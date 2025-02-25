Санкционочка подъехала, или Как не усидеть на двух стульях
Санкционная политика западных стран вызывает если не изумление, то как минимум удивление. По какому принципу в ЕС и Северной Америке ищут кандидатуры, против которых вводят запретительные меры? Что многие из тех, кто реально подпал под санкции, могут сделать плохого — или уже сделали — для Запада?
Например, в свежем санкционном списке Евросоюза оказался юморист Михаил Галустян. Тут, конечно, хочется процитировать фрезеровщика Ивана Дулина из скетчкома «Наша Russia»: «Вот оно че, Михалыч!» Вероятно, Галустян собирался засмешить европейцев до смерти.
Также в санкционном списке оказалась телеведущая Юлия Барановская, которая, вероятно, представляет угрозу не меньше, чем российские шпионы в Солсбери.
Не подумайте, что я упражняюсь в сарказме или иронии. Ведь эта санкционная возня действительно смешна и нелепа. Как, например, реагировать на то, что в списке от ЕС оказались военные Корейской народной армии?
Да, да, теперь, к примеру, начальник Главного разведывательного управления КНРДР Ли Чхан Хо под европейскими санкциями. До этого, вероятно, северокорейский генерал с максимальным допуском секретности разъезжал по Европе, снимая ремейк на отличное кино «Залечь на дно в Брюгге».
В Северной Америке тоже балуются санкциями. Есть, например, свежий список от Канады. По идее, там должны быть не россияне, а американцы: и в первом ряду — Дональд Трамп после его-то заявлений.
Однако в списке Канады оказалась легендарная российская лыжница Елена Вяльбе. По ее собственному утверждению, она была в Канаде ровно один раз. Понятно, что санкционные взмахи шашкой касаются тех, кого западные структуры подозревают в поддержке российского правительства. Высказался вроде как за президента России, например, — и стал врагом.
Все так? Да не так! Потому что там, где дело касается денег, североамериканские деятели включают заднюю. Например, легендарный Александр Овечкин в социальной сети по-прежнему держит на аватаре свою фотографию с Владимиром Путиным.
И где же санкции против Великой Восьмерки? Их нет, поэтому Александр Михайлович в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» спокойно приезжает в канадский Эдмонтон, где кладет местной хоккейной команде (той самой, в которой играли легендарные Гретцки, Мессье, Курри, а сейчас блистают Макдэвид и Драйзайтль) три шайбы.
Но вот чье присутствие в санкционном канадском списке реально позабавило, так это журналиста Владимира Познера. Он, на секундочку, угодил туда вместе с российскими войсками РХБЗ. Владимир Владимирович, казалось, так ловко и старательно обходил все острые углы, не высказывался по «опасным» темам. О таких ловкачах говорят: «сидит на двух стульях». И вроде бы у Познера получалось лавировать, но нет. Западный молот бьет и по таким, как он, ударно: так, чтобы не надеялись вывернуться и поднять голову.
Пример Владимира Владимировича Познера — другим наука. Тем, кто считает, что получится пройти между струек дождя и не намочиться.
Нет, не удастся. Сторону выбрать все равно придется. Такие нынче времена!