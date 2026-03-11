Как получить родовой сертификат и зачем он нужен: главные условия в 2026 году
Юрист Кубасова объяснила, можно ли обналичить родовой сертификат в 2026 году
Родовой сертификат — один из главных документов будущей мамы, который открывает доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию во время беременности, родов и первого года жизни ребенка. Его не нужно носить с собой — в 2026 году он существует только в электронном виде. Кто может оформить документ и как это сделать — в материале 360.ru.
Что такое родовой сертификат
Родовой сертификат — это документ государственной программы, который позволяет оплачивать медицинские услуги, оказанные женщине во время беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. Его выдают бесплатно.
За будущей матерью оставляют выбор женской консультации и роддома.
В 2026 году стоимость родового сертификата составляет 12 тысяч рублей:
- четыре тысячи из них получает женская консультация, в которой женщина наблюдается во время беременности;
- шесть тысяч из них идет родильному дому за медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период;
- остальные две тысячи перечисляют детской поликлинике, где наблюдают ребенка в первые месяцы его жизни — до года.
«Сумма 12 тысяч рублей — это общий размер средств по сертификату, а не ежемесячная выплата», — рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.
Как получить родовой сертификат
С 1 июля 2021 года родовой сертификат формируется только в электронном виде. Это значит, что беременной не нужно предоставлять бумажные талоны в медицинские организации. Все данные о будущей маме и малыше хранятся в информационной базе.
Сертификат сформируется автоматически после того, как женщина встанет на учет в женской консультации. Если она наблюдается в двух медучреждениях, средства по сертификату перечислят той организации, куда беременная обратилась раньше.
Для первого обращения в женскую консультацию по месту прописки или пребывания понадобятся следующие документы:
- паспорт или иное удостоверение личности;
- полис ОМС;
- СНИЛС.
Интересно
Если какого-то из документов нет, сертификат все равно оформят, но в графе с ним укажут причину, почему бумага отсутствует.
При поступлении в роддом будет достаточно назвать номер СНИЛС — система автоматически найдет родовой сертификат.
Другие нюансы оформления документа:
- Если женщина наблюдается в женской консультации менее 12 недель, медучреждение не получит средств по родовому сертификату;
- Если женщина наблюдается в платной клинике, а рожать собирается в государственном учреждении, родовой сертификат сформируется уже в роддоме;
- Если гражданка усыновила ребенка в возрасте до трех лет, родовой сертификат сформируется в детской поликлинике, где будут наблюдать малыша;
- Если во время родов женщина или ребенок умрет, роддом или перинатальный центр не получит средств по родовому сертификату;
- Воспользоваться родовым сертификатом не получится, если ребенка поставили на учет после трех месяцев рождения. Это может произойти, если будущая мама наблюдалась во время беременности и рожала в платных клиниках.
Найти родовой сертификат можно на портале госуслуг. Он находится в разделе «Документы», далее — «Семья и дети». Также можно найти документ в личном кабинете Фонда социального страхования.
Популярные вопросы о родовом сертификате
На самые распространенные вопросы о родовых сертификатах 360.ru ответила юрист Наталья Кубасова.
Далее — ее прямая речь.
Сколько родовых сертификатов положено женщине с многоплодной беременностью?
Женщине выдается один родовой сертификат, независимо от того, сколько детей она ждет. Это связано с тем, что документ предназначен для оплаты медицинской помощи и родов, который выдают на имя будущей мамы.
Выдают ли такой сертификат иностранным гражданкам?
Женщины-иностранки могут получить родовой сертификат, если они имеют полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и право на получение медицинской помощи в России. Обычно для его оформления требуется документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС.
Можно ли обналичить родовой сертификат?
Женщина не получает деньги на руки — средства перечисляются напрямую медицинским учреждениям через систему ОМС. По этой причине обналичить родовой сертификат нельзя. Это не денежная выплата, а инструмент финансирования медицинских организаций.
Можно воспользоваться сертификатом в платной клинике или роддоме?
Использовать родовой сертификат можно только в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС. Это чаще всего государственные клиники, но и частные медицинские организации могут принимать сертификат, если участвуют в системе обязательного медицинского страхования.