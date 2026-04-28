28 апреля 2026 20:21 Спилить нельзя помиловать: как определить потенциально опасное дерево у себя во дворе? Общественник Бондарь объяснил, как определить аварийное дерево

Апрель преподнес жителям столичного региона «сюрприз» в виде снега и сильного ветра — из-за непогоды деревья рухнули в том числе на припаркованные авто. 360.ru выяснил, как заранее выявить аварийные насаждения, кто отвечает за спил деревьев и как правильно его организовать.

Как определить потенциально опасное дерево Существуют визуальные признаки, по которым можно заметить аварийное дерево. Речь идет о сильном наклоне ствола (более чем на 45-50 градусов) и нарушении корней. «Явно видно, что ствол дерева на более чем 45-50 градусов наклонен, либо мы невооруженным глазом видим обрыв корней и поднятие землеоснования. Такое тоже бывает. Еще один признак — это когда дерево полностью засохшее, либо есть крупные ветки, которые явно сухие, на них нет сейчас ни почек, ни распускающихся листьев. Это тоже признак аварийности», — рассказал 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Стоит обратить внимание на поражение коры или ее частичное отсутствие.

Последний заключительный признак — это дупло в дереве, большое, очевидно заметное невооруженным глазом, трещины, расколы на стволе дерева. Это тоже может быть признаком того, что дерево может не выдержать, например, снежную шапку, которая сейчас из-за погодных условий возникла. Дмитрий Бондарь

Кто должен следить за аварийными деревьями во дворах Задача отслеживать аварийные деревья и организация их дальнейшего спила лежит на управляющей компании или ТСЖ. «Такие организации должны проводить регулярные осмотры, чтобы оперативно выявлять опасные деревья. Как правило, они должны проверять не менее двух раз в год, как раз весной и осенью», — отметил Бондарь.

По его мнению, такой мониторинг должен осуществляться еженедельно. «Например, когда дворник убирает территорию, он может вовремя заметить дерево, которое подсыхает, какое-то повреждение на корнях и так далее. Если дерево обнаружили, сначала составляется акт осмотра, далее путем взаимодействия с муниципалитетом управляющая организация должна получить порубочный билет, потому что просто так дерево в наших реалиях нельзя срубить», — уточнил эксперт. Порубочный билет — это разрешение от города на спил дерева. В документе указывают сроки, когда опасное насаждение необходимо устранить.

Если дерево грозит упасть прямо сейчас, его должны огородить и спилить в приоритетном порядке. Кратко так: отвечает управляющая организация. Помимо того, что два раза в год они должны плановый осмотр проводить, в том числе и при уборке территории, должны обращать внимание на потенциально опасные деревья. Это не должно быть неприятной неожиданностью. Дмитрий Бондарь

Куда и как обратиться при обнаружении опасного дерева Каждый собственник может влиять на общедомовое имущество, в том числе на территорию, напомнил Бондарь. «Если вдруг вы заметили потенциально опасное дерево, вы можете самостоятельно подать заявку в управляющую компанию, например, через приложение „Госуслуги Дом“, и запустить цепочку, которая приведет к тому, что если дерево действительно опасно, оно может вот-вот упасть, его спиливают», — объяснил он.

Объединяться с соседями в таком случае необязательно.

Потому что как собственник вы в том числе отвечаете за сохранность общедомового имущества, должны к нему хорошо относиться и помогать организациям, которые обслуживают его, вовремя замечать потенциально опасные деревья в данном случае. Вас ничто не ограничивает это сделать самостоятельно. И все сервисы государственные для этого есть. Дмитрий Бондарь

Какие деревья должны расти во дворах В России существуют санитарные нормы по высаживанию деревьев во дворах, рассказал Бондарь. «От стен жилого дома должно быть не менее пяти метров до ствола дерева, чтобы не нарушать инсоляцию. Инсоляция — это попадание солнечного света в квартиру не менее нескольких часов. У деревьев есть корни, они могут дойти до фундамента и начинать его разрушать», — подчеркнул специалист. Некоторые требования связаны с подземными коммуникациями. «Дистанции прописаны в санитарных нормах, их просто надо соблюдать», — рекомендовал эксперт.

Посадка высоких деревьев может перекрывать жильцам доступ к солнечному свету, поэтому в большинстве случаев лучше отдавать предпочтение низкорослым насаждениям. «Мне кажется, высокие березы, сосны хорошо наблюдать в парках, в специальных местах, а не рядом с многоквартирными домами. Бывают такие ситуации, когда вроде дерево красивое, соблюдаются нормы, но у человека просто аллергия на цветение. И он весной, когда природа просыпается, просто изнемогает от аллергии. Мне кажется, высоким деревьям место в парках. Это только мое мнение, но я бы к этому склонялся. А небольшие кусты, низкорослые деревья — это здорово и красиво около многоквартирных домов», — считает Бондарь.

Что делать в случае нарушения санитарных норм Жителям стоит обратить внимание на организацию места для парковок. Если они расположены с нарушением санитарных норм, следует выйти на диалог с управляющей организацией, советом или председателем дома.

Предложить какие-то свои варианты, которые вы видите, либо запросить такие варианты от управляющей организации, потому что они обязаны следить за состоянием не только дома, но и территории, которая рядом. Это и парковочные места, и детские площадки. Мне кажется, добросовестные организации заинтересованы в предложениях от самих жителей, чтобы не выдумывать правила проживания, чтобы запрос исходил от самих людей. Дмитрий Бондарь

Обращение подается в свободной форме, это также можно сделать через государственные сервисы — ГИС ЖКХ или «Госуслуги Дом». Если человек не является собственником, а проживает в арендованной квартире или у родственников, он может получить гостевой доступ через «Госуслуги» или доверенность от владельца жилья. Но в таком случае подавать заявку лучше с компьютера или ноутбука, так как в мобильном приложении урезан функционал, посоветовал Бондарь.