Как получить 3-НДФЛ в 2026 году: кто и когда должен отчитаться о доходах

НДФЛ — налог на доходы физических лиц в России. Именно его удерживают из зарплаты. Сумма рассчитывается по прогрессивной шкале: чем больше доход, тем выше ставка. С 1 февраля 2026 года действует обновленная форма налоговой декларации 3-НДФЛ, она применяется для отчетности за 2025 год. Кто, когда и как должен предоставить декларацию — в материале 360.ru.

Что изменилось в новой декларации 3-НДФЛ Форма, формат и порядок подачи справки 3-НДФЛ изменились, теперь за 2025 год нужно подать документ в обновленном виде. Во-первых, структура декларации учитывает новые ставки НДФЛ и налоговые базы. В результате исключили устаревшие сроки, вместо них добавили новые, позволяющие более точно рассчитать налог. Во-вторых, количество кодов увеличилось с 25 до 43, в том числе на выплаты от майнинга и купли-продажи цифровых валют.

Интересно Изменения коснулись и второго раздела декларации — там сократили число полей для расчета налоговой базы. Появились новые строчки для возврата денег, где теперь нужно указывать номер счета или платежной карты.

Открыли специальные коды способов подачи декларации: через телекоммуникационные каналы связи (ТКС), личный кабинет налогоплательщика и многофункциональные центры.

В рамках имущественных отношений тоже есть изменения: появились позиции для долей в праве собственности на жилые дома, квартиры, комнаты и участки. Состав приложений к декларации расширили, включили вычеты на долгосрочные сбережения, доходы от дарения имущества и уступки прав. Требования для подачи декларации в XML-формате с электронной подписью уточнили — это облегчает процесс электронного документооборота и делает его более безопасным.

Сроки подачи 3-НДФЛ в 2026 году Сроки подачи декларации 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля 2026 года. Это ограничение не распространяется на декларации, представленные только с целью получения налоговых вычетов. Их можно направить в течение всего года. Оплатить начисленный по декларации НДФЛ налог надо до 15 июля 2026 года.

Как подать декларацию 3-НДФЛ Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно: онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

через портал «Госуслуги»;

лично в налоговом органе по месту учета (адрес и точное время работы можно узнать в региональном разделе «Контакты»);

в МФЦ (в том числе через представителя по доверенности);

по почте ценным письмом с описью вложения.

В каких случаях нужно отчитаться о доходах Отчитаться о доходах необходимо, если: продали недвижимость, находившуюся в собственности меньше минимального срока владения (обычно три-пять лет);

получили в дар недвижимость, транспорт, акции или доли от лиц, не являющихся близкими родственниками;

выиграли (в лотерею, тотализатор и так далее) свыше 15 тысяч рублей;

сдавали имущество в аренду;

получали доход от зарубежных источников.

Задекларировать доход и уплатить с него налог необходимо, когда агент не удержал НДФЛ и не сообщил об этом. «Если же налоговый агент выполнил свою обязанность, то плательщику направят уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2026 года», — сообщили на сайте ФНС. Декларацию также должны сдать индивидуальные предприниматели, частные нотариусы и адвокаты. При совокупном доходе свыше 2,4 миллиона рублей включается прогрессивная шкала налогообложения.

Кто может не подавать 3-НДФЛ в 2026 году Декларацию 3-НДФЛ нужно подавать не всегда и не всем. Это касается тех, кто: продали недвижимость на сумму до одного миллиона рублей или имущество, владение которым превышало минимальный срок. Это могут быть жилой дом, квартира, комната, садовый домик или земельный участок;

продали другое имущество, машину, гараж, к примеру, на сумму до 250 тысяч рублей или имущество, владение которым превышало минимальный срок. Подавать декларацию не нужно семьям с двумя и более детьми, если их доход от продажи жилья освобожден от НДФЛ.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ Бланк декларации 3-НДФЛ заполняется поэтапно. В него входят два основных раздела и приложения. Как заполнять: 1. Титульный лист. Укажите год, за который предоставляется отчет, данные паспорта, включая прописку, и код налоговой инспекции, куда отправится декларация. 2. Раздел № 1. Здесь напишите сумму рассчитанного налога, которая определяется на основе данных из второго раздела. 3. Раздел № 2. Перечислите все ваши доходы, полученные в отчетный период, исключая те, по которым НДФЛ удержал работодатель или налоговый агент (например, банк по депозитным процентам). Также укажите сумму налоговых вычетов, которые вы можете использовать для уменьшения налогооблагаемой базы. Рассчитайте налоговую базу как «сумма доходов минус сумма налоговых вычетов» и умножьте на актуальную налоговую ставку для исчисления налога. Подробная инструкция есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы.