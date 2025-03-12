12 марта 2025 20:10 Как ловить беглую змею и что делать, если она — не ваша. Топ правил и 2 проверенных метода Владелица 38 змей Кристина Демина назвала 2 метода для ловли беглых рептилий 0 0 0 Фото: Личный архив Кристины Деминой Общество

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Королевская змея уползла от хозяев в доме на северо-востоке Москвы и поселилась у соседей. Нашли незваную гостью совершенно случайно в шкафу с одеждой. И для столицы этот случай — уже не редкость. Беглых рептилий регулярно находят то в подъездах, то на улице, то в квартирах ничего не подозревающих людей. Что делать при встрече со змеей и как содержать таких питомцев дома, чтобы они никуда не уползли, разбирался 360.ru.

Где находили змей в Москве в 2025 году Один из последних случаев с ловлей змеи произошел в Москве 11 марта. Днем на номер 112 поступило сообщение о том, что в квартиру на улице Лескова пробралась змея.

«Мало того, что сам визит чешуйчатой особы не был согласован с хозяевами помещения, так пресмыкающаяся еще и решило провести ревизию чужого гардероба, забравшись в шкаф с одеждой», — рассказали в столичном департаменте ГОЧСиПБ.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы / Telegram

На место вызвали специалистов пожарно-спасательного центра. Чешуйчатую модницу достали из шкафа и поместили в контейнер. Все это время она была спокойна как удав. «Видимо, королевская змейка так и не нашла себе наряд, подходящий к ее пестрому окрасу, так похожему на окрас ядовитых коралловых аспидов», — пошутили в пресс-службе. Несколькими днями ранее небольшую змею нашли в лифте многоэтажки в Черемушках.

В феврале в департаменте также сообщали о змее, которая нанесла максимально неожиданный визит своим соседям. Прибывшие на место спасатели довольно долго ловили пеструю и очень юркую рептилию и в конце концов им это удалось.

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы / Telegram

В январе в Сети бурно обсуждали случай с императорским удавом, заглянувшим в одну из столичных гостиниц. «Несмотря на возможный испытанный работниками и гостями гостиницы стресс, личный визит символа 2025 года можно считать определенно добрым знаком», — заметили тогда представители ведомства.

По признанию самих спасателей, пресмыкающееся на протяжении всей операции сохраняло по-настоящему королевское спокойствие и совершенно не сопротивлялось своему перемещению. Удав не пострадал, возможно, лишь немного был стеснен временными условиями содержания в контейнере.

Как змеи сбегают из квартиры Летом москвичи обычно находят беглых змей в подъездах, во дворах и на улицах. Зимой — в своих квартирах, куда они заползают через вентиляцию, канализацию и окна. Причина — элементарная невнимательность и безответственность владельцев, потому что чаще всего сбегают рептилии из ненадежно закрытого террариума, либо если их отпустили свободно передвигаться по комнате. Подобный самовыгул будет самой неудачной идеей. Об этом уже не раз предупреждали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Фото: Личный архив Кристины Деминой

«Маленькая змея, сантиметров 30 длиной, со стола сползет молниеносно и укроется так, что вы ее не найдете», — поясняли специалисты.

Жаль, если змеи попадают на улицу зимой. В этом случае они погибают от холода. Рептилии очень любят тепло, перепады температур для них нежелательны. Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

Некоторых обнаруженных змей сотрудники департамента забирают в центр реабилитации диких животных, но в отдельных случаях могут отпустить в дикую природу. Так поступают, например, с ужами. Их, как правило, вывозят до ближайшего водоема и там выпускают.

Интересно Ужи безопасны и не ядовиты. По бокам головы у них могут быть характерные ярко-желтые пятна. Длина тела может достигать 1,5 метра. Голова овальная, переход к туловищу почти не читается. Зрачки округлые. Ужи отлично плавают и любят находиться рядом с водоемами. Ужи безопасны и не ядовиты. По бокам головы у них могут быть характерные ярко-желтые пятна. Длина тела может достигать 1,5 метра. Голова овальная, переход к туловищу почти не читается. Зрачки округлые. Ужи отлично плавают и любят находиться рядом с водоемами.

Почему в Москве часто ловят змей? Первый зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов связывает рост случаев ловли змей в подъездах и чужих квартирах с печальной предновогодней тенденцией, когда жители Москвы активно покупали и дарили друг другу змей в качестве подарка. Мол, как оригинально — живой символ года.

Фото: Личный архив Кристины Деминой

«Потому что я еще, наверное, полгода назад говорил: давайте постараемся до всех донести, что наступающий год Змеи — это не повод бежать в зоомагазины и скупать змей для того, чтобы кому-то сделать подарок. Потому что они настолько сложны в содержании, уходе, что такие истории могут закончиться плохо. Ну, судя по всему, донести не удалось», — развел руками Бурматов.

Мы анализировали спрос — он вырос в несколько раз накануне Нового года. И часто змеи начали оказываться в руках людей, которые вообще не готовы к этому. Это не кошка, не морская свинка, не хомяк… То есть сначала пополз спрос, потом поползли вверх продажи, а теперь и инциденты, которые с этим связаны. Владимир Бурматов

По действующему законодательству россиянам запрещено держать дома кобр, мамб, морских змей, цепочных и габонских гадюк. Право на это есть у специализированных учреждений после получения необходимой лицензии. И сделать это, продолжил Бурматов, весьма непросто: требуется очень серьезная подготовка и, по сути, прохождение всех кругов ада. Но останавливает это, увы, не всех. И в таких случаях речь идет о правонарушениях.

Фото: Личный архив Кристины Деминой

«Я помню истории, когда незаконно содержали ядовитых змей и они в какой-то момент расползлись. Закончилось это печально. И я хочу обратить внимание на то, что это подразумевает административную или даже уголовную ответственность, если запрещенная для содержания дома змея уползет и причинит кому-то вред», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Это очень важно понимать: если беглая змея укусит кого-то и он умрет, это будет считаться причинением смерти по неосторожности. Потому что вы нарушили закон, неважно, вам подарили змею, вы купили ее сами. Но если она у вас уползла и стала причиной либо травм, либо смерти человека, то вам как владельцу грозит уголовная ответственность. Это касается тех змей, которые в перечне запрещенных. Владимир Бурматов

С учетом этого Бурматов настоятельно рекомендовал «не связываться с этой историей», если желание завести змею связано просто с модой или мимолетной прихотью. «Если вы не связаны со змеями с точки зрения науки, не занимаетесь ими профессионально, они не являются предметом вашей исследовательской деятельности, вы готовы обеспечить им нужные условия для жизни, заводить и принимать в подарок змею точно не стоит», — призвал парламентарий.

Фото: Личный архив Кристины Деминой

Где надо держать змею дома? Если вы все-таки приняли решение завести рептилию или приняли ее в качестве подарка, важно правильно подойти к обустройству ее личного места. Вариант, что она просто будет ползать по квартире и спать где придется, однозначно не подойдет.

«Змеи содержатся в террариумах либо в пластиковых боксах, то есть на ограниченной территории. Свободный выгул категорически запрещен. Это касается не только змей, но и ящериц. Выпускать их можно только под присмотром владельца. И он должен вообще ни на секунду не отходить от животины, потому что это прыткое, быстро ищущее лазейки существо», — рассказала в беседе с 360.ru известная в Москве владелица 38 змей Кристина Демина.

Если змея куда-то залезет, там закрутится, достать ее будет очень сложно. Допускать побега нельзя категорически. Кристина Демина

Для обустройства террариума или пластикового бокса для змеи потребуются грунт и освещение. Это необходимый минимум, а дальше уже решать владельцу. Полет фантазии никто не ограничивает.

Фото: Личный архив Кристины Деминой

«Примерно по стоимости комплект для содержания рептилий выйдет в районе 10-15 тысяч. Но прямо минимальный. А дальше — каждый решает сам. Можно делать разное оформление, делать фоны, покупать дорогие водопады, большой объем террариума выбрать, если позволяет вид и размер самой рептилии. Так что старт от 10 до 15 тысяч, а выше границы нет», — указала Кристина. Сбежала змея в квартире: как ее поймать? Если все сложилось наихудшим образом и змея все-таки сбежала по недосмотру, нужно помнить о любимых местах этих рептилий — там должно быть темно и тепло. Так что в первую очередь проверяем пространство под шкафами, кроватями, другой мебелью. Обязательно нужно заглянуть в ванную.

Дальше, по словам Деминой, можно использовать два хороших рабочих метода. Первый — рассыпать по квартире муку. С ее помощью можно попробовать отследить передвижение питомца.

Фото: Личный архив Кристины Деминой

«Если владелец точно убежден в том, что нет никаких щелей или открытых дыр для перехода в другую квартиру, можно рассыпать муку по квартире. И когда змея выползет, она оставит след. То есть вы сможете увидеть как минимум направление, куда она ползла. И по этому направлению очень часто можно змею найти, потому что она оказывается именно там, куда ползла», — подчеркнула собеседница 360.ru. Приманить змею можно кормовым объектом (например, мышью), повесив его на небольшом расстоянии от пола. Сложнее будет, если питомец пропал сразу после кормежки. Тогда на мышь он, скорее всего, быстро не выйдет.

«Второй метод — раскладывать шелестящие пакеты. Это мой любимый метод. Просто полиэтиленовые пакеты, любые, которые есть в доме, кладем так, чтобы они хорошо прилегали к полу. Затем выключаем в квартире свет, сидим и слушаем, где у нас зашелестит. Где зашелестело, туда побежали, посмотрели: змея — не змея», — объяснила Демина.

У меня в самом начале пути были побеги, но я нашла всех своих змей. То есть это метод с пакетами реально рабочий, мною лично проверенный. Кристина Демина

Если возможности рассыпать муку или раскладывать пакеты по дому нет, можно ограничиться развешиванием мышей по квартире. Есть вариант и просто разложить их по полу, но тогда, по словам Кристины, засечь беглянку будет сложнее: та просто приползет, съест мышь и уползет обратно. А если объект будет подвешен, это может ее немного затормозить. К тому же о разложенных на полу мышах можно споткнуться или случайно раздавить их. Приятного тут будет мало. В квартиру заползла змея: что делать? В случае если вы оказались в положении человека, к которому в квартиру приползла змея, вот что делать абсолютно точно не стоит: кричать и пугать змею;

пытаться хватать или бить рептилию

Фото: Личный архив Кристины Деминой

«Допустим, мы змейку не боимся и точно уверены в том, что она неядовитая, допустим, речь о маисовом полозе, тогда можно аккуратно взять рептилию и посадить в контейнер. А дальше обратиться в МЧС. Но таких случаев очень мало. О змеях осведомлены мало людей. И многие боятся их», — констатировала Демина.

У змеи нет цели нас укусить.Но она может защищаться, если есть угроза для ее жизни. Поэтому если мы находим какую-то змейку в помещении, то не паникуем, держим эмоции под контролем, хладнокровно оцениваем ситуацию. И стараемся купировать ее движение, можно накрыть контейнером, а дальше звонить в службу спасения. Кристина Демина

Возвращают ли беглых змей их хозяевам? Случаи, когда сбежавших змей возвращают владельцам, не слишком распространены. Об одном из таких редких случаев в конце июля прошлого года рассказывали в департаменте природопользования Москвы.

Специалисты ведомства тогда передали домой беглого маисового полоза Карла с характерным пятном. В центр реабилитации диких животных он попал в апреле, когда его заметил на дереве случайный прохожий. Три месяца змея ждала встречи со своим хозяином.

Фото: Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы

«Собственник рассказал, что змея уползла из неплотно закрытого террариума. Около месяца он пытался найти животное в квартире, пока не увидел в городском сообществе информацию о змее с характерным пятном на чешуе, как и у его питомца по имени Карл», — пояснили в пресс-службе.

В центре мужчина представил документы, подтверждающие право собственности на полоза, и тогда ему позволили забрать рептилию домой.

За змеями владельцы возвращаются нечасто, случай с Карлом — третий за 14 лет работы в департаменте. Сергей Бурмистров начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира

Какие змеи водятся в Москве В Москве можно встретить три вида змей: обыкновенного ужа, обыкновенную медянку и обыкновенную гадюку. Все они занесены в Красную книгу Москвы.

Ужей можно встретить в том числе в Тушинском и Москворецком парках, на Вашутинском мезотрофном болоте в районе Молжаниновский, заказниках «Долина реки Сетунь», «Алтуфьевский», «Северный», «Лианозовский», «Тропаревский», «Теплый Стан» и других.

Интересно Медянку и гадюку в течение вот уже более пяти последних лет специалисты Мосприроды не фиксировали. Активность змей длится весь теплый сезон Медянку и гадюку в течение вот уже более пяти последних лет специалисты Мосприроды не фиксировали. Активность змей длится весь теплый сезон

Что делать, если увидел змею на улице При встрече с человеком змея, как правило, просто постарается уползти подальше, но вместе с тем, отправляясь на природу, стоит соблюдать элементарные меры предосторожности: наденьте высокую и плотную обувь;

внимательно смотрите под ноги, чтобы нечаянно не наступить на змею;

увидев змею, не приближайтесь к ней;

не трогайте рептилию и не делайте резких движений;

не пугайте змею и медленно удаляйтесь от нее

При обнаружении змеи во дворе или в помещении нужно позвонить на общегородскую горячую линию: 8 (495) 777-77-77.