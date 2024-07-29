Сегодня 15:52 Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты Психолог Зберовский объяснил, как не стать жертвой секты 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Петербург всколыхнула новость о смерти трех сестер. Женщины добровольно отказались от еды и через несколько месяцев умерли. По предварительной информации, погибшие могли состоять в секте. Как не стать жертвой подобной организации и что побуждает людей вступать в них, выяснил 360.ru.

Смерть сестер из Петербурга В воскресенье, 28 июля, в квартире на севере Петербурга нашли тела трех женщин: 19, 29 и 39 лет. Они жили в четырехкомнатной квартире с 24-летним братом. Когда на место прибыли правоохранительные органы, оказалось, что два месяца назад сестры отказались от еды, не выходили на улицу и никого не пускали в свои комнаты. В какой-то момент их родственник уехал из квартиры. После этого повидать родственниц приехал еще один старший брат. Он и обнаружил сестер мертвыми. По предварительным данным, женщины состояли в секте.

Природа секты Согласно Толковому словарю русского языка, секта — религиозное сообщество, состоящее из людей, отколовшихся от господствующей Церкви и принявших новое вероучение. Это отгородившаяся от общества и замкнувшаяся в себе группа людей. «Сектанты убеждают человека в том, что он никому не интересен, кроме представителей организации. Они выстраивают свои аргументы вокруг главной ловушки нашей психологии — любви», — рассказал 360.ru психолог, доктор наук по культурологии и профессор Андрей Зберовский. Такой метод называется «бомбардировка любовью». Сектанты кричат, что человек никому не нужен: ни родителям, ни обществу, ни государству, ни коллегам на работе. Человеку внушают, что только в организации ценят его и его уникальные особенности.

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Сектанты говорят, что они представляют либо Бога, либо эзотерические силы, однако суть одна: жертве внушают, что ее любят, а ее потенциал раскроется только в сообществе. В каждой секте существуют определенные правила, которые участникам следует неукоснительно соблюдать. За выполнение ритуалов сектанты обещают звонить, писать, поддерживать человека, создавать его смысл жизни.

Сектанты работают с любовью, смыслом жизни и постоянно общаются с жертвами. Это три столпа, на которых основываются все секты. Андрей Зберовский

Верхушка сект — хорошие психологи. Они умеют убеждать людей и сразу, если говорить языком маркетинга, работают с возражениями, добавил эксперт.

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«Они говорят: твои родственники будут убеждать тебя отказаться от нас, будут говорить, что мы плохие, но ты их не слушай, мы хорошие. И когда друзья и близкие жертв начинают бороться за них, то у людей есть выработанный иммунитет к этой борьбе», — рассказал психолог. В сектах есть заранее прописанные скрипты на все возражения, которые человек может встретить в обществе. Зберовский сравнил их с мошенниками, у которых готовы ответы на все вопросы жертв. По его мнению, это сложная и продуманная схема внушения.

Кто может стать жертвой секты Попавшие под воздействие секты люди быстро теряют критическое мышление. «Я много раз работал с сектантами. Это очень сложная работа», — подчеркнул Зберовский.

Фото: Freepik

Жертвой секты могут стать неначитанные люди, без образования, без критического мышления. Но самое главное — у таких людей обычно нет целей и ценностей. В секте таким людям дают ложные ценности и цели, на которые жертвы клюют. Кроме того, у жертв сект нет близкого круга общения. «Психологически здоровый человек может попасть в паутину секты в тот момент, когда в его жизни произошло какое-то потрясение. Например, у него ушел из жизни близкий, потерял работу, бросил муж или жена, заболел ребенок, пришло собственное заболевание. Это такие моменты, когда нарушаются баланс и психологическая защита», — сказал психолог.

Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de / Global Look Press

Молодежь до 20 лет легко подпадает под очарование сектой, а также, наоборот, пожилые люди старше 60 лет. Есть еще одна группа людей — инфантильные личности. Например, дети богатых родителей, которые не знают цены вещам. Они с легкостью расстаются с ними, жертвуют в пользу сект, не зная и не понимая, с каким трудом это покупалось. «Я знаю сектантов, которые специально ходят по онкодиспансерам, высматривают людей, которые одеты в дорогие вещи, и внушают им свое „вероучение“», — объяснил Зберовский.

Фото: Nicolas Datiche/AFLO / Global Look Press

Как не стать жертвой секты У секты есть определенные признаки, заметив которые, следует держаться от сообщества подальше. Вот некоторые из них: люди из секты находятся вне обычного течения жизни;

сектантское учение отличается от общепринятых в обществе правил;

жесткие требования, за невыполнение которых следует наказание;

давление и контроль в секте;

участникам секты рассказывают о безграничной любви;

взносы и система пожертвований;

иерархия;

регулярные собрания и информационные материалы.