение 15 рабочих дней с момента получения заявления: 10 из них уйдут на рассмотрение, еще пять — на перевод средств. Если этого не произошло, можно обратиться в уполномоченный орган повторно, чтобы исправить ошибку.