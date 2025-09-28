Сегодня 16:30 Как навязанное перепотребление тормозит демографию Журналист Миронова: рожать мешают гонка за удовольствиями и гиперпотребление 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Государство уговаривает граждан рожать, а они откладывают детей на потом, потому что сейчас слишком много соблазнов: десятки стран с красочными пляжами, тонны удивительных гаджетов к покупке, сотни сериалов и миллионы смешных видео к просмотру. Охваченные перепотреблением новые поколения не будут рожать, если не освободить их от пресса агрессивной рекламы развлечений и гаджетов.

Рожать в старости Не выходит из головы Эрика Владыко, которая с ребенком оказалась в Таиланде и там дважды оставляла четырехлетнюю дочь, просто отправившись то ли отдохнуть, то ли проветриться. Мне кажется, что пример этой женщины, которую наше стремительно инфантилизирующееся общество называет в 34 года девушкой, ставит вопрос не только о зрелости современных людей: здесь уместно говорить об истинных причинах демографического спада.

Фото: РИА «Новости»

У нас в стране принята точка зрения на низкий показатель деторождения как следствие экономической нестабильности семей и высокого уровня эмансипации женщин. Проще говоря, на что списывают факт, что россияне мало рожают?

Первая причина: женщины стали самостоятельными, они ценят образование, карьеру, поэтому предпочитают оттянуть рождение детей. Причина вторая: люди много работают, у них кредиты, стресс, ипотека, тесные студии, и одному ребенку не могут оплатить кружки. Денег, в общем, нет.

Рождение ребенка опрокидывает семью со средним достатком в существенное лишение. Если даже оба зарабатывают по сто тысяч, ребенок и декрет сильно ухудшат положение семьи. А у нас далеко не все имеют такие доходы, так что…

Причины понятны и звучат убедительно. Однако скажите, почему тогда в Старой Европе рожают мало? В Скандинавии почти социализм в довесок к капиталистическому раю, а детей не рожают. Польша — традиционалистская и глубоко религиозная страна, а рождаемость низкая. Японцы — патриархальная нация, но рождаемость ниже единицы на женщину. Все чаще появляются результаты опросов, согласно которым люди в России откладывают рождение первого ребенка до 30 лет и уже — на время после 35. При этом поразительно, что детей нынешняя молодежь хочет много. План таков: выучиться, добиться успеха в карьере, посмотреть мир, все попробовать, а после 30-40 начать рожать. Как будут вынашиваться и рождаться эти три-четыре желанных ребенка, если начать в 35, не уточняется.

Фото: РИА «Новости»

Развивашки, лабубу и Хагги Вагги Но зачем людям, которые хотят детей, так долго ждать? Помимо бедности, какие еще причины? Учеба и карьера? А зачем большинству людей учеба и карьера, если они никогда не станут большими учеными и специалистами? Ответ, мне кажется, кроется в третьей мотивации: все попробовать и посмотреть. Я внимательно слежу за обсуждением в России демографической проблемы. Проблемой ее не считаю, я не уверена, что мы должны из кожи вон лезть, чтобы рожать, причем для этого даже импортируем мигрантов с их огромными семьями. Но это уже другой разговор.

Фото: РИА «Новости»

Сейчас — о том, как объясняют спад рождаемости. Я, честно говоря, не встречала у высокопоставленных чиновников, политиков или представителей Церкви четкого объяснения демографической ямы чем-то, кроме денег и эмансипации.

Единицы экономистов, социологов, публицистов периодически пытаются поднять тему связи рождаемости и экономики потребления, но на уровне государства она еще никогда не обсуждалась. А ведь причина отказа от деторождения благополучными и обеспеченными людьми в первую очередь лежит в желании все увидеть, испробовать. И проблема рождаемости в благополучных странах — это не только проблема витальности, бедности и женской эмансипации. Она вызвана экономикой потребления.

В философской концепции общества потребления человек описан как находящийся в непрерывной боязни упустить наслаждение от нового гаджета, путешествия, платья, блюда. Люди в буквальном смысле нервничают оттого, что не могут все попробовать, купить, увидеть.

Им показывают новое устройство для взбивания яиц, новые автомобильные чехлы с принтом крокодила, новое мороженое со вкусом кукурузных хлопьев, новые пляжи неведомых стран, где приятно это мороженое поедать, смотря на океан. И это еще удовольствия, которые требуют только денег. А ведь, кроме них, человека ежедневно соблазняют терабайты новых сериалов, миллионы смешных видео с котами и рилзов с советами по хозяйству. Человек окружен соблазнами, он боится упустить наслаждение и новые впечатления, для этого нужно время: потреблять и зарабатывать на траты. Если у него есть ребенок, то боится еще и за него: что тот не сможет получить все игрушки, следить за всеми трендами, посещать все кружки, из которых многие просто бессмысленны, но стоят денег.

Человек, встроенный в экономику перепотребления, зарабатывает на Хагги Вагги, лабубу и пять одновременных развивашек для ребенка, которые он оплачивает, не веря в их эффективность и на уровне языка характеризуя их как малозначимые. Такой человек не станет рожать второго ребенка, потому что панически боится снизить уровень потребления для первого. А первого не рожает, чтобы не обидеть себя.

Жажда избыточного потребления — это, возможно, главный после экономического мотив откладывать рождение детей. Из чего следует, что до тех пор, пока у нас идет агрессивная пропаганда перепотребления, призывать к рождению детей и даже стимулировать к этому финансово смысла нет: если у человека появятся лишние деньги, он потратит их на новые товары и путешествия. Если у него будет время, он и его спустит на сериалы, поездки, походы в комнаты развлечений или на квесты. Потребление, навязываемое рекламой уже в ультимативном порядке, продолжит съедать у человека излишки денег и времени. Меньше бы пропагандировали потребление — больше бы рожали люди.

Фото: РИА «Новости»

Электрическая овощерезка вместо семьи Люди очень много работают, чтобы покупать все больше хлама. Прямо сейчас, пока я пишу этот текст, поисковик показывает мне рекламу электрической овощечистки: надо ее вытащить из шкафа, собрать, подключить, насадить на вертел картофелину или апельсин, включить, очистить, придерживая картофелину руками, потом снять с вертела — и так 10 раз для приготовления обеда. Потом устройство нужно разобрать, промыть, убрать в шкаф. И главное — надо его купить. Следовательно, заработать деньги на этот прибор. И на множество других бесполезных.

А чтобы было куда их класть, нужен кухонный гарнитур со множеством ящичков, шкафчиков, полочек. И на него тоже нужно заработать! Какие дети?

Девушка, которая в 34 года все еще девушка, хочет жить в Таиланде, петь по ночам в караоке, боится упустить новые клубы и друзей. Ребенок ей мешает. Но она хотя бы родила.

Многие из более молодых поколений предпочитают не рожать. Боязнь упустить удовольствия от нового гаджета или рекламируемого курорта сильнее страха остаться без семьи. Чтобы это исправить, нужно прекратить инфантилизировать людей и насиловать их рекламой. Извините за грубую аллегорию, но если девушку годами насилуют призывами к перепотреблению, от большой и чистой любви она плода не понесет: ее чрево занято, в нем — планы на поездку в Камбоджу, курсы личностного роста, 500 книжных новинок октября и покупка электрической картофелечистки, которая нужна, чтобы освоить полученные на модных кулинарных вебинарах рецепты. Ребенку места нет, оно не предусмотрено.

Фото: РИА «Новости»

В демографии есть жесткий тормоз — тяга к потреблению. Причем он работает как против общества, так и против индивида, который становится жертвой экономики потребления и ради сериалов с поездками в Тай отказывается от создания семьи.

Могу точно сказать: хоть я и отношусь к числу людей, которые до рождения ребенка почти в 30 лет все попробовали, увидели, но понимаю, что лучше рожать раньше. Тут и вопрос здоровья, и стратегия потребительского поведения.

В 40 лет ты на пике интеллектуальных и финансовых возможностей. Ты можешь себе позволить и путешествовать, и развлекаться, у тебя есть деньги, квартира, дача, машина. Но если у тебя маленькие дети, то никуда не поедешь.

То есть с точки зрения потребительства даже такая стратегия более выгодна, ты больше увидишь и попробуешь, если в 35-40 у тебя будут самостоятельные дети, потому что в 40 ты можешь купить больше, чем в 20. Но такая стратегия требует от молодых самодисциплины и планирования. Если им так хочется потреблять и путешествовать, а при этом и детей завести, лучше сначала родить, ограничивая безудержное потребление и откладывая его на потом, когда дети вырастут. Но это пустой совет: люди, которые могут проявлять рациональность и вырабатывают иммунитет к навязчивой рекламе, не становятся жертвами экономики потребления, они живут и рожают так, как хотят сами, а не как им диктует рынок.

Фото: РИА «Новости»

Каков же вывод? Можно хоть все школьные часы отдать под уроки о семье и традиционных ценностях, хоть залить молодых деньгами «на детишек»: пока им агрессивно навязывают гиперпотребление и гонку за удовольствиями, они не будут торопиться создавать семьи или рожать. А если родят в молодом возрасте, то все чаще дети эти будут предоставлены самим себе и телефонам, потому что у родителей слишком много соблазнов и они слишком боятся не успеть все попробовать, посмотреть и посетить.