Санкционочка подъехала, или Как не усидеть на двух стульях

Санкционная политика западных стран вызывает если не изумление, то как минимум удивление. По какому принципу в ЕС и Северной Америке ищут кандидатуры, против которых вводят запретительные меры? Что многие из тех, кто реально подпал под санкции, могут сделать плохого — или уже сделали — для Запада?

Например, в свежем санкционном списке Евросоюза оказался юморист Михаил Галустян. Тут, конечно, хочется процитировать фрезеровщика Ивана Дулина из скетчкома «Наша Russia»: «Вот оно че, Михалыч!» Вероятно, Галустян собирался засмешить европейцев до смерти.

Также в санкционном списке оказалась телеведущая Юлия Барановская, которая, вероятно, представляет угрозу не меньше, чем российские шпионы в Солсбери.

Не подумайте, что я упражняюсь в сарказме или иронии. Ведь эта санкционная возня действительно смешна и нелепа. Как, например, реагировать на то, что в списке от ЕС оказались военные Корейской народной армии?

Да, да, теперь, к примеру, начальник Главного разведывательного управления КНРДР Ли Чхан Хо под европейскими санкциями. До этого, вероятно, северокорейский генерал с максимальным допуском секретности разъезжал по Европе, снимая ремейк на отличное кино «Залечь на дно в Брюгге».