Сегодня 17:00 Как победить страх пляжа и какой купальник выбрать, чтобы чувствовать себя уверенно Психолог Абашин объяснил, почему даже стройные люди часто боятся пляжей 0 0 0 Фото: Пляж у Мещерского пруда в Одинцово / Медиасток.рф Общество

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Лето в разгаре, а значит, скоро миллионы людей столкнутся с привычной тревогой перед зеркалом в примерочной: «А как я выгляжу в купальнике?». Даже при объективно хорошей фигуре это может испортить отдых. 360.ru выяснил, как быстро успокоиться прямо перед выходом на пляж и какие купальники в летнем сезоне — 2026 будут главным трендом и антитрендом.

Почему люди стесняются своего тела в купальнике Подобный страх может быть вызван психическим отклонением или когнитивным искажением, рассказал 360.ru психолог и когнитивно-поведенческий терапевт Анатолий Абашин. «Если говорить о психическом отклонении, то это относится к дисморфофобии, когда человек специально и целенаправленно выискивает в себе какие-то изъяны, хотя он соответствует стандартам красоты. Такое часто бывает, когда в детстве критиковали, были насмешки сверстников, издевательства», — объяснил эксперт. Когнитивное искажение появляется из-за несправедливого сравнения. Например, девушка может сравнивать себя с Анджелиной Джоли. Но это некорректно, потому что у голливудской дивы другие возможности, генетика. Это завышенный стандарт, из-за чего создается ощущение, что женщина просто ничтожество. По этой причине люди часто испытывают стресс в самых обычных ситуациях. Абашин подчеркнул: это проблемы самооценки и видения. Когда люди говорят, что плохо живут, им справедливо отвечают: посмотри, как живут дети в Африке. Это работает и наоборот: часто люди не сравнивают себя с усредненным человеком — с похожим финансовым состоянием, телом и возможностями. Как правило, это либо абсолютная красота, либо абсолютное уродство.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Нужно стараться возвращать себя с небес на землю. Думать, что вот такое телосложение с рождения, вот такая генетика, родители. И далее работать уже с этим», — отметил психолог. Как перестать себя стесняться прямо сейчас Абашин признает: чтобы научиться так мыслить, следует потратить много времени работу со специалистом или с самим собой. А что делать, если ты уже стоишь в примерочной в купальнике и боишься выйти на пляж, потому что думаешь, что ты какой-то не такой? Психолог посоветовал напомнить себе, что людям вокруг все равно на других. «Надо понять, что всем плевать. Вот вообще всем. Если кто-то и обратил внимание на человека, то заострит на этом свое внимание на пять секунд и не более. Никто не будет осуждать, потому что у всех свои дела и заботы. Более того, все сосредоточены на том, как их тела выглядят в этих купальниках и плавках», — объяснил эксперт. Еще один прием: побыстрее зайти в воду. Психолог порекомендовал посчитать про себя «три, два, один» и окунуться. После этого человека в купальнике на пляже как бы уже нет.

Фото: Пляж на Борисовских прудах / Медиасток.рф

Иногда при подобном стрессе помогают дыхательные практики. Самая простая заключается в следующем: сделать вдох на четыре счета, задержать дыхание на четыре, после выдохнуть тоже на «один, два, три, четыре», затем снова задержать дыхание. Если трудно до четырех, можно дышать на два счета. Упражнение поможет даже в том случае, если человека охватила паника или мандраж. «Еще один прием: почувствовать под собой опору. Нужно встать ногами, прямо чувствовать полностью, как пальцы и пятки касаются земли или песка, и сосредоточиться на этом чувстве», — объяснил психолог. Иногда помогают всем привычные хитрости — купить закрытый купальник или накинуть парео. Если человек чувствует себя в этом более уверенно, ему это кажется эстетичнее, то, как говорится, все средства хороши. «Иногда достаточно перестать себя сравнивать с другими. Ну как можно сравнить себя с человеком, который пашет в зале? А вы не пашете, потому что нет финансовой возможности, нет зала рядом, просто нет желания — всякое ведь бывает. Конечно, это вопрос самооценки и принятия себя», — отметил Абашин.

Фото: Медиасток.рф

Речь не о токсичном бодипозитиве, уточнил эксперт, когда люди с лишним весом и проблемами со здоровьем внушают себе, что у них все нормально. Чаще всего это ширма, чтобы защититься от осуждения окружающих. А причина такого состояния лежит где-то глубже: заедание проблем, невозможность следить за питанием или человек просто махнул на себя рукой. «Я не буду агитировать всех ходить к психологу и заниматься собой. Но чем больше у меня практики и опыта, тем больше я понимаю, что работа со специалистом сегодня — это как почистить зубы. Благодаря этому слетает множество стереотипов, появляется душевное спокойствие, если хотите, „гигиена“ головы», — объяснил психолог. Какие купальники самые модные летом-2026 Почувствовать себя более уверенно поможет и сам купальный костюм: модный и хорошо сидящий. В этом году этот элемент гардероба перестал быть только пляжной одеждой — теперь это часть полноценного летнего образа. Все чаще его выбирают не по принципу удобства, а как своебразное модное заявление, рассказала 360.ru дизайнер и основатель собственного бренда Анна Скороходова. «Люди смотрят, как купальник будет смотреться на фото, как сочетается с пляжной одеждой: парео, рубашкой, широкополой шляпой. Сегодня купальник стал самостоятельным модным элементом, который может работать как готовый образ», — объяснила эксперт.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В этом сезоне актуальны минималистичные купальники с правильной посадкой, которые создают чистые линии и красивые пропорции. Зачастую такие модели делают из плотной ткани. «Популярны глубокие, но не вульгарные оттенки: шоколадный, молочный, графитовый, сапфировый. Девушки, которые любят привлекать внимание, могут попробовать модные этим летом красный, апельсиновый, сливочный цвета. А оливковый, как всегда, красиво смотрится на загоревшей коже», — рассказала Скороходова. Второй тренд — ретро-настроение. Как правило, такие купальники выделяются принтами: горох, полоска. Также важна высокая посадка — она создает впечатление, что купальник видели где-то в старых фильмах о курортах. «Среди декоративных элементов плавательных костюмов в винтажном стиле я могу отметить контрастную окантовку, фактурные ткани, драпировки, сжатые материалы и рельефные текстуры», — отметила дизайнер. Еще один тренд — спортивная эстетика. Это модели с лаконичными линиями, топами-бра, рашгардами и в мелкую сеточку-антизагар. В таких моделях можно не только лежать у бассейна, но и заниматься спортом: кататься на сапе, двигаться, играть в пляжный волейбол.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Тренды в слитных купальниках летом-2026 Слитный купальник сам по себе сегодня в тренде. Самые модные — модели с квадратным вырезом, асимметрией на одно плечо, открытой спиной, мягкими вырезами по бокам и деликатной драпировкой в зоне талии. «Слитный купальник не должен выглядеть как утягивающее белье. Он должен подчеркивать фигуру, но не утягивать ее агрессивно. Сегодня в моде естественная привлекательность, то есть не когда все открыто, а когда есть архитектура, линия и силуэт», — объяснила дизайнер. По этой причине выигрышно будут смотреться слитные купальники с поясом, контрастным кантом, с эффектом боди. Такой элемент одежды будет легко вписать в повседневный аутфит, например с широкими льняными брюками, юбкой, рубашкой, что позволит после пляжа сразу пойти, например, в кафе или по делам.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Какие купальники вышли из моды и стали антитрендом Сегодня очень современно смотрятся принты горох, зебра, крупная полоска, однако важно, чтобы они были графичными, а не хаотичными — это уже антитренд. Также этим летом уже не модно выходить в слишком нарядных купальниках: со множеством страз, кислотных цветов, с завязками и чрезмерными вырезами.

Интересно Если купальный костюм больше похож на наряд для фотосессии, значит, его лучше пока оставить дома, объяснила Скороходова.

Уже устарели модели с активным пуш-апом, жесткими чашечками в зоне декольте и любыми очевидными попытками сделать тело лучше. «Купальник не должен спорить с фигурой, какой бы она ни была. Сейчас в моде естественная линия тела, которая достигается за счет хорошей ткани и правильной посадки», — отметила эксперт. Кроме того, устарели игровые модели, которые были популярны несколько лет назад: мини-бикини, неоновые купальники, обилие цепочек, вырезов. «В 2026 году мода стала более взрослой. Сексуальность, конечно, осталась, но она стала более умной, эстетичной и визуально дорогой. Мой совет — выбирать не модный купальник, а тот, в котором человек чувствует себя уверенно. Как правило, это достигается благодаря правильной посадке. Поэтому лучше купить один качественный, который будет сидеть хорошо, чем держать пять-шесть посредственных», — порекомендовала Скороходова. В этом случае, добавила дизайнер, купальник прослужит своей хозяйке не один сезон и всегда будет смотреться актуально.