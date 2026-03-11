Как получить родовой сертификат и зачем он нужен: главные условия в 2026 году

Юрист Кубасова объяснила, можно ли обналичить родовой сертификат в 2026 году

Можно воспользоваться сертификатом в платной клинике или роддоме?

Родовой сертификат — один из главных документов будущей мамы, который открывает доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию во время беременности, родов и первого года жизни ребенка. Его не нужно носить с собой — в 2026 году он существует только в электронном виде. Кто может оформить документ и как это сделать — в материале 360.ru.

Что такое родовой сертификат

Родовой сертификат — это документ государственной программы, который позволяет оплачивать медицинские услуги, оказанные женщине во время беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. Его выдают бесплатно.

За будущей матерью оставляют выбор женской консультации и роддома.

В 2026 году стоимость родового сертификата составляет 12 тысяч рублей:

четыре тысячи из них получает женская консультация, в которой женщина наблюдается во время беременности;

шесть тысяч из них идет родильному дому за медицинскую помощь во время родов и в послеродовой период;

остальные две тысячи перечисляют детской поликлинике, где наблюдают ребенка в первые месяцы его жизни — до года.

«Сумма 12 тысяч рублей — это общий размер средств по сертификату, а не ежемесячная выплата», — рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.