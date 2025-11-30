Сегодня 19:57 Вместо Ярослава — Хайорулло. Как мигранты обходят запрет на работу в доставке 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Северной столице вступил в силу запрет на работу по патентам в такси и доставке. Мигрантов в этой сфере стало меньше, но они стремительно возвращаются в доставку, потому что среди местного населения находятся желающие оформить анкету доставщика на свое имя. Есть ли смысл вводить ограничения миграции, если помощь в обходе правил до сих пор не порицается обществом единогласно?

В Петербурге стало интересно. «Ваш заказ принесет Олег» — прочитала учительница из Шушар. Вместо Олега в дверь позвонил чернобородый мужчина, который не говорил по-русски. В другом случае вместо водителя Василины приехал человек, который оплату принимал по СБП на имя Исломбека Ф. Уже несколько дней петербуржцы в недоумении: после вступления в силу запрета на работу в доставке по патентам появились фальшивые курьеры. А парой недель ранее — поддельные таксисты. Все потому, что теперь граждане Узбекистана и Таджикистана, у которых нет вида на жительство или паспорта России, не могут работать в этих сферах. Но умеют мухлевать.

Telegram разрывается предложениями легкого заработка: гражданам России, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии предлагают оформить аккаунт курьера в доставке. «Работать не надо», — заботливо предупреждают люди, готовые заплатить 7-10 тысяч рублей за использование чужого имени. Олег регистрируется в доставке, а работает Хайрулло. Деньги тоже идут Хайрулло. А соцвзносы — Олегу, потому как, насколько мне известно, все крупные сервисы автоматически отчисляют взносы за самозанятых курьеров. Правда, если самозанятый Олег и сам где-то работает, получится превышение лимита доходов, в итоге его переведут на ставку в 13% отчислений — выгода от привлекательной сделки с Хайрулло нивелируется дополнительными сборами и необходимостью вести бухгалтерию ИП.

Тем не менее прямо сейчас Петербург завален подобными предложениями — оформить на себя аккаунт курьера. Даже такое объявление встречала: «Продам электромопед. Платить не надо, если оформите на меня профиль в доставке». Значит, можно получить мопед и соцвзносы?

Конечно, возмутительно. Запрет на работу в доставке и такси по патентам ввели из ряда соображений. Первое — необходимость освободить рабочие места для людей, перед которыми у России есть обязательства. Для своих граждан-то есть. Многим нужна подработка. В провинции тьма народу, кто с удовольствием работал бы курьером, но устроиться было не так-то просто: на пике наплыва в отрасль мигрантов заработки стали не такими и большими, а набором курьеров занимались тоже мигранты, выбиравшие своих. В итоге Россия за счет доставки кормила прорву чужого деклассированного элемента, а свои сидели без работы и подработок.

Второе соображение — оставить деньги в экономике России. Мигрантов из доставки полностью не убрали: киргизы могут работать без патента и ВНЖ, узбеки и таджики с ВНЖ и паспортами — тоже. Они тоже отсылают деньги на родину, но все-таки люди, у которых появилось резидентство, наверняка обзавелись семьей здесь. Больше шанс, что деньги они тратят здесь же. Работающие по патентам отправляют деньги из России. Экономика наша вряд ли лопается от денег, так что оставленные внутри страны средства пригодятся.

Третье соображение — это недовольство населения опытом контактов с новоприбывшими. Во-первых, участились случаи проявления крайне низкой культуры: плюют в еду, ковыряют в носу и потом трогают продукты, могут прийти грязные. Во-вторых, плохо ориентируются на местности, что становится проблемой при замедлении мобильного интернета. В-третьих, пристают. Сколько было инцидентов, когда таксист или курьер после доставки названивал клиентке, звал на свидание, караулил под окнами? Те, у кого уже паспорта, тоже могут такое делать, но они могут и знать, что в России преследование не пройдет безнаказанно. А новоприбывшие не знают.

Вообще, представляете ситуацию, когда человек приезжает с Фанских гор, где не принято даже смотреть в сторону молодых женщин, и тут же приходит с коробом в квартиру к одинокой девушке?

Станет легче после запрета? Немного. Если бы не готовые помочь мигрантам, стало бы еще лучше. Вообще, в этом разговоре речь о тех, кто готов помочь, едва ли не самое важное. Одни помогают, регистрируя на себя аккаунт. Другие — предупреждая о проверках. Постоянно читаем, как сердобольная женщина заранее предупреждает работников рынка, овощебазы или службы доставки о грядущих рейдах. «Сегодня ребят без гражданства просим остаться дома». А кто предупреждает о рейдах самих сердобольных? Такие же неравнодушные граждане, которым жаль мигрантов-нарушителей.

Интересное дело: я живу неподалеку от известной в Петербурге Софийской овощезабы. Она прославилась тем, что это был едва ли не первый в России объект, куда с проверкой пошли военкомы. И что бы вы думали? После первых рейдов с военными комиссарами в нашей округе долго еще мигранты возмущенно шушукались: почему не предупредили? Их всегда предупреждали на базе о рейдах миграционных служб, а Минобороны не предупредило — как так? Они на это не подписывались!

Что за люди раньше предупреждали мигрантов о проверке? Какие у них мотивы? Обычно они, прижатые, выкручиваются, будто жалеют приезжих, у которых детки, бабки в Курган-Тюбе, кушать хотят, слезы льют, живут на одну зарплату из России. Неравнодушные хотят помочь. Те, кто за деньги прописывает мигрантов в резиновых квартирах, тоже врут, будто пожалели этих работящих специалистов, у которых на родине безработица и правовой беспредел. А фиктивные жены, идущие замуж за мигрантов для получения теми гражданства, врут, что пожалели их деток. «У него же пятеро, вещи собираем по подъезду. Жалко стало, хотела, чтобы жили как люди».

С той же целью их на нашу социалку вешают, помогают пособия оформить, ввезти не работавших у нас ни дня родителей. Исключительно благими побуждениями прикрываются и те, кто кладет мигранток в обход закона в роддом. Не положены бесплатные роды? Обязательно найдется в роддоме приятная женщина, которая посоветует мигрантам выйти за ворота и вызвать скорую помощь, чтобы ее провезли 50 метров и бесплатно госпитализировали. Что ж, какая-то бабушка не дождется скорой? У коренной россиянки из-за нехватки места в роддоме умрет ребенок? Ну и что, мигранты тоже люди, почему им не надо помогать?

И учительница, которая тянет мигранта без знания языка за счет успеваемости класса, тоже «хотела помочь» и тоже «пожалела». Это «хотел помочь» мы слышим всюду, от овощебаз до паспортных столов, где мигрантам порой готовы продать гражданство.

Правда же в том, что россияне, которые помогают мигрантам обходить ограничения, занимать рабочие места, прятаться от налогов и вешать свои семьи нам на шеи… Все эти люди просто негодяи. Они не из жалости прописывают толпы приезжих и советуют, как ловчее обмануть роддом. Не из сострадания предупреждают об облавах.

Они зарабатывают на мигрантах: за прописку, за легализацию, за сдачу под криминальный бизнес коммерческих площадей и за выставление детям мигрантов хороших оценок. Теперь помогают мигрантам оформлять на себя работу курьера тоже не из великодушия, а потому что зарятся на семь тысяч рублей или даровой мопед. Никакие запреты не помогут, никакая государственная воля не станет действовать, пока общество единогласно не придет к консенсусу и не объявит вслух: помогать обходить ограничения — это постыдное и общественно опасное дело.