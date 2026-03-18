Сегодня 02:27 Как не попасться на штраф по дороге на дачу? Топ-8 самых распространенных нарушений 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Штрафы

Отдых

Дети

Правила

Запреты

ГИБДД

Дороги

Музыка

Машины

Водители

Мусор

Реки

Открытие дачного сезона — это не только работа на огороде, но и долгожданный отдых на свежем воздухе, шашлыки, прогулки под звездами… Но для начала до дачи нужно без приключений доехать. Рассказываем, за что автомобилистам может грозить штраф по пути за город.

Грязные номера

Если грязь, летящая из-под колес, сделала номера автомобиля нечитаемыми, можно нарваться на штраф в 500 рублей. А если инспектор заподозрит, что вы специально скрываете их от камер (например, на улице тепло и сухо, а номера все равно залеплены грязью), придется заплатить уже пять тысяч или даже лишиться прав на срок до трех месяцев. Более вероятно, что водитель машины с запачканными номерами на первый раз отделается простым предупреждением, но искушать судьбу не стоит — следите за этим.

Стоянка на обочине

Если путь неблизкий, водителю может захотеться припарковаться и отдохнуть или перекусить. Но на скоростных трассах останавливаться можно только на специальных площадках. Если не соблюсти это правило, штраф составит 2,5 тысячи рублей.

Фото: РИА «Новости»

Перевозка габаритных грузов на крыше

Правила дорожного движения распространяются и на перевозку грузов на крыше автомобиля. Габариты не должны быть больше положенного, в противном случае они могут ухудшать видимость для водителя, заслонять номера и фары. Если инспекторы ДПС или камеры зафиксируют нарушение, можно «попасть» на 500 рублей.



Неправильная перевозка детей

Согласно недавно ужесточенным правилам, перевозка ребенка без специальных удерживающих устройств грозит штрафом в пять тысяч рублей (ранее сумма составляла три тысячи). Ребенка до семи лет необходимо перевозить в детском автокресле, с семи до 11 можно просто пристегивать ремнем безопасности на заднем сиденье. На переднем все равно понадобится кресло. Запрещается перевозить детей на руках. Младенца следует положить в автолюльку группы 0 или 0+.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look / www.globallookpress.com

Выброс мусора из окна машины

Перекусили в дороге? Не выкидывайте салфетки и фантики на обочину — вы не только загрязните окружающую среду, но и заплатите большой штраф. Согласно изменениям в статью 8.2 КоАП РФ, вступившим в силу в 2023 году, за выброс отходов придется заплатить от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Причем нарушение может зафиксировать не только инспектор, но и дорожная камера. А если попадетесь на нарушении повторно, сумма вырастет до 20–30 тысяч рублей.

Ребенок за рулем

В черте города такие нарушения редки, но на проселочных дорогах, где машин обычно мало, родители могут позволить несовершеннолетнему сыну или дочери попрактиковаться в вождении. Но обучение может обернуться для владельца автомобиля штрафом в 30 тысяч рублей. А если вдруг владельца не было в машине, ее могут вообще отправить на штрафстоянку.

Фото: Alexander Legky, Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Проезд по водоохранной зоне

По кошельку способна ударить даже простая автомобильная прогулка к реке или озеру. Выезд на территорию, где действует особый природоохранный режим, может повлечь за собой штраф в 4,5 тысячи рублей. Чаще всего о границах водоохранной зоны предупреждают указатели. Речь идет исключительно о дорогах без твердого покрытия — по асфальту возле рек и озер можно ездить без опаски.

Превышение скорости

Тут все очевидно, но упомянуть этот момент стоит ради любителей разогнаться на трассе.

Интересно Превышение на 60–80 километров грозит штрафом до 3750 рублей или даже лишением прав на срок от четырех до шести месяцев. Если вы попались на превышении скорости более чем на 80 километров в час, то заплатите 7,5 тысячи рублей либо лишитесь прав на полгода.

Повторное превышение в течение года в обоих случаях обернется штрафом на 7,5 тысячи, если зафиксировано камерой, или годом без прав, если вас остановил сотрудник ГИБДД.

На какие штрафы водитель может нарваться уже на даче?

По приезде на дачу тоже не стоит слишком уж расслабляться — есть нарушения, за которые могут оштрафовать и тут. Это не слишком распространенные случаи, но вероятность есть.

Неправильная парковка

Многие оставляют машины вблизи дачного участка, не зная, что на садовые некоммерческие товарищества распространяются все нормы федерального законодательства, в том числе запрет парковки на газоне. А это тоже грозит штрафом. К примеру, в Москве для физических лиц он составит пять тысяч рублей. Если автомобиль повредил газон или кустарник, могут оштрафовать дополнительно на 4,5 тысячи рублей.

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Громкая музыка из автомобиля ночью

Если соседи вызовут полицию, готовьтесь заплатить штраф: от одной до трех тысяч рублей. На всякий случай выясните временной интервал, в который необходимо соблюдать тишину в вашем регионе. Например, в Подмосковье это период с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздники.

Мойка автомобиля на участке или возле реки

Казалось бы, что такого в том, чтобы вымыть машину на собственном участке? Оказывается, это тоже наказуемо, ведь грязь и технические жидкости могут попасть в почву, причем у соседей тоже. Размер штрафа обычно составляет от трех до пяти тысяч, но варьируется в зависимости от субъекта РФ. А если попасться на мытье автомобиля возле реки или озера, могут выписать штраф на три-четыре тысячи.