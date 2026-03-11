Как получить родовой сертификат и зачем он нужен: главные условия в 2026 году

Юрист Кубасова объяснила, можно ли обналичить родовой сертификат в 2026 году

West Coast Surfer/moodboard
Фото: West Coast Surfer/moodboard/www.globallookpress.com
Сколько родовых сертификатов положено женщине с многоплодной беременностью?
Выдают ли такой сертификат иностранным гражданкам?
Можно ли обналичить родовой сертификат?
Можно воспользоваться сертификатом в платной клинике или роддоме?

Родовой сертификат — один из главных документов будущей мамы, который открывает доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию во время беременности, родов и первого года жизни ребенка. Его не нужно носить с собой — в 2026 году он существует только в электронном виде. Кто может оформить документ и как это сделать — в материале 360.ru.

Что такое родовой сертификат

Родовой сертификат — это документ государственной программы, который позволяет оплачивать медицинские услуги, оказанные женщине во время беременности, родов и наблюдения ребенка в первый год жизни. Его выдают бесплатно.

За будущей матерью оставляют выбор женской консультации и роддома.

В 2026 году стоимость родового сертификата составляет 12 тысяч рублей:

«Сумма 12 тысяч рублей — это общий размер средств по сертификату, а не ежемесячная выплата», — рассказала 360.ru юрист, преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.

Копилка с деньгами
Фото: Копилка с деньгами/Медиасток.рф

Как получить родовой сертификат

С 1 июля 2021 года родовой сертификат формируется только в электронном виде. Это значит, что беременной не нужно предоставлять бумажные талоны в медицинские организации. Все данные о будущей маме и малыше хранятся в информационной базе.

Сертификат сформируется автоматически после того, как женщина встанет на учет в женской консультации. Если она наблюдается в двух медучреждениях, средства по сертификату перечислят той организации, куда беременная обратилась раньше.

Для первого обращения в женскую консультацию по месту прописки или пребывания понадобятся следующие документы:

Интересно

Если какого-то из документов нет, сертификат все равно оформят, но в графе с ним укажут причину, почему бумага отсутствует.

При поступлении в роддом будет достаточно назвать номер СНИЛС — система автоматически найдет родовой сертификат.

Другие нюансы оформления документа:

Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ)
Фото: Операционная Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского (МОНИИАГ)/Медиасток.рф

Найти родовой сертификат можно на портале госуслуг. Он находится в разделе «Документы», далее — «Семья и дети». Также можно найти документ в личном кабинете Фонда социального страхования.

Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»
Фото: Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф

Популярные вопросы о родовом сертификате

На самые распространенные вопросы о родовых сертификатах 360.ru ответила юрист Наталья Кубасова.

Далее — ее прямая речь.

Сколько родовых сертификатов положено женщине с многоплодной беременностью?

Женщине выдается один родовой сертификат, независимо от того, сколько детей она ждет. Это связано с тем, что документ предназначен для оплаты медицинской помощи и родов, который выдают на имя будущей мамы.

Выдают ли такой сертификат иностранным гражданкам?

Женщины-иностранки могут получить родовой сертификат, если они имеют полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и право на получение медицинской помощи в России. Обычно для его оформления требуется документ, удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС.

Можно ли обналичить родовой сертификат?

Женщина не получает деньги на руки — средства перечисляются напрямую медицинским учреждениям через систему ОМС. По этой причине обналичить родовой сертификат нельзя. Это не денежная выплата, а инструмент финансирования медицинских организаций.

Можно воспользоваться сертификатом в платной клинике или роддоме?

Использовать родовой сертификат можно только в медицинских учреждениях, работающих в системе ОМС. Это чаще всего государственные клиники, но и частные медицинские организации могут принимать сертификат, если участвуют в системе обязательного медицинского страхования.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте